L'attesa è (quasi) finita: la versione spagnola di 4 Ristoranti ti aspetta a partire da mercoledì 8 maggio, tutti i mercoledì alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Il poliedrico Marc Ribas, nato a Giorna nel 1976, è pronto a giudicare i concorrenti in gara che verranno valutati in base a cinque fondamentali aspetti: location, cucina, menu, servizio e prezzo. Il viaggio gastronomico che ci condurrà alla scoperta di una terra ricca di storia, la Catalunya, ci sorprenderà, tappa dopo tappa, puntata dopo puntata. Scopriremo nuovi sapori e vecchie tradizioni, territori antichi e ricette moderne. Cittadino del mondo, artista, chef e conduttore tv, Marc Ribas si lascia alle spalle i suoi studi accademici in Belle Arti e si dedica al settore della ristorazione. Dopo aver viaggiato per necessità professionali, oggi si è stabilito con la moglie Juditt e i suoi due figli a Terrassa, comune spagnolo della provincia di Barcellona situato a pochi chilometri dalla capitale catalana.



Con il suo estro creativo e il suo infallibile talento Ribas ha contribuito al successo di alcuni ristoranti tra cui il Capritx e il Matis dello Chef Artur Martínez, una stella Michelin a Terrassa, che non a caso ha scelto come suo braccio destro e alter ego proprio Marc Ribas, oggi affermato presentatore di svariati programmi tv ed è considerato una star della cucina catalana.