Once upon a time in Hollywood: la data di uscita in Italia

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sono i protagonisti di "Once upon a time in Hollywood", nono film del regista Quentin Tarantino

In Italia il 19 settembre uscirà nelle sale il film “Once upon a time in Hollywood”, il nono lavoro cinematografico del regista Quentin Tarantino. Una pellicola attesissima dai fan del creatore di “Kill Bill” e dagli amanti del cinema in generale che da mesi stanno pian piano conoscendo ulteriori dettagli di questo nuovo e ambizioso progetto. Il cast d’eccezione è composto da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt che saranno i protagonisti del film ambientato in California sul finire degli anni ‘60. Insieme ai due attori, che hanno già collaborato con il regista, ci saranno anche Margot Robbie nei panni di Sharon Tate e Dakota Fanning che sarà Lynette Fromme, un'amica di Charles Manson.

"Once upon a time in Hollywood", la trama

Il film è ambientato ad Hollywood nel tipico universo hippy di questi anni. Si seguono le tracce di un attore ormai fallito, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). Il mondo del lavoro è tutto in salita per loro, che faticano incredibilmente a trovare nuovi ruoli al cinema, soprattutto dopo il clamore per il caso Charles Manson. La sua setta segnò quel periodo in California e in tutti gli Stati Uniti, facendo in questo caso da sfondo alla vicenda narrata. I due piani narrativi si incrociano nel momento in cui Rick e Cliff si rivolgono alla vicina di casa del primo, in cerca di aiuto. Lei è Sharon Tate, celebre attrice e moglie di Roman Polanski, rimasta vittima del massacro ideato da Manson e messo in atto dai suoi seguaci il 9 agosto del 1969. Nella pellicola sarà presente anche Steve McQueen, interpretato da Damian Lewis. Spazio inoltre per Tim Roth, che vanta una fruttuosa e longeva collaborazione con Tarantino. L’attore è stato già presente nelle pellicole "Le Iene", "Pulp Fiction", "Four Rooms" (pellicola episodica diretta da Tarantino, Rodriguez, Rockwell e Anders) e"The Hateful Eight". L’agente di Rick Dalton, Marvin Shwarz, sarà interpretato da Al Pacino, mentre a dar vita a Charles Manson sarà Damon Herriman. Presente anche un altro volto noto dei film di Tarantino, Michael Madsen, il cui ruolo è ancora ignoto. Nel cast c’è anche il compianto Luke Perry, scomparso il 4 marzo 2019. “Once upon a time in Hollywood” sarà la sua ultima pellicola al cinema e apparirà sul grande schermo come Wayne Maunder.

La richiesta di Quentin Tarantino

Il film uscirà negli Stati Uniti a luglio e la premiere è stata programmata per il Festival del Cinema di Cannes. A tal proposito il regista Quentin Tarantino ha lanciato un appello sui social per evitare il diffondersi di spoiler: «Amo il cinema. Voi amate il cinema. Un viaggio alla scoperta di una storia per la prima volta. Sono felicissimo di essere a Cannes per condividere con voi C'era una volta... a Hollywood con la platea del Festival. Il cast e la crew hanno lavorato sodo per regalare a tutti qualcosa di originale e la mia sola richiesta a tutti voi è, per fare, di evitare qualunque cosa che possa impedire ad altri di vivere la stessa esperienza nella stesso modo. Grazie».