Prosegue l’avventura di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna , con il quinto e il sesto episodio . Dopo le entusiasmant i puntate della scorsa settimana , ambientate nella magica Barcellona , lo chef catalano cambierà scenario, ricercando cucine decisamente più tradizionali. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Il quinto episodio sarà un viaggio alla scoperta della migliore cucina di alta montagna nella Valle di Boì. I ristoranti in gara sono i seguenti:

El Bouquet , di Sergi , che proporrà piatti innovativi, a detta sua molto copiati nella zona;

, di , che proporrà piatti innovativi, a detta sua molto copiati nella zona; Assageremo i piatti dell’ Hostal de Aude di Encarna , un nuovo arrivo nella Valle, che non ha avuto un’ascesa facile;

di , un nuovo arrivo nella Valle, che non ha avuto un’ascesa facile; Marta ci porterà nel suo L'ERA , e ci offrirà la miglior carne biologica di tutta l’area;

ci porterà nel suo , e ci offrirà la miglior carne biologica di tutta l’area; Infine sarà la volta di Helena Mir, di Casa Higinio, il primo ristorante della Valle che conserva ancora la stessa essenza di quarant’anni fa.

La sfida sarà molto dura, e Marc Ribas non avrà di certo strada facile per assegnare i punti. Chi vincerà i tanto desiderati 5.000 €? Non resta che scoprirlo!

Il sesto episodio, invece, incoronerà il miglior agriturismo nel cuore della Catalogna. Visiteremo le regioni di Moianès, Bages ed El Solsonès, dove degusteremo la cucina prodotta in questi affascinanti edifici rurali. Di seguito, la lista dei ristoranti di cui faremo la conoscenza:

La Mare de la Font di Solsona , gestito da Roger , la cui cucina rimane ancorata alla tradizione territoriale, aprendosi però a nuove idee;

, gestito da , la cui cucina rimane ancorata alla tradizione territoriale, aprendosi però a nuove idee; Xaloc , il ristorante, l’hotel e la casa coloniale che Elisenda gestisce con la sua famiglia;

, il ristorante, l’hotel e la casa coloniale che gestisce con la sua famiglia; Sarà poi la volta di Casa Rosa Maria Jubany , che ci offrirà una cucina elaborata in una casa colonica, quella del Solà , un luogo molto storico;

, che ci offrirà una cucina elaborata in una casa colonica, quella del , un luogo molto storico; Infine, incontreremo Carmen e la sua Stampa, un ristorante spettacolare in un vecchio frantoio, dove gusteremo piatti tradizionali con un tocco di avanguardia e innovazione.

La gara sarà nuovamente dura, e sarà difficile capire chi vincerà tra i ristoranti in gara. Per scoprire chi si aggiudicherà il premio, seguite la puntata, in onda mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.