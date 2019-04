Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 11 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in TV

Chiudi gli occhi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2016 per la regia di Marc Forster, con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem e Wes Chatham. Gina e James hanno un matrimonio quasi perfetto. Lei è cieca sin da quando era bambina e dipende da lui, che la aiuta a vedere il mondo. Nonostante questo, i due vivono una vita idilliaca. Quando a lei viene offerta la possibilità di un trapianto, e riacquisterà la vista, tutto cambierà: la ritrovata indipendenza di Gina metterà in discussione una relazione durata anni.

A casa nostra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da Lucas Belvaux, con Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob e Anne Marivin. Un’infermiera gentile con tutti, madre amorevole e a sua volta figlia amatissima di un militante comunista, a detta del dottore e politico Philippe Berthier è la persona ideale da fare eleggere nel partito RNP. Anche la leader del partito ritiene che Pauline sia perfetta per ricoprire il ruolo che le vogliono assegnare, tuttavia i progetti dei politicanti si complicano quando Pauline si innamora di Stéphane, detto Stanko, insegnante di calcio di suo figlio che conduce una doppia vita, partecipando di notte ad azioni punitive ai danni degli stranieri assieme a brutti ceffi xenofobi.

Youth, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film cinese del 2017 per la regia di Xiaogang Feng, con Yang Caiyu, Xuan Huang, TianChen Wang, Li Xiaofeng. Le vite e gli amori dei giovani idealisti appartenenti alle truppe artistiche militari degli anni Settanta e Ottanta, epoca di drastici cambiamenti per la Cina. Un film dedicato alla giovinezza in un paese lontano.

Film commedia da vedere stasera in TV

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia italiana del 2016 per la regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini ed Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata a tutti i presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi. Un film divertente e introspettivo da gustare per una serata diversa dal solito.

Aiuto, ho ristretto mamma e papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Divertentissimo sequel di “Aiuto, ho ristretto la prof!”, “Aiuto ho ristretto mamma e papà” è una commedia tedesca del 2018. Felix frequenta il liceo e i suoi fantasmi quando, improvvisamente, si ritrova a far fronte al misterioso rimpicciolimento dei suoi genitori. Con Oskar Keymer, Anja Kling, Axel Stein e Julia Hartmann, un film leggero e divertente da gustare con tutta la famiglia.

Footloose, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Regia di Herbert Ross con Kevin Bacon, Lori Singer, Dianne Wiest, Sarah Jessica Parker, John Laughlin. Un film diventato un cult: un ragazzo con la passione per il rock è costretto a lasciare Chicago per vivere in un paesino dominato dal moralismo. Conosce la bella figlia del severo pastore e scatta il colpo di fulmine. Una colonna sonora perfetta e una recitazione fresca e convincente per trascorrere una serata divertente.

Piccole donne, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Alle 21.00 su Sky Cinema Passion, “Piccole donne”, tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott. Diretto da Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst. A distanza di 50 anni dalla prima versione cinematografica, tornano le vicende di una famiglia tutta al femminile. Film da vedere con tutta la famiglia se amate le trasposizioni di opere letterarie. Ottima prova d’attrice di Winona Ryder.

Belli di papà, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Per una piacevole serata davanti alla tv, non perderti questa commedia italiana del 2015, diretta da Guido Chiesa con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita e Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Matteo, il primogenito, tracima idee “da un milione di dollari” e progetti “innovativi” insensati. Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere. Andrea è iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si è portato a letto metà della facoltà over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa.

Vacanze ai caraibi, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

Notte prima degli esami, ore 21:00 su Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Ambientato negli anni ‘80, racconta i giorni precedenti all’esame di maturità di un gruppo di ragazzi pieni di sogni e desideri. Commedia adolescenziale campione d'incassi che ha lanciato la carriera di Vaporidis e della Capotondi.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La leggenda degli uomini straordinari, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il capitano Nemo, una vampira, l’uomo invisibile, l’agente dei Servizi Segreti americani Tom Sawyer, Dorian Gray, il Dottor Jekyll e Mister Hyde, guidati da Allan Quatermain, sono votati alla causa del Bene per sconfiggere il malefico Phantom e sventare il suo folle piano di distruzione del mondo. Tuttavia, come i membri della lega scopriranno ben presto e a proprie spese, non è detto che le cose stiano proprio come è stato loro raccontato. Basato sulla bella graphic novel del grande fumettista inglese Alan Moore, il film è stato diretto nel 2003 da Stephen Norrington, con David Hemmings, Sean Connery, Lena Headey, Richard Roxburgh e Naseeruddin Shah.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Rob Cohen, con Ben Cross, Maggie Grace, Toby Kebbell, Ralph Ineson e Ryan Kwanten. Nel 1992 in Alabama due giovani fratelli assistono alla morte del padre travolto dall'uragano Andrew. Le nubi sopra di loro assumono un aspetto decisamente inquietante che ricorda un teschio gigantesco. Ai giorni nostri uno di loro, Will, è diventato un meteorologo esperto in uragani mentre l'altro, Breeze è un alcolizzato rimasto a vivere nel luogo natale. Intanto un nuovo e devastante uragano si sta avvicinando.

Due nel mirino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film americano del 1990 per la regia di John Badham, con Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine e Bill Duke. Rick sta cercando, fra molti problemi, di ricostruire la sua vita dopo aver smantellato un cartello di droga insieme alla polizia. Un giorno incontra Marianne, la sua ex, ancora innamorata di lui: insieme dovranno sfuggire ad un passato che li insegue. Un film da vedere.

Jurassic World, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Altitude – Paura ad alta quota, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Alex Merkin, con Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki e Greer Grammer. Gretchen, agente dell’FBI, è su un volo per Washington quando il passeggero accanto a lei le fa una proposta davvero inusuale: 75 milioni se sarà in grado di far atterrare l’areo che, di lì a poco, sarà dirottato dai terroristi. Ha inizio un’avventura adrenalinica che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Film thriller da vedere stasera in TV

Ex machina, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Alex Garland. Un film del 2014 con Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno, Chelsea Li. Caleb è un impiegato di un grande motore di ricerca che viene scelto per un importante esperimento sull’intelligenza artificiale. Thriller psicologico incentrato su un triangolo amoroso tra due uomini e una bellissima donna robot.

Blackhat, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2015 per la regia di Michael Mann, con Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang e Leehom Wang. Un importante codice informatico è stato violato, innescando una catena di eventi che colpisce i mercati azionari di tutto il mondo. A colui che aveva scritto il codice, detenuto in carcere per crimini informatici, viene concessa la libertà a condizione che faccia parte di una task force dell'Fbi e del governo cinese per risalire all'autore della violazione e alla rete di cyber-terrorismo d'alto livello che vi sta dietro. Un film che vi lascerà senza fiato.

