Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 25 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 25 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Il giovedì, in prima serata su Sky Uno, è tornato “E poi c’è Cattelan”, l’irresistibile show condotto da Alessandro Cattelan. Gli ospiti della terza puntata sono Paola Cortellesi e Calcutta.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.05 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Dago in the Sky, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD torna Roberto D'Agostino con i suoi viaggi attraverso i sentieri della rivoluzione digitale. In ogni puntata il fondatore di Dagospia esplora con la consueta irriverenza alcuni affascinanti e controversi temi del mondo contemporaneo con il contributo di ospiti ed esperti.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, seguiamo il caso di Simon, che beve 360 litri di bibite alla cola all'anno. E non mangia quasi mai. Craig, invece, è dipendente da takeaway, ed è obeso oltre l'immaginabile.

Deadliest Catch, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda il docu-reality “Deadliest Catch”, che racconta la vita reale sui pescherecci nel Mare di Bering durante la stagione di pesca del granchio reale in autunno e della granseola artica in inverno.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

La trasmissione segue un team di esperti in un oscuro viaggio alla scoperta delle terribili meraviglie tecnologiche naziste. Analizziamo le imponenti strutture e tecnologie del Terzo Reich.

Le tracce della storia, ore 21:05 Discovery Science

Storia della mafia - Molti esperti sostengono che la mafia sia apparsa per la prima volta in Spagna. Sono affermazioni fondate? Lo scopriamo nella puntata di oggi de “Le tracce della storia”.

Mussolini 25 luglio 1943 - La caduta, ore 21:00 History

La caduta del fascismo e di Benito Mussolini in piena Seconda Guerra Mondiale, il 25 luglio del '43, è uno di quei momenti che segna un prima e un dopo nella memoria collettiva di un Paese.

Gli animali più pericolosi: a sangue freddo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Scopriamo le caratteristiche degli animali più pericolosi del pianeta. Nei territori del nord, non esiste un posto completamente sicuro in cui potersi rifugiare dagli animali pericolosi. Queste creature attaccano senza pietà qualsiasi specie animale.

Vita da crociera, ore 21:00 Nat Geo people

Per gli uomini che lavorano a bordo della Costa Deliziosa, ogni giorno rappresenta una nuova avventura a bordo di questa metropoli sul mare. La nave deve attraversare una pericolosa Zona Rossa.

Serie TV in onda stasera

Das Boot, ore 21:10 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, i primi episodi della serie “Das Boot”, ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

The Orville, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 la replica di un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

The Big Bang Theory, ore 21:55 Fox

Fox ripropone gli episodi delle passate stagioni di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Fosse/Verdon - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life la miniserie biografica, basata sul libro “Fosse” di Sam Wasson, che racconta il legame professionale e sentimentale tra il coreografo Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon, interpretati da Sam Rockwell e Michelle Williams.

Empire, ore 21:50 Fox life

Alle 21:50 rivediamo gli episodi della quinta stagione del musical drama vincitore di un Golden Globe e ambientato nel mondo della musica pop. La serie segue le vicende di un'eccentrica famiglia nel mondo dell'hip-hop, i Lyon.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, gli episodi finali della seconda stagione di “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Whiskey Cavalier - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continua “Whiskey Cavalier”, la serie tv che segue le avventure dell'agente dell'FBI Will Chase, il cui nome in codice è appunto Whiskey Cavalier. A seguito di una separazione emotiva, viene assegnato a lavorare con l'agente della CIA Francesca “Frankie” Trowbridge.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Murphy Brown - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi va in onda “Murphy Brown”, la sit com con protagonista Candice Bergen. Murphy Brown è una giornalista televisiva del più quotato show di newsmagazine, FYI, che però fatica a gestire i problemi personali e professionali.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Il tenero Nate”.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, ancora il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:00 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo! Goal da paura, ore 20:56 Boomerang

La gang e in Brasile per seguire dal vivo i festeggiamenti del Campionato mondiale di calcio 2014, ma la parata dei carri a Rio viene interrotta da un demone che semina il panico tra i tifosi.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Continuano gli episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

Guarda anche i film in onda stasera in TV