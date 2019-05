Once Upon a Time in Hollywood: il nuovo trailer ufficiale del film di Tarantino

" Once Upon a Time in Hollywood " è la nuova attesissima pellicola di Quentin Tarantino . Il nono film del regista americano vede come protagonisti Leonardo Di Caprio , Brad Pitt e Margot Robbie . Il cast conta anche altri attori di caratura internazionale, tra questi Al Pacino .

In questi giorni è in corso la 72° edizione del Festival di Cannes, una delle manifestazioni cinematografiche più importanti e famose a livello internazionale. Il grande protagonista di questa giornata è sicuramente “Once Upon a Time In Hollywood”.

La nona pellicola di Quntin Tarantino si preannuncia come uno dei capolavori dell’anno e il regista americano si prepara a sbancare i botteghini di tutto il mondo. Nelle scorse ore Quentin ha pubblicato una lettera indirizzata a tutti coloro che oggi assisteranno alla prima proiezione chiedendo di non spoilerare nulla così da permettere al pubblico di potersi godere il lavoro senza indiscrezioni.

Once Upon a Time in Hollywood: il film

Il film tratta uno dei casi più drammatici e sconvolgenti dell’ultimo secolo, ovvero l’omicidio compiuto dalla setta capitanata da Charles Manson che il 9 agosto 1969 uccise Sharon Tate, incinta all’ottavo mese, Wojciech Frykowski, Abigail Folger, Steven Parent e Jay Sebring.

“Once Upon a Time in Hollywood” farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 19 settembre, mentre negli Stati Uniti d’America sarà disponibile già a partire dal 26 luglio 2019.

Once Upon a Time in Hollywood: il nuovo trailer

Pochissimi minuti fa è stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale che ha già riscosso uno straordinario successo. Il filmato, dalla durata di circa due minuti e mezzo, vede come primi protagonisti Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, rispettivamente nei panni dell’attore Rick Dalton e del suo amico e stunt Cliff Booth. Le sequenze iniziali mostrano il rapporto tra i due ragazzi sul set e fuori, compreso l’incontro con Marvin Schwarz, interpretato dall’assoluto Al Pacino.

Successivamente il trailer racconta parallelamente la vita di Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie (qui puoi trovare tutte le foto più belle dell’attrice), una giovane e spensierata attrice di successo poco più che ventenne. Il filmato mostra anche l’attore australiano Damon Herriman che avrà il compito di dare vita a Charles Manson.