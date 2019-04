Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 8 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man and the Wasp, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e 21:45 su Sky Cinema Collection

Film americano del 2018 per il genere superheroes con la regia di Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film favoloso con effetti speciali da lustrarsi gli occhi: consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

King Arthur, ore 21 su Sky Cinema Action

Film americano del 2004 di Antoine Fuqua con Clive Owen, Keira Knightley e Ivano Marescotti. L’impero romano è caduto e stanno formandosi i primi regni periferici. I cavalieri della tavola rotonda devono difendere il paese dai Sassoni, e come Re sceglieranno Artù. Un film epico e affascinante, da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blow Out, ore 21 su Sky Cinema Suspense

John Travolta, Nancy Allen e John Lithgow sono i protagonisti di “Blow Out”, thriller del 1981 di Brian de Palma. Jerry è un tecnico del suono che, una notte, salva Sally da un incidente automobilistico avuto insieme al governatore, candidato alle presidenziali, il quale però perde la vita. Ascoltando l’audio dell’incidente, Jerry si rende conto di avere davanti un omicidio politico, ma all’inizio nessuno gli crederà. Ecco dunque che ha inizio un’investigazione privata, con l’aiuto di Sally.

Sotto accusa – Bad blood, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2015 per la regia di Adam Silver, con Taylor Cole, Brett Rickaby, Jeff Kober e Christine Adams. L’esistenza di Lauren scorre liscia fino a quando non viene accusata di omicidio: il DNA di un serial killer viene collegato al suo, e sarà lei a dover dimostrare la sua innocenza. Un film da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Madame, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Amanda Sthers, film del 2017 con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy De Palma, Michael Smiley, Christian Abart. Anne e Bob, una ricca coppia americana, decidono di dare nuova linfa al matrimonio e di trasferirsi nella loro residenza a Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni amici altolocati, la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno tredici commensali. Per pareggiare i numeri a tavola, Anne convince la sua fedele domestica Maria a vestire i panni di una misteriosa ospite. Commedia degli equivoci che ironizza su amore e classi sociali.

Un poliziotto da happy hour, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di John Michael McDonagh. Un film del 2011 con Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham, David Wilmot, Rory Keenan. Ufficiale di polizia in una cittadina della costa ovest d'Irlanda, il sergente Gerry Boyle ha diverse particolarità: un umorismo molto particolare, una particolare passione per le giovani prostitute, un'insofferenza particolarmente sviluppata verso i superiori che non conoscono la sua zona ma pensano di sapere tutto quando si tratta di sgominare i trafficanti di cocaina che sfruttano le fredde acque del Connemara per i loro truci traffici. Un film solitario e insolito con un personaggio da western del tramonto.

Non è vero ma ci credo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Favolosa commedia italiana del 2018 per la regia di Stefano Anselmi, con Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Maurizio Mattioli, Loredana Cannata e Micol Azzurro. Nunzio e Paolo sono amici da sempre, ma il loro sodalizio ha prodotto solo una serie di business andati male e finanziati dalle loro mogli che ora vogliono sbatterli fuori di casa. I due cercano riscatto con un ristorante vegetariano, che all’improvviso diventerà però una bisteccheria. Ma loro non hanno alcuna intenzione di cucinare animali: si potrà spacciare la bistecca vegetale per carne vera? Beh, come dice il titolo, l’importante è crederci.

Scemo & più scemo, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 1995 per la regia di Peter Farrelly, con Jim Carrey, Jeff Daniels e Lauren Holly. Lloyd non è un campione d’intelligenza, e nemmeno il suo inquilino Harry scherza. Un giorno, Lloyd si innamora di una donna che deve accompagnare all’aeroporto, e quando questa dimenticherà una valigetta al terminal lui vedrà l’occasione per conquistarla. Ma niente è così semplice se ti chiami Lloyd Christmas… Un film iconico e adorabile.

Loro chi?, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia americana del 2015 per la regia di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon e Lisa Bor. Il trentaseienne Davide ha un sogno: guadagnarsi la stima dell’imprenditore per cui lavora e ottenere un aumento, e magari anche una promozione. La sua occasione, dopo tanto, arriva: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario. Purtroppo si affiderà a Marcello, che di mestiere fa l’imbroglione… Un film spassoso per una serata in compagnia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Still Alice, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sky Cinema Due alle 21:15 trasmette “Still Alice” un film di Richard Glatzer, Wash Westmoreland con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata. Un’intensa interpretazione di Julianne Moore, premiata con l’Oscar come miglior attrice protagonista.

The Young Messiah, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Cyrus Nowrasteh con Sean Bean, David Bradley, Jonathan Bailey. Dal romanzo di Anne Rice, una pellicola inedita che ripercorre l'infanzia di Gesù. All'età di sette anni, il futuro Messia lascia l'Egitto, dove si era rifugiato con Maria e Giuseppe per sfuggire alla strage di Erode. Tornato a Nazareth costruirà la sua identità religiosa. Interessante libera lettura dell'infanzia di Gesù, bambino migrante 'malvisto' dalla comunità.

127 ore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film drammatico del 2010, con Treat Williams, Kate Burton, Lizzy Caplan, James Franco, Amber Tamblyn e la regia di Danny Boyle. Aron Ralston, 26 anni, entusiasta dello sport e della libertà, si concede una giornata di biking e trekking nel Blue John Canyon dello Utah. Sole, musica, paesaggi mozzafiato e un fortuito incontro con due belle escursioniste che si prestano a tuffi e risate: cosa chiedere di più? Tornato solo, però, scendendo un crepaccio, Aron smuove inavvertitamente un masso vecchio di milioni di anni e si ritrova immobilizzato, con un braccio bloccato tra questo e la roccia, praticamente senza cibo né acqua. Sopravvivrà cinque giorni in condizioni fisiche e psicologiche gravissime, arrivando, per liberarsi, a segarsi il braccio con un coltellino.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Paddington 2, ore 21 su Sky Cinema Family

Diretto da Paul King, con Ben Whishaw e Hugh Grant, “Paddington 2” è il secondo capitolo delle avventure del famoso orsetto che, anche in questo caso, ha la voce di Francesco Mandelli. Da vedere con tutta la famiglia, poiché è un film che fa ridere con intelligenza e misura.

The Transporter, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2002 per la regia di Louis Leterrier, con Jason Statham, Shu Qi e Matt Schulze. Frank, ex agente speciale, vive serenamente sulla costa francese. Ogni tanto, però, gli arriva un incarico come trasportatore mercenario, dovendo traslocare merci o persone. Un giorno però viola il suo rigido codice etico perché nel pacco da trasportare c’è una donna. Un film adrenalinico che vi terrà col fiato sospeso.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Un film di Peter Berg con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano e Rihanna. Gli scienziati americani individuano il pianeta "G", con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno, e inviano un segnale di contatto. Presto servita, arriva la risposta aliena: pericolosissima, dalle profondità siderali si tuffa in quelle oceaniche. Il marine Alex Hopper si ritrova a capitanare l'unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire un'invasione globale della Terra. Un kolossal dalle atmosfere catastrofiche, che intrattiene senza prendersi sul serio. Il divertimento non manca.



