Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 15 maggio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua, su Sky Uno, “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. In questa puntata, lo chef Antonino Cannavacciuolo arriva in aiuto del ristorante Le Lanterne, a due passi da Piazza Venezia, nel cuore di Roma. Frequentato unicamente da turisti sprovveduti, bisogna trasformarlo in un ristorante credibile e raffinato.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Rumble - Il grande spirito del rock, ore 21:15 Sky Arte HD

La tradizione musicale dei nativi americani ha aiutato la musica statunitense a conquistare il mondo. Le chitarre rock di Link Wray e Jesse Ed Davis, il blues di Charley Patton, la canzone d'autore di Peter La Farge e Buffy Sainte-Marie. E Jimi Hendrix, il più grande di tutti. Il film ha vinto il premio speciale della giuria al Sundance 2017.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Il mistero dell’assassino misterioso”: un classico giallo inglese, con tanto di maggiordomo.

Dr Miami, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, prende il via “Dr Miami”, in cui il dottor Michael Salzhauer, chirurgo plastico, diventato popolare attraverso i social, condivide immagini dei suoi interventi realizzati nella sua clinica in Florida. Le operazioni vengono commentate dal medico in maniera molto originale.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Molti prodotti che vengono usati oggi sono il risultato di sofisticati processi ingegneristici e produttivi. Nelle puntate di “Marchio di fabbrica scopriamo come vengono costruiti.

Natura violenta, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi sui disastri naturali, per capire come e perché si verificano, e studiare se esistono delle possibilità per la moderna scienza di realizzare dei mezzi in grado di impedire i loro effetti devastanti.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Mega costruzioni: super strutture” Danny Forster visita il luogo più buio del pianeta: la miniera d'oro di Mponeng, in Sud Africa, uno dei cantieri più pericolosi del mondo, che batte ogni record di profondità.

Il mistero del tesoro sommerso, ore 21:00 History

Kevin e la squadra affrontano le acque pericolose determinati a trovare una fortuna. Il gruppo spera di scovare l'oro rubato che si trova sotto il Lago Michigan.

Cina: il mondo nascosto, ore 21:00 Nat Geo wild

Nella provincia dello Yunnan, le creature hanno dovuto adattarsi per sopravvivere in un luogo particolarmente ostile.

Pronto soccorso animali: codice rosso, ore 21:00 Nat Geo People

l lavoro di alcuni esperti che si occupano della riabilitazione delle più svariate creature. Nancy è alle prese con alcuni piccoli avvoltoi, mentre Brigette salva una volpe intrappolata in un recinto.

Serie TV in onda stasera

Sharp Objects, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo la prima stagione di “Sharp Object”, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn (tradotto in Italia con “Sulla pelle”). La protagonista è Camille Preaker, una giornalista di cronaca nera che però vive una vita sregolata ed è un'alcolista. In seguito alla scomparsa di due ragazzine nella sua città natale, il suo capo decide di mandarla come reporter sul campo.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

In prima visione Fox, alle 21:00 continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Law & Order - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Legacies - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua, in prima visione tv, “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il decimo episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom e Jerry: operazione spionaggio, ore 20:35 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono nelle piccole spie Jonny Quest e Hadji e nel loro cane Bandit. I tre sono alle prese con il dottor Zin, che ha mandato in missione il suo malefico esercito di gatti.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV