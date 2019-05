Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 22 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 22 maggio, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Famiglia allargata, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Mercoledì 22 maggio, alle ore 21:15, su Sky Cinema Uno vi aspetta “Famiglia allargata”. Per la regia Emmanuel Gillibert, con Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Roby Schinasi. Antoine, scapolo impenitente, vive in un magnifico appartamento di Parigi con un coinquilino. Quando quest’ultimo si trasferisce a Los Angeles, trova prontamente la sostituzione: Jeanne, una bellissima donna. Jeanne si trasferirà portando con sé il seguito, i suoi splendidi bambini. Esordio alla regia di Emmanuel Gillibert con questa commedia, tra schermaglie amorose e una particolare rappresentazione dei tempi moderni, in cui la convivenza domiciliare è ben lontana dall’essere una soluzione per soli universitari.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Penelope, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di Mark Palansky con Christina Ricci, James McAvoy e Reese Witherspoon, “Penelope” è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Family. Una ragazza cerca il vero amore per spezzare la maledizione che l'ha fatta nascere con un muso da maialino. Una favola moderna da guardare con tutta la famiglia.

I fichissimi ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Carlo Vanzina. Un film con Diego Abatantuono, Jerry Calà, Simona Mariani. Milano, periferia della grande città. Romeo, milanese purosangue, e Felice, immigrato pugliese ma ormai "integrato" e conquistato dalla vita del Nord, si odiano a vicenda. I loro gruppi di amici diventano bande rivali, pronte a scontrarsi e a battersi di fronte al più piccolo pretesto. Il caso vuole che da lì a poco Romeo si innamori di Giulietta, senza sapere che questa è la sorella del rivale. L’accoppiata comica Calà-Abatantuono strappa più di una risata in questa rivisitazione in chiave metropolitana della storia di Romeo e Giulietta.

L’isola delle coppie, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Diretto da Peter Billingsley, un film con Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Faizon Love, Kristin Davis, Malin Akerman. Quattro coppie decidono di passare le vacanze nello stesso villaggio di una sperduta isola tropicale. Mentre una di queste è là per lavorare sul proprio matrimonio, le altre si trovano costrette a partecipare a bizzarre sessioni di terapia di gruppo. Un film da vedere per trascorrere una serata piacevole, senza troppi pensieri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Post, ore 21:15 Sky Cinema Due

Su Sky Cinema Due arriva “The Post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

Il velo dipinto, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di John Curran, con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Sihan Cheng. Cina, anni ‘20: una donna inglese tradisce il marito medico che reagisce trasferendosi con lei in un villaggio funestato dal colera. In quel luogo sperduto i due impareranno ad amarsi e a perdonarsi. Fedelmente tratto dall’omonimo romanzo di William Somerset Maugham, un film delicato e con un cast d’eccezione.

La mappa del mondo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Scott Elliott. Un film con Sigourney Weaver, Julianne Moore, Ron Lea, David Strathairn, Chloë Sevigny. Alice è una vigilatrice dell'infanzia che è andata a vivere in campagna con il marito e le due figlie. Il suo rapporto con la realtà scolastica è causa di qualche tensione, in particolare con la madre di Robert a cui rimprovera una scarsa attenzione al figlio. Un giorno l'amica Theresa le affida, come fa spesso, le proprie figlie. Una finisce nel laghetto antistante la casa e muore. Di lì a poco anche la madre di Robert la accuserà di molestie a minore ottenendone l'arresto. Un dramma umano e giudiziario.

Cake, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Daniel Barnz. Un film con Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Britt Robertson, Sam Worthington, Lucy Punch. Claire Bennett frequenta un gruppo femminile di sostegno a persone in depressione ma viene fermamente invitata a lasciarlo dopo le sue reazioni dinanzi al suicidio di una delle componenti, Nina. A causa di un grave incidente di cui è stata vittima tempo prima, Claire soffre di dolori terribili. Ciò la obbliga ad esercizi di rieducazione e ad imbottirsi di antidolorifici acquistati in modo non sempre legale. A vegliare su di lei, dopo che si è separata dal marito, è la colf messicana Silvana la quale è anche a conoscenza del dolore interiore che la tormenta. Un film che esplora il confine fra vita e morte, abbandono e cuore spezzato, pericolo e salvezza. Una pellicola che invita lo spettatore a scindersi in due.

