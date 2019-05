Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 22 maggio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua, su Sky Uno, “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. In questa puntata della seconda stagione, lo chef Antonino Cannavacciuolo visita un angolo di Sicilia nel cuore di Milano: il ristorante Golfo di Mondello.

Raffaele Sollecito, ore 20:10 Crime Investigation

Raffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, racconta quanto sia difficile riuscire a rifarsi una nuova vita lontano dai dubbi e dai pregiudizi dell'opinione pubblica

Joe Cocker: Mad Dog with soul, ore 21:15 Sky Arte HD

Il racconto dell'incredibile storia di Joe Cocker: la vita turbolenta e il talento straordinario di un grande cantante soul e blues.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo di Enzo Paci dal titolo “Come fai, fai bene”. Tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori l’attore ci racconta di come si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Dr Miami, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, prende il via “Dr Miami”, in cui il dottor Michael Salzhauer, chirurgo plastico, diventato popolare attraverso i social, condivide immagini dei suoi interventi realizzati nella sua clinica in Florida. Le operazioni vengono commentate dal medico in maniera molto originale.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Molti prodotti che vengono usati oggi sono il risultato di sofisticati processi ingegneristici e produttivi. Nelle puntate di “Marchio di fabbrica scopriamo come vengono costruiti.

I peggiori disastri della storia, ore 20:55 National Geographic

Analizziamo terremoti, tsunami e altri devastanti fenomeni naturali che, nel corso della Storia, hanno colpito duramente diverse zone del nostro pianeta.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Mega costruzioni: super strutture” da Rotterdam, Danny Forster documenta il più grande progetto di ampliamento portuale mai intrapreso nella storia.

Seconda Guerra Mondiale: caccia all’oro, ore 21:00 History

Una squadra tenta di risolvere uno dei più grandi misteri della Seconda Guerra Mondiale, legato al presunto tesoro lasciato dal generale giapponese Yamashita.

Wild USA, ore 21:00 Nat Geo wild

Scopriamo il lato più nascosto e selvaggio dell'America, dalle Everglades al Grand Canyon, fino alla Valle della Morte e ai pericolosi vulcani delle Hawaii.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. destreggiandosi tra la vita da veterinario e quella di moglie e madre. In questa puntata la primavera è arrivata nello Yukon e la dottoressa è alle prese con diversi parti.

Serie TV in onda stasera

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

In prima visione Fox, alle 21:00 continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Chicago Justice, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

Legacies - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua, in prima visione tv, “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il decimo episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby Doo e la scuola del brivido, ore 20:35 Boomerang

Scooby, Shaggy, e Scrappy diventano insegnanti di ginnastica in una spaventosa scuola femminile dove le studentesse sono tutte mostri. Quando le ragazze vengono rapite, tocca alla gang salvarle!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:50 Disney Channel

Alle 20:50 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

