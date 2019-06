Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 2 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 2 giugno, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Come ti divento bella - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva, in prima visione TV, “Come ti divento bella”; una commedia per la regia di Marc Silverstein e Abby Kohn, con Amy Schumer, Michelle Williams e Naomi Campbell. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la sede principale dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renée non sente di essere all’altezza delle sue altissime, magrissime e bellissime colleghe. In seguito a un banale incidente, la paffuta Renée si convince di essere avvenente come una modella. Una brillante commedia sull’importanza di avere fiducia in se stessi.

I Flintstones, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 1994 ispirata ai simpatici cartoni animati dedicati agli uomini preistorici. Regia di Brian Levant, con John Goodman, Elizabeth Taylor, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Halle Berry. A Bedrock, nell’azienda dove lavorano Fred e Barnie, si vuole scovare un nuovo dirigente tra gli operai. Per non far fare brutta figura a Fred, Barnie scambia il suo test attitudinale con quello dell’amico, così Fred si ritrova con una paga da nababbi, mentre l'amico viene licenziato. Agli inizi i Flintstones ospitano la coppia amica, ma poi Fred si fa prendere la mano dal denaro. Raggirato da un superiore tramite una dark lady niente male finisce col litigare con Barnie. Alla fine ci sarà uno scontro tra il cattivo e Fred che deve salvare i propri bambini. La versione in “carne ed ossa” della celebre serie animata.

Alla mia cara mamma il giorno del suo compleanno, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 1974 per la regia di Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Lila Kedrova, Eleonora Giorgi, Antonino Faa Di Bruno, Orchidea De Santis. Fernando, detto Didino, è un trentaduenne viziatissimo e molto timido che si consola con riviste e foto porno. Un'esperta cameriera lo "svezza": l’apprensiva contessa Mafalda (sua madre, che continua a trattarlo come un bambino), saputo che intende sposarla, durante l'ultimo bagnetto lo affoga. Un cult, tra i migliori film di Paolo Villaggio.

Benedetta follia, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film del 2018 diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felice. Nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane ed eccentrica "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro. C’è tanto di autobiografico nell’ultimo lavoro di Verdone, che si guarda allo specchio e vede un uomo lontano dal “coatto” degli anni ‘80.

Innamorati cronici, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Griffin Dunne, con Tchéky Karyo, Maureen Stapleton, Meg Ryan, Matthew Broderick e Kelly Preston. Maggie e Sam vivono nel quartiere di Soho e passano il loro tempo a spiare una coppia costituita dai loro rispettivi ex-partner. Sam è ancora innamorato della ex, mentre Maggie vorrebbe veder morto il suo ex. I due finiranno per innamorarsi. Una commedia per una serata in relax.

Johnny English, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Peter Howitt, con Rowan Atkinson, John Malkovich, Ben Miller, Natalie Imbruglia. I migliori agenti dei Servizi Segreti inglesi vengono sterminati uno dopo l’altro durante la missione di proteggere i gioielli della corona. Tutto resta nelle mani dell’inesperto Johnny English, interpretato da Rowan Atkinson (che tutti identificano nel suo personaggio più conosciuto: Mr. Bean). Una parodia demenziale dei film di James Bond.

Film thriller da vedere stasera in TV

Duel, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Steven Spielberg, con Dennis Weaver, Eddie Firestone e Jacqueline Scott. David Mann, un semplice automobilista, è oggetto della spietata caccia di un camionista dall’identità misteriosa, lungo le assolate e solitarie strade del deserto americano. Un bellissimo thriller on the road, opera prima di Steven Spielberg.

La promessa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Sean Penn, con Mickey Rourke, Jack Nicholson, Sam Shepard, Vanessa Redgrave, Helen Mirren, Benicio Del Toro. Film ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore svizzero Friedrich Durrenmatt. L’ispettore di polizia Jerry Black è prossimo alla pensione, ma quando arriva la notizia del ritrovamento del cadavere di una bambina si offre per l’avvio delle indagini. Un film di buon livello, capace di mantenere lo spettatore attaccato allo schermo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets – Vita da animali, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Chris Renaud e Yarrow Cheney. Un divertente film d’animazione firmato Universal Pictures. Cosa fanno i nostri amati cani, gatti, uccellini e criceti dentro casa quando noi non ci siamo? Una brillante storia che parte dal momento in cui Max, fedele e affettuoso cane di Katie, si ritrova a dover fare i conti con la sua gelosia per Duke, un enorme cane randagio che l’amata padroncina ha deciso di accogliere in casa. Una pellicola d’animazione assolutamente da non perdere, anche perché al cinema sta per arrivare il sequel “Pets 2” (nelle sale dal 6 giugno 2019).

