Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 11 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 11 maggio, in TV su Sky. Horror, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

Intruders, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva “Intruders”, per la regia di Juan Carlos Fresnadillo. Un film con Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Brühl, Kerry Fox, Ella Purnell, Pilar López de Ayala. Un misterioso mostro tormenta le notti di un bambino madrileno e di una ragazza londinese, legati da un oscuro segreto. Un horror soprannaturale, per una serata da brividi.

Anarchia - La notte del giudizio, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di James DeMonaco. Un film con Frank Grillo, Michael K. Williams, Zach Gilford, Carmen Ejogo, Kiele Sanchez. L'appuntamento semestrale con la "purificazione", ossia le sei ore in cui decade il reato di omicidio, è ormai atteso da gruppi organizzati che si preparano al meglio per affrontare il momento. Durante la notte della purificazione cinque persone si incontrano e restano insieme per proteggersi a vicenda e vedere la luce del giorno seguente. Un b-movie schietto e umile su un futuro distopico di profonda disuguaglianza sociale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The silent man, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Peter Landesman. Un film con Diane Lane, Kate Walsh, Liam Neeson, Maika Monroe, Marton Csokas, Ike Barinholtz. La storia di Mark Felt, vice direttore dell'FBI, la gola profonda che rivelò ai giornalisti del Washington Post i dettagli sull'affare Watergate. In linea con quella che ormai sembra diventata una prassi a Hollywood, anche con questo film la separazione tra realtà e finzione è sempre più indistinta.

L’insulto, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Ziad Doueiri, il regista libanese specializzato in racconti delicatissimi ma profondamente conturbanti. Nel cast: Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Ambientato a Beirut, il film racconta di una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese che degenererà in una vera e propria disputa nazionale. Toccante ed incalzante allo stesso tempo. Il film è stato premiato a Venezia e ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2018 nella categoria “miglior film straniero”.

Ore 15:17 – Attacco al treno, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Clint Eastwood, con Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer. La storia di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, le persone che riuscirono a bloccare la follia omicida di un terrorista sul treno Amsterdam – Parigi, nell'agosto 2015. Clint Eastwood ha chiesto ai veri protagonisti di interpretare loro stessi.

Quando un padre, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Pellicola diretta dall’esordiente Mark Williams, con Gerard Butler, Willem Dafoe, Gretchen Mol, Alison Brie, Alfred Molina, Dustin Milligan. La storia di un uomo dedito al lavoro, "cacciatore di teste" di una grande azienda, che deve mettere in discussione le sue scelte professionali dopo che il figlio si ammala di leucemia. Esordio alla regia di Mark Williams, con un dramma esistenziale che fa riflettere sulle priorità della vita. Un grande cast.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:15 Premium Cinema

Terzo film della serie “Cinquanta Sfumature”, capitolo finale della saga erotica nata dalla penna di E. L. James, autentico fenomeno letterario. Un film diretto da James Foley, con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson e Rita Ora. Anastasia Steele e Christian Grey si sposano, dando una svolta inaspettata al loro rapporto a luci rosse. Una pellicola che saprà catturare i vostri oscuri desideri. Vietato ai minori di 14 anni.

Film commedia da vedere stasera in TV

Perché te lo dice mamma, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Commedia americana del 2007 per la regia di Michael Lehmann, con Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Tom Everett Scott e Lauren Graham. Daphne ha tre figlie: la psicologa Maggie, la sexy e irriverente Mae e la piccola Milly, insicura e dolce. Onde evitare che quest’ultima commetta i suoi stessi errori, Daphne decide di scegliere per lei l’uomo perfetto, e per farlo mette un annuncio su internet. Quando Milly lo scopre, però, non la prende molto bene. Humor e risate per tutta la famiglia.

Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 va in onda “Pitch Perfect 3 - Ultima chiamata ragazze”, un film di Trish Sie, con Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp. Nostalgiche della gloria passata, le Barden Bellas intraprendono un tour europeo per sostenere le truppe americane. Terzo capitolo della saga al femminile con Anna Kendrick e Rebel Wilson. Per farvi sognare, cantare, ballare e divertire.

