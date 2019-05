Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 15 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 15 maggio, in TV su Sky. Animazione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Genndy Tartakovsky, nella versione originale le voci dei personaggi sono quelle di Selena Gomez, Adam Sandler, Andy Samberg e Steve Buscemi. In crociera Dracula perde la testa per Ericka, la capitana della nave che li ospita, ma la piccola vampira Mavis non ci sta e farà il possibile per mettere il bastone tra le ruote a Cupido. Quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasforma in un’esperienza letteralmente mostruosa. Terzo capitolo della fortunata saga sull'Hotel Transylvania, il famoso albergo a cinque stelle aperto dal conte Dracula.

Peter Rabbit, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente e pieno di felicità per una domenica con grandi e piccini.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Carol, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film britannico del 2015 per la regia di Todd Haynes, con Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler. New York, anno 1952. Carol è una donna elegante e sofisticata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo ed è sicura di chi vuole diventare. Un incontro casuale in un grande magazzino fa fascere tra loro una grande amicizia che, dopo un natale in America, si tramuterà in un amore che sfida ogni convenzione della società. Ispirato all’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, un film che vi lascerà un segno nel cuore.

Gifted Hands - Il dono, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Diretto da Thomas Carter, con Cuba Gooding Jr. e Ele Bardha. “Gifted Hands - Il dono” racconta la vita di uno dei più famosi neurochirurghi al mondo: Benjamin Carson, realmente esistito. Da ragazzo ha problemi di apprendimento a scuola, ma riesce a superare gli ostacoli che la vita gli pone davanti diventando un rinomato neurochirurgo. Film molto intenso ed emozionante.

Qualcosa di straordinario, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film di Ken Kwapis, con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson. Alaska, 1989. Un reporter televisivo e una volontaria di Greenpeace si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci. Una storia vera che ha stupito il mondo; uno degli episodi più clamorosi della storia dei media americani.

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“Il sacrificio del cervo sacro” è un film di Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un cardiochirurgo di fama internazionale ha un misterioso rapporto con un ragazzo che porterà lui e la sua famiglia sull’orlo dell’abisso. Un inquietante thriller premiato per la sceneggiatura al Festival di Cannes 2018.

La mia Africa, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Sydney Pollack, con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Malick Bowens. Film che ripercorre la vita di Karen Blixen, basato sulla sua autobiografia. Sposata per convenienza con un nobile rozzo e fatuo, nel 1913 lascia la natia Danimarca alla volta di Nairobi, dove si innamora di un avventuriero inglese. Un film assolutamente da vedere; vincitore di sette Premi Oscar, due David di Donatello e tre Golden Globe.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Déjà Vu – Corsa contro il tempo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film fantascientifico del 2006 per la regia di Tony Scott, con Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer e Jim Caviezel. Doug è un agente dell’FBI assegnato al caso di un attentato legato a un dispositivo che permette di viaggiare nel tempo. Un’indagine scottante che spingerà l’agente ad affrontare un pericolo mortale e tutte le difficoltà della sua vita personale. Un film adrenalinico per rimanere col fiato sospeso fino alla fine.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Charlie’s Angels: più che mai, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di McG con Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bernie Mac, Demi Moore. La scomparsa di due anelli che contengono informazioni criptate sull'identità delle persone incluse nel programma di protezione testimoni manda nel panico l’FBI. I testimoni rischiano la vita e agli “angeli di Charlie” viene affidato il compito di ritrovare i gioielli scomparsi. Commedia leggera ma gradevole, con un cast di tutto rispetto.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

“Il silenzio degli innocenti” è un film diretto da Jonathan Demme con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn. L'FBI non riesce a catturare uno psicopatico, chiamato Buffalo Bill, che uccide giovani donne e poi le scuoia. Viene incaricata dell'indagine la giovane Clarice, tormentata, coraggiosa e geniale. La ragazza fa riferimento a un altro pazzo assassino, lo psichiatra Hannibal Lecter, detenuto in una situazione di massima sicurezza, letterale divoratore delle sue vittime. Un film che mantiene la tensione dal primo all’ultimo frame con scene entrate nella storia del cinema.

Rapimento e ricatto, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Erik Van Looy, con Koen De Bouw e Charlotte Vandermeersch. Il Primo Ministro belga viene rapito con i suoi familiari e ricattato: se vuole rivederli vivi dovrà uccidere il Presidente degli USA. Un thriller del 2016, da vedere per le buone interpretazioni del cast.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vita da strega, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Nora Ephron, con Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartzman. Versione cinematografica della celebre serie TV degli anni ’60; Isabel, una giovane strega pentita, desidera intraprendere una nuova esistenza con un marito e dei figli. Incontra Jack Wyatt, divo televisivo che sta appunto allestendo una nuova serie di "Vita da strega". Un film leggero e piacevole per una serata in famiglia.

Super Troopers 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Jay Chandrasekhar, con Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter, Erik Stolhanske. Stati Uniti e Canada non sono d'accordo su come posizionare il confine di stato. Per risolvere la situazione vengono mandati sul posto un gruppo di poliziotti sregolati. Sequel di un cult della comicità demenziale americana.

Una spia e mezzo, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Rawson Marshall Thurber. Un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Ryan Hansen, Danielle Nicolet. Calvin Joyner ha sposato la sua fidanzatina del liceo, Maggie. Robbie Weirdicht era il super ciccione, che l'ultimo giorno era stato trascinato nudo da un gruppo di bulli di fronte ad una palestra gremita di allievi. Vent'anni dopo, Robbie si fa chiamare Bob Stone, è un ragazzone tutto muscoli e salva il mondo per conto della CIA. Una commedia d’azione che riesce a trattare il tema del bullismo con leggerezza e ironia.

Last Vegas, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 2013 con Jon Turtletaub, interpretato da Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas e Kevin Kline. Quattro amici oltre i 60 anni decidono di godersi l’ultima notte di bagordi a Las Vegas, dove festeggeranno l’addio al celibato dell’ultimo scapolo del gruppo. Un film divertente e leggero, per una serata senza pensieri.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e no-mag (è il nome americano dei babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

