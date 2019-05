Famiglia allargata, l'opera prima di Emmanuel Gillibert

Quando arriva Jeanne in casa, per Antoine si prospetta un periodo felice. Finché scopre che la donna porta con sé i suoi due bambini piccoli. Mercoledì 22 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con la commedia Famiglia allargata . Non mancare!

Antoine, scapolo impenitente, vive in un magnifico appartamento di Parigi con un coinquilino. Quando quest’ultimo si trasferisce a Los Angeles, gli trova prontamente la sostituzione: Jeanne, una bellissima donna dai grandi occhi blu. Vedendola, Antoine ha immediatamente delle mire su Jeanne, ma quando la donna si trasferisce porta con sé il seguito, i suoi splendidi bambini, Théo 8 anni e Lou 5 anni. Separata di recente da un marito infedele, Jeanne si trasferisce a casa di Antoine il quale soccombe presto a mamma e figli tra un colpo di pennarello e una manciata di Smarties. Insomma sono lontani i tempi in cui la convivenza domiciliare era una soluzione per universitari. Il cinema francese, sensibile al soggetto, ne rivendica la modernità e mette in schermo tutto quello che ha di più spendibile. Nasce così una commedia di intrattenimento che, a questo giro di inquilini, vorrebbe fare implodere con insolenza il modello familiare.

Opera prima di Emmanuel Gillibert, Famiglia allargata è la storia di un tipo che non pensa che a lui, un seduttore incallito, maestro di immaturità che finisce suo malgrado per convivere con dei bambini e diventare grande con loro, da cui apprende più di quanto avrebbe potuto immaginare.