Soldato semplice, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto e interpretato da Paolo Cevoli, con Antonio Orefice, Luca Lionello, Massimo De Lorenzo, Matteo Cremon. 1917: per evitare di essere radiato dalle scuole, un maestro elementare pacifista (detto “il Patacca”) è costretto a partire per il fronte. L’esordio alla regia del comico Paolo Cevoli.

Il comandante e la cicogna, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Silvio Soldini, con Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston, Claudia Gerini, Luca Zingaretti. A Torino si incrociano le vite e gli affanni dei protagonisti del film di Soldini, commentati dall'alto dal rammarico di Garibaldi, dalla riprovazione di Leonardo, dalle note di Verdi e dalle rime di Leopardi. Tra realtà e fiaba, il racconto di un'Italia perduta.

Sms - Sotto mentite spoglie, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una divertente e imperdibile commedia italiana del 2007, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Raffaele Pisu, Lucrezia Lante Della Rovere, Pia Velsi e Giorgio Panariello. Tommaso è un uomo realizzato professionalmente e affettivamente. Dopo diciotto anni di matrimonio è ancora innamorato di Chicca, la bella e desiderabile moglie con la quale c’è intesa sessuale e affinità elettiva. Ora che i due figli sono cresciuti e indipendenti, Chicca può scatenare tutta una serie di fantasie erotiche. Per stare al gioco, Tommaso le invia un focoso sms che però per errore arriva a Chiara, la moglie di Gino, il suo migliore amico. Tutt’altro che offesa dal messaggio, Chiara si offre anima e corpo a Tommaso mettendo in pericolo l’equilibrio mentale e familiare dell’uomo. Un film per una serata in relax.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Koda fratello orso, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film Disney per la regia di Aaron Blaise e Robert Walker. Dopo aver abbattuto l'orso che ha ucciso suo fratello, il giovane Kenai viene trasformato a sua volta in orso e fa amicizia col cucciolo Koda. Un film d’animazione da guardare coi più piccini, per una serata in famiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Elysium, ore 21:00 Sky Cinema Action

Neill Blomkamp alla regia, un film con Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley e Alice Braga. Ambientato nella Los Angeles del futuro, nel 2154, la pellicola gioca sulla distopia della divisione netta tra una piccola fetta di popolazione ricca e dotata di qualsiasi privilegio contrapposta alla maggioranza di lavoratori poveri. L’élite vive su una stazione orbitante intorno al pianeta chiamata Elysium. Su Elysium c'è la tecnologia per guarire da ogni malattia, c'è il verde, il benessere e il disinteresse per ciò che accade più in basso, sulla Terra, dove il resto dell'umanità lavora per mantenere la stazione. Film metaforico e dirompente, con evidenti riferimenti all'oggi tra scontri di classe e frizioni socio-culturali.

Film romantici da vedere stasera in tv

Per sempre la mia ragazza, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico del 2018, diretto da Bethany Ashton Wolf e interpretato da Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson e Tyler Riggs. Un cantante country decide di tornare nella propria città d’origine dopo essersi allontanato per anni in cerca di successo. Il motivo del suo rientro è il suo chiodo fisso: un vecchio amore che ancora gli fa battere il cuore. “Per sempre la mia ragazza” è tratto dal best-seller di Heidi McLaughlin, che pagina dopo pagina ha fatto emozionare tantissimi lettori.

Film thriller da vedere stasera in TV

11.6 - The french job, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Pellicola francese del 2013 diretta da Philippe Godeau, con la partecipazione di Fraçois Cluzet (“Quasi Amici”), Bouli Lanners, Juana Acosta e Corinne Masiero. Il film, tratto dal libro di Alice Géraud-Arfi “Toni 11,6; Histoire du convoyeur”, racconta la storia di Toni, una guardia di sicurezza che lavora da dieci anni su un camion blindato. Chi meglio di lui può ordire una delle rapine più grandiose e spettacolari di tutti i tempi? Un film da non perdere, ispirato a una storia vera.