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Avengers: Infinity War, ore 21:00 Sky Cinema Action

Uno dei migliori film della serie Marvel, per la regia di Joe e Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Da vedere assolutamente se vi piacciono i film del fantastico mondo dei supereroi.

Film musical da vedere stasera in TV

The Greatest Showman, ore 21:00 Sky Cinema Romance

“The Greatest Showman” è un musical diretto da Michael Gracey, con Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron. La storia di Phineas Taylor Barnum, uomo che crede nel sogno americano di inventarsi un'identità nobile ritagliata dalla stoffa dei sogni. Per lui ogni progetto deve essere realizzato "cinque volte più grande, e dappertutto", nulla è abbastanza. Ogni spettacolo è enorme e travolgente, perché quando P.T. Barnum "sta arrivando", lo fa come un ciclone inarrestabile che travolge ogni cosa al suo passaggio: steccati e ipocrisie, ma anche legami e sentimenti. Frenetico, potente, travolgente e con ritmi serrati in un tripudio circense.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Professor Marston & the Wonder Women, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Angela Robinson, con Oliver Platt, JJ Feild, Rebecca Hall, Connie Britton e Maggie Castle. William Moulton Marston è lo psicologo che ha inventato la macchina della verità e ha creato il personaggio di Wonder Woman. L'uomo sarà costretto a difendere la supereroina dall'accusa di essere "sessualmente perversa" e a mantenere un segreto che avrebbe potuto distruggerlo. Un film appassionante e sorprendente con una sceneggiatura avvincente e ottimi interpreti.

Il miglio verde, ore 21:00 Premium Cinema +24

Regia di Frank Darabont. Un film del 1999 con Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Michael Jeter, James Cromwell. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, il “miglio verde” del titolo è il percorso dei condannati a morte. Nel 1935, arriva nel braccio della morte John Coffey, gigantesco uomo dalla pelle scura dotato di poteri magici di guaritore. Tom Hanks, nei panni del secondino Paul Edgecomb, dà un’ottima interpretazione. Un film imperdibile.

Film western da vedere stasera in TV

Lo straniero della valle oscura - The dark valley, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Andreas Prochaska. Un film con Sam Riley, Helmuth Häusler, Josef Griesser, Heinz Ollesch, Beatrix Brunschko. Un cavaliere misterioso fa il suo ingresso in un villaggio dominato dalla famiglia dell’anziano Brenner e dei suoi figli, che spadroneggiano sulle vite di uomini e donne. L'uomo è un americano e viene alloggiato presso due donne, una madre e una figlia che sta per sposarsi. Di lui si sa anche che è un fotografo che vuole fermarsi per l'inverno. Western con ambientazione europea che ha fatto incetta di premi. Da guardare senza pregiudizi sul genere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Suicide Squad, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di David Ayer con un cast stellare: Jared Leto, Ben Affleck, Will Smith, Margot Robbie. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione. Una divertente storia con protagonista una squadra di villain dal mondo dei comics, un poliziesco in maschera. Non mancano certamente l’ironia e le frasi ad effetto dei blockbuster americani. “Suicide squad” ha vinto un Oscar al miglior trucco e il talento del cast è innegabile.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il bacio della pantera, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1982 per la regia di Paul Schrader, con Nastassja Kinski, John Heard, Malcolm McDowell, Annette O'Toole, Ruby Dee, Ed Begley Jr.. Irena Gallier arriva a New Orleans per raggiungere il fratello Paul, che non ha mai conosciuto. Quello che presto scoprirà è che Paul nasconde un segreto: quando si eccita sessualmente si trasforma in pantera e, per ritornare umano, deve uccidere. Remake del film di Tourneur del 1934, con rimandi d’autore e le musiche di Giorgio Moroder.

