Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 10 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 10 maggio, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Venerdì 10 maggio alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno vi aspetta “Pitch Perfect 3 - Ultima chiamata ragazze”, un film di Trish Sie, con Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp. Nostalgiche della gloria passata, le Barden Bellas intraprendono un tour europeo per sostenere le truppe americane. Terzo capitolo della saga al femminile con Anna Kendrick e Rebel Wilson. Per farvi sognare, cantare, ballare e divertire.

Io c’è, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Alessandro Aronadio. Un film con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Giulia Michelini, Massimiliano Bruno. Per risollevare le sorti di un bed & breakfast sulla via del fallimento, un gruppo di amici decide di fondare una nuova religione. Una commedia divertente e originale, con una buona idea di partenza che però si perde nel corso della storia.

Che vuoi che sia, ore 21.15 Premium Cinema +24

Un film diretto e interpretato da Edoardo Leo, con Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Massimo Wertmüller. Claudio e Anna sono una coppia condannata alla precarietà: lei supplente di matematica, lui ingegnere informatico. Claudio crea un account di crowdfunding, ma gli utenti contribuiscono alla raccolta fondi in modo del tutto insufficiente. Una sera, Claudio e Anna si ubriacano e registrano in video una promessa: se riusciranno a raggiungere l'obiettivo del crowdfunding filmeranno una notte di sesso coniugale e la renderanno visibile a coloro che hanno dato il loro contributo. Film che conferma Edoardo Leo come un attore e regista tra i più convincenti. Commedia di costume dove si ride ma si riflette anche tanto.

Amici come noi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Enrico Lando. Un film con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi, Maria Di Biase, Alessandra Sarno. Pio e Amedeo sono due grandi amici che gestiscono a Foggia un negozio di pompe funebri high tech dal nome Hai l'Under (spelling foggiano di Highlander). Pio sta per sposare Rosa, una maestrina locale, ma tramite Amedeo scopre che in rete circola un video hard in cui appare la ragazza. Pio e Amedeo decidono allora di lasciare la cittadina pugliese dirigendosi prima a Roma e poi a Milano. Il duo Pio e Amedeo in un divertente road movie, per una serata in relax.

Il grande dittatore (versione restaurata), ore 21:15 Sky Arte

In onda su Sky Arte “Il grande dittatore”, grande capolavoro di Charlie Chaplin, in versione restaurata. Con Jack Oakie, Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Daniell, Reginald Gardiner, la storia del piccolo barbiere ebreo che somiglia tantissimo a uno dei più grandi dittatori della storia. L'indimenticabile discorso finale è valso a Chaplin la candidatura all’Oscar come miglior attore. Un cult da vedere e rivedere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’insulto, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico diretto da Ziad Doueiri, il regista libanese specializzato in racconti delicatissimi ma profondamente conturbanti. Nel cast: Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Ambientato a Beirut, il film racconta di una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese che degenererà in una vera e propria disputa nazionale. Toccante ed incalzante allo stesso tempo. Il film è stato premiato a Venezia e ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2018 nella categoria “miglior film straniero”.

The Place, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Paolo Genovese, con Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Valerio Mastrandrea, Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni. Al bar The Place si susseguono una serie di avventori che vanno e vengono, e tutti si siedono con un uomo misterioso che, in cambio di qualcosa, può esaudire ogni loro desiderio. Da vedere per tutti coloro che amano riflettere sulle difficoltà che rendono la vita ancora più bella.

Ore 15:17 – Attacco al treno - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Clint Eastwood, con Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer. La storia di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, le persone che riuscirono a bloccare la follia omicida di un terrorista sul treno Amsterdam – Parigi, nell'agosto 2015. Clint Eastwood ha chiesto ai veri protagonisti di interpretare loro stessi.

À deriva, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Heitor Dhalia, con Vincent Cassel e Camilla Belle. Un dramma ambientato negli anni '80: una teenager scopre le continue infedeltà del padre, questo fatto provoca in lei un grande dolore che si ripercuote sulla sua sfera sessuale. Film del 2009 con Vincent Cassel che può far riflettere.

Film western da vedere stasera in TV

Il buono, il brutto, il cattivo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un cult di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Luigi Pistilli, Rada Rassimov, Aldo Giuffré. Guerra di Secessione americana: tre pistoleri sono all'inseguimento di un carico d'oro scomparso. Con questo film Sergio Leone chiude la cosiddetta “trilogia del dollaro” (dopo il successo di “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più”). Da vedere.

Passione ribelle, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Billy Bob Thornton con Penelope Cruz, Henry Thomas, Matt Damon, Lucas Black. Il cow boy John Grady Cole vede letteralmente capovolgersi il suo mondo. Siamo negli anni Quaranta e ciò che resta del west viene ingoiato dalle strade e dalle costruzioni. Sua madre vende il ranch a una società petrolifera. Partendo per il Messico col suo amico Lacey, Cole crede di trovare qualcosa di ciò che ha perduto, una terra selvaggia buona anche per i cavalli. Tratto dal romanzo di Cormac McCarthy “Cavalli selvaggi”, il film è un western moderno e passionale, ben riuscito e con grandi interpreti.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il mio piccolo dinosauro, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura fantasy del 2017 per la regia di Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin e Beth Champion. Un esperimento militare fallito si risolve con alcune conseguenze fuori da ogni previsione: un bambino fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce ci sono i militari, che hanno il preciso scopo di abbatterlo. Un film divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bad boys, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un action movie dal regista di “Transformers”, Michael Bay; pistola in pugno e distintivo sul petto per Will Smith e Martin Lawrence. Due poliziotti di Miami braccano una banda di narcotrafficanti di eroina. L’unica che può individuarli è una prostituta, ma la ragazza viene rapita. Un film piacevole, da vedere per gli amanti dell’azione.

Nella tana dei lupi, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones e Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare trenta milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero. Un action film “a impatto frontale”, imperdibile per gli amanti del genere.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’ombra del dubbio, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

A maggio, il venerdì sera diventa da brivido con i film diretti dal geniale Alfred Hitchcock: è la volta de “L’ombra del dubbio”, con Joseph Cotten, MacDonald Carey, Teresa Wright, Henry Travers, Patricia Collinge. Un criminale ricercato dalla polizia si rifugia a casa degli ignari parenti, attirando l'attenzione della nipote. Suspense d’autore.

Film horror da vedere stasera in TV

Van Helsing, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Stephen Sommers. Un film con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Shuler Hensley. Una pellicola piena di mostri e villain, nel film di Sommers Van Helsing è un aitante trentenne ribattezzato Gabriel (come l'arcangelo), di nero vestito, super armato cacciatore di mostri, mezzo santo e mezzo assassino. Horror, fantasy e azione: una ricetta semplice ma dal successo assicurato.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’amore secondo Isabelle, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film di Claire Denis, con Juliette Binoche e Gerard Depardieu. Isabelle è una pittrice cinquantenne e divorziata che cerca l'uomo della sua vita fra incertezze, desideri, sogni e speranze. “Una donna che è tutte le donne”, recita il claim pubblicitario del film. In effetti questa pellicola romantica è esattamente un ritratto femminile.

