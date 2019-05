Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 13 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA, che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio-suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Rachel, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico e sentimentale del 2018, diretto da Roger Michell, con Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen e Pierfrancesco Favino. Da piccolo, Philip è un bambino orfano, che viene adottato e cresciuto dal cugino Ambrose in una grande tenuta di Campagna nella bellissima Cornovaglia. Anno dopo, il tutore del ragazzo sposa una giovane donna conosciuta in Italia, Rachel, ma a Philip, ormai cresciuto, giungono lettere poco rassicuranti da parte di Ambrose. Quando il ragazzo raggiunge il tutore è troppo tardi, perché l’uomo è morto. Philip, convinto della responsabilità della donna, medita vendetta, ma si ritroverà davanti una ragazza molto diversa da come l’aveva immaginata.

L'ultima discesa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico con Josh Hartnett e Mira Sorvino per la regia di Scott Waugh. Un ex giocatore di hockey si appresta ad un fuoripista sullo snowboard alla ricerca di adrenalina, ma resterà in balia di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Tratto dall’autobiografia “Crystal Clear”, basata sulla storia vera di Eric LeMarque

Mothers and daughters, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2016, diretto da Paul Duddridge, Nigel Levy, con Christina Ricci, Courteney Cox, Susan Sarandon, Elizabeth Daily e Eva Amurri Martino. La pellicola affronta il rapporto tra madre e figlia, attraverso le vicende di alcune famiglie, dove si parla, si discute, si odia e si ama. Un film emozionante, ricco di spunti di riflessione, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Rosa la wedding planner: Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015, interpretato da Alexandra Neldel e Janek Rieke per la regia di Michael Karen. Secondo capitolo della serie dedicata alla wedding planner Rosa, che si trova a dover organizzare le nozze di un suo amico d’infanzia a Cape Town, in Sud Africa. Film da vedere per gli appassionati del genere drammatico-sentimentale.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Diario di una schiappa: Portatemi a casa, ore 21:00 Sky Cinema Family

Una divertente commedia diretta da David Bowers, con Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Jason Drucker, Charlie Wright e Owen Asztalos. La mamma di Greg ha deciso che la famiglia Hefley farà un viaggio di famiglia per recarsi al novantesimo compleanno della bisnonna, e ci sono regole da rispettare: la prima è quella di spegnere tutti i dispositivi elettronici cui i suoi figli (e suo marito) sono completamente assuefatti.

Sai che c’è di nuovo?, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2000, diretta da Regia di John Schlesinger. Un film con Madonna, Rupert Everett, Illeana Douglas, Benjamin Bratt, Malcom Stupmf e Michael Vartan. Una giovane donna etero e un ragazzo gay sono amici per la pelle, ma durante una serata all’insegna dell’alcol e dell’autocompassione finiscono a letto insieme. La ragazza resta incinta e l’uomo rivendica i suoi diritti di padre, scoprendo poi di non essere stato lui a concepire il bambino. Una pellicola che affronta con toni leggeri il tema della paternità, anche quando non si è genitori biologici.

The Bachelors - Un nuovo inizio, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Kurt Voelker, con Odeya Rush, J.K. Simmons, Julie Delpy, Charlie DePew, Kevin Dunn e Spencer List. Dopo la morte della moglie, Bill parte con il figlio Wes. Durante il viaggio incontreranno due donne speciali. Una commedia agrodolce sulla voglia di ricominciare.

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1979 diretto da Michele Lupo, con l’indimenticabile Bud Spencer insieme a Raimund Harmstorf, Cary Guffey, Joe Bugner e Giovanni Cianfriglia. Lo sceriffo di una cittadina americana deve difendere un piccolo alieno dai militari che vogliono catturarlo. Un film imperdibile per i fan di Bud Spencer e per gli amanti del genere.

Tempo instabile con probabili schiarite, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2015, diretta da Marco Pontecorvo, con Luca Zingaretti, Pasquale Petrolo, John Turturro, Carolina Crescentini e Lorenza Indovina. Giacomo ed Ermanno sono amici da una vita: Giacomo è lo scaltro proprietario di una piccola azienda che gestisce come una cooperativa, Ermanno l'operaio “sempre stato sulle barricate". L'azienda sta per soccombere ai debiti quando la rottura di un tubo fognario rivela la possibilità che nel terreno circostante ci sia un giacimento petrolifero. Che faranno Giacomo ed Ermanno con i soldi che potrebbero derivare loro da questa scoperta? E che ne sarà della loro amicizia? Un film piacevole, per una serata all’insegna del relax.

La vita facile, ore 21:14 Premium Cinema

Film commedia del 2011 di Lucio Pellegrini, con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Camilla Filippi e Angelo Orlando. Luca è un medico italiano che lavora in Kenya in un piccolo ospedale umanitario. Mario è uno stimato chirurgo di una clinica privata romana, che lo raggiunge con la scusa di volerlo rivedere dopo anni di distanza. In realtà, l’uomo vuole solo allontanarsi per un po’ dalla routine quotidiana. In Africa, si presenta anche Ginevra, la donna che entrambi hanno amato in passato e che farà saltare di nuovo gli equilibri nel rapporto di amicizia tra i due.

Candidato a sorpresa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2012, diretto da Jay Roach, con Will Ferrell, Zach Galifianakis, John Lithgow, Katherine La Nasa e Sarah Baker. Una divertente corsa alle elezioni, che vede protagonisti due politici molto di versi tra loro. I due si sfidano in un piccolo distretto del Sud della Carolina per ottenere una poltrona al Congresso.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

The Arrival, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 1996, diretto da David Twohy, con Charlie Sheen, Ron Silver, Teri Polo, Lindsay Crouse e Richard Schiff. Un astronomo capta un segnale dallo spazio: la presenza aliena sembra certa ma qualcuno vuole nascondere la verità. Un film imperdibile per gli amanti del genere e per una serata all’insegna del relax con Sky.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Amiche di sangue, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Thriller del 2017, diretto da Cory Finley, con Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin, Olivia Cooke, Paul Sparks e Francie Swift. Amanda e Lily in passato sono state amiche. Ora sono tornate a frequentarsi dopo che Amanda ha compiuto un atto esecrato da tutti. Lily dovrebbe aiutarla a venirne fuori dalle conseguenze, ma neanche lei vive una situazione ottimale. Se sul versante economico non ha nulla che le manchi, sul piano affettivo si trova con un patrigno decisamente sprezzante nei suoi confronti e una madre totalmente dipendente dal compagno. Un giorno Amanda parla della possibilità di un omicidio e Lily inizia a pensarci.

Ipotesi di complotto, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Un film thriller del 1997, diretto da Richard Donner, con Julia Roberts, Mel Gibson e Patrick Stewart. Un tassista di New York è ossessionato dal sospetto di essere un bersaglio della CIA. Scoprirà presto che le sue paure non sono infondate. Un film per chi ama l’azione e i colpi di scena.

