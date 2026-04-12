Netflix, ecco la prima immagine della serie animata di Mafalda

La piattaforma streaming ha diffuso la prima immagine ufficiale dell’adattamento animato di Mafalda, la celebre striscia a fumetti creata da Quino. La serie, prevista per il 2026, è scritta e diretta dal regista argentino Juan José Campanella, premio Oscar nel 2010

Netflix ha pubblicato la prima immagine della nuova serie animata di Mafalda, confermando alla regia il premio Oscar Juan José Campanella. La foto mostra il look della protagonista e degli altri personaggi, caratterizzati da forme morbide e volumi definiti che richiamano lo stile di The Peanuts Movie del 2015. Il regista argentino, vincitore della statuetta nel 2010 con Il segreto dei suoi occhi, torna alla produzione digitale con il suo studio Mundoloco CGI per questo progetto che debutterà sulla piattaforma nel 2026.

L'obiettivo della produzione è coniugare il commento sociale sofisticato tipico dell'opera originale con uno stile visivo adatto al pubblico contemporaneo. La serie riproporrà le riflessioni politiche e le domande esistenziali della bambina di sei anni, mantenendo la struttura narrativa incentrata sulla critica sociale e il dialogo generazionale. Il passaggio dalla computer grafica stilizzata al posto del classico tratto in bianco e nero rappresenta una scelta precisa per attrarre i nuovi spettatori senza perdere il fascino storico del fumetto.

La storia del fumetto di Quino

Mafalda è stata creata da Joaquín Salvador Lavado Tejón, noto come Quino, e ha esordito ufficialmente il 29 settembre 1964 sulle pagine del settimanale Primera Plana. Originariamente ideata per una campagna pubblicitaria di elettrodomestici poi mai realizzata, la striscia è diventata un simbolo della contestazione e della classe media argentina, venendo pubblicata fino al 1973. Le storie ruotano attorno a un gruppo di bambini, tra cui il sognatore Felipe e il materialista Manolito, che fanno da contraltare alle domande fulminanti di Mafalda sulla pace nel mondo e sull'umanità. Quino, insignito del Premio Principe delle Asturie nel 2014, è scomparso nel 2020 all'età di 88 anni.