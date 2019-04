Non è vero ma ci credo: commedia stupefacente!

Domenica 7 aprile alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno arriva Non è vero ma ci credo , il film tutto da ridere con i comici Nunzio e Paolo che prendono in gestione un ristorante senza sapere che si tratta di una copertura per un traffico di stupefacenti

Appuntamento con le lacrime, non quelle da piagnisteo causato da un film drammatico né quelle da emozione pura di una pellicola che trasuda romanticismo: le lacrime che Non è vero ma ci credo fa venire agli occhi sono quelle date dalle risate.

Grasse, grassissime, obese risate, parola del duo comico composto da Nunzio e Paolo che qui interpretano i malcapitati gestori di un ristorante, malcapitati perché non sanno che si tratta di una copertura per un traffico di droga…

Non è vero ma ci credo arriva domenica 7 aprile alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e promette di divertire chiunque con battute esilaranti, colpi di scena tutti da ridere e situazioni parossistiche che metteranno i protagonisti in guai seri ma gli spettatori in uno stato di ilarità tutt’altro che serio!

Stefano Anselmi dirige Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Elisa Di Eusanio, Micol Azzurro, Giulia Di Quilio e Maurizio Mattioli, regalandoci un divertissement degno della vis comica italiana più verace.

Nunzio e Paolo sono amici da una vita e da altrettanto tempo si ritrovano a essere scansafatiche nel midollo. Le loro consorti, donne in carriera all’apice del successo, ad un certo punto gli danno l’aut aut, intimandoli a cercarsi al più presto un lavoro.

Così i due decideranno di prendere in gestione un ristorante, con il buon proposito di darsi finalmente da fare.

Ma quello che non sospettano affatto è che in realtà quel ristorante è una copertura per un traffico di stupefacenti!

Si ritroveranno invischiati in un affare più grosso di loro, tra colpi di scena, momenti di ilarità all’ennesima potenza ma anche un bel po’ di suspense, quasi da thriller.

