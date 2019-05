Al via il secondo appuntamento, con gli episodi 3 e 4, di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna , in onda mercoledì 15 maggio alle 21.15 su Sky Uno. Come la scorsa settimana, andranno in onda ben due episodi, che ci porteranno alla scoperta di due differenti cucine. Tuttavia, questa volta, la città sarà la stessa per entrambi i percorsi: stiamo parlando dell’iconica Barcellona . L’appuntamento con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna ti aspetta tutti i mercoledì alle 21.15 su Sku Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Il secondo appuntamento con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna si prospetta ricco di interessanti (e gustosi) colpi di scena. Scopriamo insieme che cosa aspettarsi da questi due nuovi episodi, ambientati nella città del divertimento per eccellenza, Barcellona.

Episodio 3: Cucina internazionale di Barcellona

Barcellona, la capitale della Catalogna, apre le porte a Marc Ribas e ai 4 ristoratori selezionati di questo terzo episodio, alla scoperta di una cucina di respiro internazionale.

Faremo un viaggio gastronomico nell’India più contemporanea attraverso il ristorante Tandoor, di Invan Surinder, un posto davvero magico e curato, che siamo sicuro vi catturerà. Poi, scaleremo le calde terre venezuelane con El Cana de Azùcar, di Adnaloy Osio, ristorante davvero appetitoso, che lascia immancabilmente l’acquolina in bocca. Non mancherà nemmeno la cucina italiana, con la trattoria Piazze d’Italia, di Nicola Marino, che vi stupirà con la nostra tradizione culinaria. Infine, sarà la volta della Tailandia, con l’aiuto di Clara Roca di Thai Barcelona.

Chi si aggiudicherà l’ambito premio di 5.000 €, ottenendo il riconoscimento di miglior ristorante internazionale di Barcellona? I ristoranti in gara sono tutti validi e la sfida non sarà di certo semplice.

Episodio 4: Specialità straniere di Barcellona

Il quarto episodio, ambientato sempre nella vivace Barcellona, cercherà il miglior ristorante di specialità straniere nella città citata. Marc Ribas è pronto a perdersi nuovamente tra le colorate strade della città. Lo chef-conduttore approderà al ristorante Kao Dim Sum, di Josep Maria Kao, locale dall'atmosfera intima e raffinata. Sarà poi la volta di Juan Carlos Iglesias, con il suo Bobo Pulpìn, che ci farà gustare diverse ricette "pop" di tutto il mondo. Il terzo ristorante in gara è il Catacroquet, di Andrea Pérez, struttura specializzata in crocchette. Infine, ci sarà l'EGGs di Albert Forment, dove le uova sono l'ingrediente principale delle portate. Insomma, è sicuramente uno scenario interessante e vario! Ma chi vincerà?