Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna: al via su Sky Uno

E’ la versione catalana di 4 Ristoranti Italia con una differenza degna di nota: gli aspetti che verranno valutati i concorrenti in gara sono cinque: location, cucina, menu, servizio e prezzo. Alessandro Borghese nella versione nostrana ne giudicava quattro. 4 Ristoranti Spagna sarà un viaggio gastronomico che ci condurrà alla scoperta di una terra speciale, la Catalogna (in catalano Catalunya). Condotto dal celebre chef e conduttore televisivo Marc Ribas non mancherà di farci appassionare alla gara e alla cucina delle tradizioni, ma non solo. In ogni puntata, quattro ristoranti con lo stesso tipo di cucina e localizzati in una determinata area, si scontreranno per scoprire chi sarà il migliore.

Il vincitore riceverà un premio di 5.000 euro da investire come crede nei propri locali. In ogni capitolo, quattro ristoratori presenteranno la loro proposta culinaria e saranno i giudici della gara. Ogni ristoratore riceverà nel suo ristorante gli altri partecipanti e Marc, che dovrà valutare da 0 a 10 cinque aspetti di ogni luogo: location, cucina, menu, servizio e prezzo. Una volta che i quattro proprietari avranno visitato i quattro ristoranti, si arriverà al momento più importante della sfida: il confronto finale. È il momento in cui i ristoratori sapranno quale voto ha ricevuto il proprio ristorante e conosceranno la classifica provvisoria della gara.



Durante il confronto, conosceranno i voti nel dettaglio e dovranno giustificare la valutazione data agli avversari. Ma mancherà ancora il voto di Marc, che è segreto fino a quel momento. La valutazione del presentatore può confermare la classificazione provvisoria o stravolgerla. I ristoratori, in un furgone con gli occhi coperti e senza conoscere la destinazione, verranno portati nel ristorante vincente. È in questo momento che verrà svelato qual è il miglior ristorante della puntata, meritevole del premio di 5.000 euro.

L’appuntamento con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna ti aspetta a partire da mercoledì 8 maggio, tutti i mercoledì alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Non resta che sintonizzarsi!