Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 21 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 21 aprile, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Moschettieri del Re - La penultima missione, 1ª TV ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Comedy

In prima visione TV domenica 21 aprile, alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle ore 21:45 su Sky Cinema Comedy, arriva “Moschettieri del Re – La penultima missione”. Film diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione con quattro fuoriclasse del cinema italiano: Favino, Mastandrea, Rubini e Papaleo. Un’avventurosa e divertente commedia.

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Diretto da Donald Petrie, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg, Michael Michele, Celia Weston. Una giovane giornalista deve scrivere un articolo intitolato “Come farsi lasciare in 10 giorni”. Decide così di prendere come cavia un malcapitato pescato in un locale. Una commedia leggera e divertente per una serata senza troppe pretese.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2017 di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona, per il sequel di “Poveri ma ricchi”.

Noi e la Giulia, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2015 diretta e interpretata da Edoardo Leo, con Carlo Buccirosso, Luca Argentero, Claudio Amendola e Stefano Fresi. Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti in fuga dalle loro vite che, quasi per caso, aprono un agriturismo. A loro si uniscono Sergio, Elisa e Vito, un camorrista che vuole il pizzo e guida una Giulia 1300. Tratto dal romanzo “Giulia 1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei, un film esilarante e una commedia dal ritmo incalzante, decisamente da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’ultima tentazione di Cristo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un cult di Martin Scorsese, con Barbara Hershey, Harvey Keitel, Willem Dafoe, David Bowie, Verna Bloom, Harry Dean Stanton. Dal romanzo di Nikos Kazantzakis, sulla croce Gesù immagina come sarebbe stata la sua vita se avesse rinunciato alla missione divina. Un film appassionato e appassionante, che per ovvi motivi ha ricevuto numerose contestazioni. Da non perdere.

Franny, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Nel film diretto da Andrew Renzi, con Richard Gere, Dakota Fanning e Theo James. Spinto dal senso di colpa, un filantropo milionario entra nella vita di una ragazza e di suo marito. Ma man mano che il tempo passa, la sua missione diventerà una specie di ossessione e i suoi interventi si faranno sempre più invadenti, fino a rivelare un inquietante segreto del suo passato. Un film ricco di suspense, con l’impeccabile interpretazione dei tre attori protagonisti: Gere, Fanning e James.

Un sogno chiamato Florida, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Su Sky Cinema Due +24 torna “Un sogno chiamato Florida”, film di Sean Baker con Willem Dafoe e Brooklynn Prince. In un motel di periferia tre bambini trascorrono l'estate fra giochi e sogni, trovando la felicità anche nel degrado. Una pellicola da non perdere, che è valsa la candidatura all’Oscar per la meravigliosa interpretazione di Willem Dafoe.

Maria Maddalena, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Garth Davis, film del 2018 con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira Haas. Maria di Magdala è una fervente religiosa che fatica all'idea di doversi sposare. Poco accettata nella sua famiglia patriarcale, abbandonerà quest'ultima per seguire Gesù di Nazareth e farsi apostola tra gli apostoli accanto a lui. Imparerà il significato dell'amore e sceglierà di soccorrere gli oppressi, aprendo al dialogo con le donne e all'accoglienza degli ultimi. Le performance della Mara e di Phoenix spingono oltre i limiti la storia più famosa del mondo.

La legge del crimine, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Laurent Tuel. Un film con Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Isaac Sharry, Alberto Gimignani. Milo Malakian, spietato boss della malavita, è riuscito a garantire a sé e alla propria famiglia una vita agiata. Ha tutto quello che una persona potrebbe desiderare, ma quello che più conta per lui è la famiglia, quella che chiama "Prima Cerchia". Noir francese, suggestivo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Delizioso film d’animazione di Dean DeBlois e Chris Sanders. In un villaggio di grandi e forzuti vichinghi, Hiccup è secco e inadatto al combattimento, con una spiccata passione per la costruzione di macchinari. Si ritroverà ben presto a scoprire che i draghi non sono terribili nemici da combattere e accenderà la miccia del possibile cambiamento. Un film da vedere con tutta la famiglia, per una serata divertente e piacevole.

Peter Rabbit, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente e pieno di felicità per una domenica con grandi e piccini.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il giustiziere della notte, ore 21:00 Sky Cinema Action

Eli Roth dirige Bruce Willis ne “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. Film da vedere per tutti gli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70.

Skyscraper, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film di Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio. Dwayne Johnson e Neve Campbell in un action movie infuocato.

Film thriller da vedere stasera in TV

Shattered - Gioco mortale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Mike Barker. Un film con Pierce Brosnan, Maria Bello, Gerard Butler, Claudette Mink, Emma Karwandy. Neil, Abby e la figlia Sophie sono una famiglia felice: belli, ricchi, innamorati. Ma a un certo punto nella loro vita arriva Ryan, uno psicopatico che vuole il loro denaro e che per questo tiene in ostaggio la figlia Sophie. Dopo un po’ Ryan non si accontenterà solo dei soldi. Un thriller perfettamente riuscito in cui Pierce Brosnan interpreta, per una volta, il ruolo del cattivo.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia!, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper. Donna è una madre single e indipendente, nonché proprietaria di un piccolo hotel in una bellissima isola greca. Sua figlia, Sophie, è una vivace ragazza che ha cresciuto da sola e che ora sta per sposarsi. Un musical da non perdere, con le musiche degli Abba e un cast eccezionale.

