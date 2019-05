La versione catalana di 4 Ristoranti Italia è alle porte: mercoledì 8 maggio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 , andrà in onda la prima puntata dello show condotto dal celebre chef e conduttore televisivo Marc Ribas , che sarà sicuramente in grado di farci appassionare al mondo e alla tradizione della cucina spagnola.

In questo primo appuntamento è assicurata una partenza col botto: la prima tappa di questo incredibile viaggio tra i ristoranti della Catalogna è Tarragona, ridente città della Spagna orientale. Terrogona, testimonianza vivente del passaggio dei romani attraverso la Catalogna, è intrisa di storia e vanta una storia antichissima, iniziata ufficialmente durante la seconda guerra punica: nel 218 a.C., infatti, una spedizione romana guidata da Gneo Scipione si insediò nei pressi dell’antico (si pensi che la sua fondazione risaliva al V secolo a.C.) centro fortificato appartenente alla tribù dei Cessetani, trasformandolo nella città di Tarraco. Oggi è ancora possibile osservare le antiche rovine dell’architettura romana, che incantano la città, rendendola ancora più magica.

Non solo storia, ma anche tradizione culinaria. Quale sarà il miglior ristorante racchiuso tra le pietre storiche di Tarragona?

Il nostro Marc Ribas incontrerà Jordi, il proprietario de L’Entrecopes, specializzato in cucina mediterranea. La sua location è bivalente: moderna e chic da un lato, storica dall’altro, poiché le pietre presenti provengono dalle mura di un antico circo romano.

Il secondo ristorante presentato è Les Coques, di Josep, veterano della zona alta della città. Quest’ultimo presenterà la sua cucina stagionale tra le mura medievali del suo locale, in una location elegante e raffinata.

Il terzo ristorante in gara è Les Voltes, la cui proprietaria, Anna, è una vera gladiatrice che sprizza energia da tutti i pori. Ci farà scoprire una cucina mediterranea in una location davvero formidabile: il ristorante è situato all’interno del circo romano, brulicando di storia e di magia.

Infine, è la volta di Andreas del Barhaus, che offrirà una tipica cucina tradizionale, in grado di regalare i classici sapori catalani. La location non deluderà: il ristorante si trova avvolto dalle mura del foro romano.

I partecipanti ceneranno nei vari ristoranti, valutando da 0 a 10 cinque aspetti: location, cucina, menù, servizio e prezzo. Dopo che i 4 proprietari avranno visitato i 4 ristoranti arriva il momento del confronto finale, in cui i ristoratori scoprono quale voto ha ricevuto il proprio ristorante, venendo a conoscenza della classifica provvisoria della gara. Il voto di Marc, invece, rimane segreto fino alla fine, poiché in grado di stravolgere la classifica provvisoria. I ristoratori, poi, verranno condotti, con gli occhi coperti, presso il ristorante vincente: in questo momento verrà svelato chi è stato il più meritevole e il voto di Marc.

Il vincitore riceverà un premio di 5.000 euro da investire nel proprio locale, nel miglior modo che crede. Chi sarà incoronato come miglior ristorante di Tarragona? Non resta che scoprirlo sintonizzandosi su Marc Ribas 4 ristoranti Spagna, in onda ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.