Il terzo capitolo della saga statunitense tutta al femminile arriva su Sky Cinema Uno venerdì 10 maggio alle ore 21.15.

Pitch Perfect 3 - Ultima chiamata ragazze è il sequel che racconta dell’ennesimo riscatto della girl band protagonista, le Barden Bellas.

Uscite dal college, l’unica via di fuga che avranno dalla solitudine e dai fallimenti che incominciano a mettere a segno sarà proprio quella di tornare a esibirsi.

L’occasione sarà un eccitante tour europeo per contribuire allo svago delle truppe americane, ma la vera posta in gioco è la possibilità di aprire il concerto di DJ Khaled, la star del momento, nell'ultima tappa di quel tour…

L'eccezionale Anna Kendrick e la comicità di Rebel Wilson (Single ma non troppo) tornano a fare battere i cuori di teenager ed ex teenager, raccontando una storia che tocca le corde giuste di ogni età: amicizia, musica, amori e speranze, in pratica il solito ritornello di qualsiasi esistenza.

Ma Pitch Perfect 3 - Ultima chiamata ragazze non usa le sonorità del patetismo, anzi! Queste ragazze incarnano la grinta pura.

Venerdì 10 maggio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno vi aspetta Pitch Perfect 3 - Ultima chiamata ragazze. Per farvi sognare, cantare, ballare e divertire!