Programmi TV da non perdere stasera, domenica 9 giugno

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della prima puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova in Puglia. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel pugliese?

Il mistero delle undici ragazze, ore 21:05 Crime Investigation

Nel 1998, in Texas: dalla cella dove sta scontando la pena per un omicidio, Edward Bell dichiara di aver ucciso undici ragazze negli anni '70. Due investigatori tentano di ricostruire gli eventi.

The Rolling Stones - Some Girls - Live in Texas, ore 21:15 Sky Arte HD

Il tour dei Rolling Stones del 1978 negli States a supporto dell'album “Some Girls” è considerato dai fan uno dei migliori. Girato in Texas, questo concerto offre una performance degli Stones al culmine della loro forma.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 20:55 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco e contropalcotto”, alle 20:55 su Comedy Central, dal Teatro Novelli di Rimini, sei spettacoli comici monografici da non perdere. Stasera Antonio Cornacchione.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Gli eroi del Mediterraneo, ore 20:55 National Geographic e Nat Geo Wild

L'esploratore Manu San Felix si unisce a Pierre-Yves Cousteau per analizzare la situazione nel Mediterraneo e mostrare i vari progetti ambientalistici per proteggere il mare.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Gli enormi buchi neri sono grandi ammassi cosmici, ma gli scienziati non sanno come si siano formati. Un nuovo tipo di buco nero potrebbe contenere la risposta?

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Le vite di chi in crociera non ci va per vacanza, ma ci lavora tutto l'anno! Silvio lavora in agenzia e deve trovare i posti migliori per i passeggeri che vogliono visitare Maiorca.

Serie TV in onda stasera

Catch 22, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo il finale di stagione di “Catch 22”, la serie originale Sky ambientata in Italia durante la 2a guerra mondiale. Prodotta, diretta e interpretata da George Clooney.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo la prima stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece la seconda stagione di “Taken”, la serie tv thriller prequel dell'omonima serie cinematografica (“Io vi troverò - Taken” 2008, “Taken - La vendetta” 2012 e “Taken 3 - L'ora della verità” 2015), prodotta da Luc Besson. Bryan Mills è un giovane agente della CIA che vuole vendicarsi in seguito a una tragedia personale.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

Me, myself & I, ore 21:14 Premium Joi

Rivediamo, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Gotham - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, vediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Knightfall, ore 21:00 History

Rivediamo su History “Knightfall”, la serie sul Maestro dei Templari di Parigi Landry du Lauzon, valoroso guerriero scoraggiato dai fallimenti dei Templari in Terra santa e rinvigorito da notizie riguardanti il Santo Graal, riapparso in Francia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox

Alle ore 21:00 su Fox, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

The Stewie Griffin Show, ore 20:55 Fox animation

Dalle 20:55 su Fox animation parte “The Stewie Griffin Show”: irriverente, sfrontato, senza peli sulla lingua, Stewie Griffin è lo showman col pannolino amato da tutti.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids parte “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! La mappa del mistero, ore 21:00 Boomerang

Una tranquilla serata nel quartier generale si trasforma in una sfrenata caccia al tesoro quando Scooby inciampa una misteriosa mappa rivendicata da un pappagallo fantasma.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

