Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 25 aprile

Film thriller da non perdere stasera in tv

Giochi di potere, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Spy story del 2018, tratta da una storia vera e ispirata a a “Backstabbing for Beginners: My Crash Course in International Diplomacy”, libro di memorie di Michael Soussan. Michael Sullivan, giovane figlio di un diplomatico ucciso quando lui era ancora un bambino, sogna di entrare nel mondo dei rapporti internazionali. Il suo desiderio si realizza quando ottiene l'incarico di coordinare il programma “Oil for Food” gestito dal sottosegretario delle Nazioni Unite Pasha. Dopo l'invasione da parte delle truppe americane dell'Iraq, Michael si deve confrontare con una molteplicità di problemi conoscendo inoltre sul campo un'interprete di etnia curda di cui si innamorerà. Proprio grazie a lei si insinuerà nel suo animo il sospetto che dietro al progetto ci sia un enorme giro di corruzione che non riguarda soltanto Saddam e il suo ormai decaduto regime. Regia di Phillip Noycem, con Thora Birch, Richard Harris, Anne Archer, Patrick Bergin e Harrison Ford.

L'uomo senza ombra, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film diretto da Paul Verhoeven con Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim Dickens, William Devane, Rhona Mitra. Lo scienziato Kane sperimenta su stesso i risultati della sua ricerca sulla invisibilità. Divenuto invisibile, però, scopre a sue spese che l'organismo umano è refrattario all'antidoto che dovrebbe riportarlo alla normalità. Film da vedere per gli effetti speciali e l’ottima interpretazione degli attori.

Codice 999, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 2016, diretto da John Hillcoat, con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Clifton Collins Jr.Una banda di criminali deve uccidere un agente per conto della mafia russa. Qualcosa, però, non va come previsto. Ottima prova del cast e bella sceneggiatura per questo thriller in cui non manca né l’azione né la profondità. Da vedere.

Il luogo delle ombre, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film thriller del 2013, diretto da Stephen Sommers, con Anton Yelchin, Addison Timlin, Willem Dafoe, Leonor Varela e Nico Tortorella. Odd Thomas è un sensitivo e un giorno vede comparire numerosi Bodach attorno a una persona. I Bodach, di cui solo lui può avvertire la presenza, segnalano l'imminenza di un evento letale di vasta portata. Odd Thomas decide allora di entra in azione.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Paradiso amaro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2011 diretto da Alexander Payne, con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley e Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato soprattutto alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

La tregua, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1997 diretto da Francesco Rosi e ispirato all’omonimo romanzo del ’63 di Primo Levi. Nel ’45, la Germania nazista si difende dall’arrivo delle truppe sovietiche e americane. I soldati tedeschi abbandonano i campi di concentramento, cercando di cancellare le tracce di una carneficina. Tra i deportati ad Auschwitz c’è Primo Levi, un italiano deportato poiché ebreo e partigiano, che inizia il suo viaggio per tornare a casa. Con John Turturro, Massimo Ghini, Rade Šerbedžija e Roberto Citran. Un film intenso e struggente per non dimenticare una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità.

La grande bellezza, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film che racconta Roma vista attraverso gli occhi di Jep Gambardella, scrittore 65enne cinico e disincantato. “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar come miglior film straniero, si è aggiudicato un Golden Globe, un premio BAFTA, 9 David di Donatello, 4 European Film Awards e 5 Nastri d’argento. Nel cast, Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Carlo Buccirosso e Pamela Villoresi.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Boog & Elliot - A caccia di amici, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’animazione americano del 2006 diretto da Roger Allers e Jill Culton. Boog è un grosso grizzly addomesticato, star degli show naturalistici della ranger Beth che lo accudisce con otto pasti al giorno e una casa con tutti i confort. Un giorno, per caso, Boog salva la vita al cervo Elliot e scappa con lui nella foresta: ma qui la vita è decisamente ben diversa da quella a cui lui era abituato con Beth. Un film divertentissimo con un’importante morale ecologista. Da vedere con i bambini per una serata piacevole all’insegna del relax.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Italo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film imperdibile per gli amanti degli animali, diretto nel 2014 da Alessia Scarso, con Marco Bocci, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Lucia Sardo, Andrea Tidona e Barbara Tabita. Un’ordinanza comunale di Scicli, in Sicilia, bandisce i cani randagi dal paese, ma un golden retriever sfida il divieto e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco Antonio Bianco. A poco a poco Italo, come verrà soprannominato il cane, entrerà a far parte della vita della comunità, accompagnando i turisti in visita, assistendo alla messa in chiesa e giocando con i bambini del paese. La sua presenza addolcirà le vite di tutti e farà da cupido fra il padre di Meno, rimasto vedovo, e la maestrina locale, così come fra Meno e una sua compagna di giochi.

Tutti in piedi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Una divertente e intensa commedia romantica francese, diretta nel 2018 da Franck Dubosc, con Claude Brasseur, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Svalvolati on the Road, ore 21:15 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia del 2007, diretta da Walt Becker, con Ray Liotta, Martin Lawrence, John Travolta, Marisa Tomei e William H. Macy. Doug è un dentista con scarso successo sia sul lavoro che a casa, Bobby è un idraulico con aspirazioni più alte, Dudley è esperto di computer ma totalmente fallimentare con le donne mentre Woody sembra essere un uomo di successo, a patto di non andare a guardare oltre le apparenze. È questo il quartetto che compone i non più giovanissimi "Wild Hogs" di Cincinnati pronti a partire per un viaggio su moto rombanti a caccia di avventure in direzione del Pacifico.

Il mio Godard, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia diretto da Michel Hazanavicius, con Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois. Il ritratto dell'appassionata e anticonformista storia d'amore tra il maestro del cinema Jean-Luc Godard e Anne Wiazemsky. La pellicola narra le vicende di una delle figure più importanti del cinema francese e mondiale vista con gli occhi dell'allora giovanissima moglie, attraverso il Sessantotto, il maoismo e le proteste contro la guerra in Vietnam.

Quo vado?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Divertentissima commedia Italiana, diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Sahara, ore 21:00 Sky Cinema Action

Matthew McConaughey e Penélope Cruz sono protagonisti di “Sahara”, un film d’avventura diretto Breck Eisner. Dirk Pitt trova una moneta d'oro che lo porta alla caccia di un tesoro che dovrebbe condurlo alla "nave della morte", una nave da guerra della Guerra Civile che nasconde un tesoro inestimabile. Avventura allo stato puro per un film allegro e spettacolare.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 Premium Cinema

Un film d’avventura del 2015 diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Beverly D'Angelo, Chevy Chase, Leslie Mann, Ron Livingston e Christina Applegate. Un padre di famiglia organizza una vacanza “on the road” alla volta di un famoso parco divertimenti, ma sulla strada non tutto filerà liscio. Un film piacevole per una serata all’insegna del relax.

Film musical da non perdere stasera in tv

Mamma Mia! Ci risiamo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Sequel del celebre musical “Mamma mia”, diretto da Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Come il precedente musical, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Un cast spettacolare.