The tale, ore 21:15 Sky Atlantic

Regia di Jennifer Fox. Un film con Elizabeth Debicki, Laura Dern, John Heard, Jason Ritter, Ellen Burstyn, Frances Conroy. Jennifer, professoressa e giornalista globetrotter, vive una vita invidiabile con il suo ragazzo a New York City. Almeno fino a quando sua madre non trova una storia scritta dalla stessa Jennifer all’età di 13 anni, in cui racconta di una "particolare" relazione con due allenatori adulti. Profondamente scossa ma determinata a far quadrare la sua versione degli eventi, Jennifer decide di mettersi alla ricerca dei due soggetti in questione. Un'indagine sulla memoria di una donna costretta a riesaminare la sua prima relazione sessuale, che fa capire le storie che spesso ci raccontiamo per sopravvivere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Brick Mansions, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Camille Delamarre. Un film con Paul Walker, David Belle, Rza, Gouchy Boy, Catalina Denis, Robert Maillet. A Detroit un complesso popolare e dominato dalla malavita viene isolato dal resto della città. Il sindaco dice che è per proteggere gli altri cittadini, in realtà dentro le case di mattoni della zona ribattezzata “brick mansions” il crimine decuplica e si rafforza. La polizia manderà dentro uno dei suoi uomini sotto copertura, assieme ad un carcerato che conosce l'area, per disinnescare una bomba prima che esploda. Un action movie essenziale e rapidissimo, con poche variazioni rispetto all’originale francese “Banlieue 13”.

Fantastic 4 - I fantastici quattro, ore 21:15 Premium Cinema

Diretto da Josh Trank, con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell, Reg E. Cathey. Dopo essere stati trasportati in un universo alternativo, quattro giovani outsiders si ritrovano modificati nel loro aspetto fisico in maniera sorprendente. Il ritorno dei supereroi Marvel non convince più di tanto il pubblico né la critica. Per una serata senza troppe pretese o aspettative.

Film horror da vedere stasera in TV

Resident Evil, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martin Crewes. Siamo in un futuro non troppo lontano: un'oscura società sta conducendo esperimenti illegali in una base segreta, "l'Alveare”. La vicenda si complica quando a causa di un incidente entra in funzione il sistema d’allarme: il computer centrale, seguendo la procedura programmata, sigilla la base e stermina tutti coloro che si trovano al suo interno. Tratto dall'omonimo videogioco di ambientazione horror, il primo capitolo della saga con Milla Jovovich piacerà anche ai non appassionati del genere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Unsane, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Thriller sperimentale diretto da Steven Soderbergh, con Juno Temple, Claire Foy, Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins e Jay Pharoah. Sawyer Valentini è una giovane donna vittima di stalking, che lascia la città d’origine per sfuggire alle sue paure e ai fantasmi del passato. La sua nuova vita, però, non le dà la pace sperata, così la ragazza si rivolge a un centro psichiatrico. Da quel momento, la situazione sembra precipitare. Una storia inquietante quanto verosimile, “Unsane” racconta in modo realistico ciò che accade a tante donne vittime di stalking.

Basic instinct, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1992 diretto da Paul Verhoeven, con Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Dorothy Malone. San Francisco, un cantante viene trovato morto in circostanze che non lasciano dubbi sul fatto che a commettere l'omicidio sia stata una donna. Film cult che ha lanciato la Stone come sex symbol. Buon thriller con suspense, colpi di scena e anche tanto erotismo.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Geostorm, ore 21:00 Premium Cinema +24

Un film di Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Debutto alla regia di Devlin con questo film apocalittico del 2017, di grande attualità: “chi controlla il clima controlla il mondo”.

