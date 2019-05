Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 10 maggio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, la prima puntata di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Marcia Clark: oltre ogni giudizio, ore 21:05 Crime investigation

Marcia Clark, pubblico ministero nel processo contro O.J. Simpson, riapre 7 dei casi americani più controversi, tra cui quello della misteriosa morte di Chandra Levy. La tirocinante, presumibilmente, aveva una relazione con un membro del Congresso.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:05 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:05 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Dal Teatro Bonci di Cesenatico, una squadra di comici irresistibili, scoperti nelle trasmissioni tv Zelig e Colorado. Gene Gnocchi, Anna Maria Barbera, Gabriele Cirilli, Debora Villa, Stefano Chiodaroli e Marco Della Noce. Per una serata all'insegna del buonumore.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

I maghi del garage, ore 20.55 National Geographic

Tim Shaw e il suo fidato meccanico Fuzz tornano per la terza stagione de “I maghi del garage”, in cui riportano all’antico splendore grandi classici dei motori. Nella puntata di stasera, si occupano del restauro di una VW T4 Campervan del 1991.

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Danny Forster si trova in Kuwait per seguire la costruzione della torre Al-Hamra, la struttura a spirale più alta del mondo, dotata di un ristorante all'aperto al 17esimo piano.

Vajont: una tragedia italiana, ore 21:00 History

La storia del disastro del Vajont attraverso le testimonianze dei diretti responsabili. Dall'ideazione della diga alle sentenze del processo, una ricostruzione di una delle più grandi tragedie accadute in Italia.

Nella fossa dei leoni, ore 21:00 National Geographic Wild

In Africa, cinque leoni competono per assicurarsi il cibo. Grazie alle immagini catturate dal cameraman Owen Prumm, seguiamo i temibili predatori mentre insidiano le altre creature animali. Solo i più furbi e i più capaci riusciranno a sopravvivere.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo chef deve affrontare una crisi che riguarda lo staff. Nel frattempo, i maghi preparano lo spettacolo e si esercitano con una nuova e pericolosa illusione.

Serie TV in onda stasera

Billions - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In prima visione tv su Sky Atlantic prende il via la quarta stagione di “Billions”, la serie tv con protagonista Chuck Rhoades, procuratore distrettuale del Southern District of New York. La moglie Wendy lavora per Bobby "Axe" Axelrod, miliardario di New York che ha ereditato la guida della sua società di speculazione finanziaria, la Axe Capital.

Modern family, ore 21:00 Fox

Continua su Fox la decima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 continuano gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

NCIS, ore 21:55 Fox Crime

Alle 21:55 rivediamo l’undicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Law & Order - True crime, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo il sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

Shameless, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Will & Grace - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, vediamo un altro episodio, in prima visione tv, della decima stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:15 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:15 Nick jr

Alle 21:15 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

A casa dei Loud, ore 21:05 Nickelodeon

La serie animata segue le vicende di Lincoln Loud, un bambino di 11 anni creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista, che vive in una casa con le sue 10 sorelle, ognuna diversa dall’altra.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry e Robin Hood, ore 20:35 Boomerang

Robin Hood è stato catturato dallo Sceriffo di Nottingham: solo Tom e Jerry lo possono aiutare. Riusciranno i due a mettere da parte la storica rivalità per la buona causa?

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:00 Disney Channel

A partire dalle 21:00 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV