Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 8 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 8 aprile, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

B Heroes, ore 18:50 Sky Uno

Su Sky Uno continua B Heroes, la docu-serie in 15 puntate sul mondo delle startup. 20 giovani imprese italiane selezionate raccontano le loro storie e si contenderanno il premio finale, consistente in 500mila euro. Ma tutte le startup che arriveranno in finale potranno accedere a finanziamenti per portare avanti il proprio progetto d’impresa.

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la seconda stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfidano affrontando prove sempre più difficili. In giuria anche la pasticciera Claire Heitler.

Pietro Orlandi presenta Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

In questa seconda stagione di “Scomparsi”, Pietro Orlandi riapre i più oscuri casi di persone scomparse. Stasera analizziamo il caso di Marisa, casalinga di 71 anni scomparsa da Laigueglia nel febbraio del 2014.

Italie invisibili, ore 21:15 Sky Arte HD

Sky Arte riporta in luce le bellezze nascoste d’Italia. Territori, strade e confini che non ci sono più, ma che sono stati nel passato luoghi straordinari per arte, cultura, storia e bellezze naturalistiche. Nella puntata di stasera, scopriamo la Contea di Soleto e la Grecia Salentina.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo “Battistology 3 - Tempi Moderni”, il comico Maurizio Battista continua a guidarci attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche dedicate a cucina, guida e matrimonio. Nello spettacolo di stasera Maurizio incontra il Brasile e insegna a trovare lo sponsor del matrimonio.

Coppie assassine, ore 21.00 lei

Su lei alle ore 21:00 “Coppie assassine”, il programma che racconta tutti gli eventi e i retroscena di storie d’amore che, purtroppo, si sono trasformate in complicità criminale. La passione diventa ossessione e gli innamorati arrivano a compiere crimini efferati.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Rivediamo le puntate della seconda stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggiamo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Conduciamo un affascinante viaggio nelle profondità degli oceani. Sveliamo i misteri di civiltà perdute, città affondate e luoghi leggendari scomparsi nel nulla.

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

L’Aquila. Una città italiana, ore 21:00 History

A dieci anni dal terremoto, il racconto di una città distrutta, che cerca di risollevarsi tra speranze e delusioni. Chi ha vissuto quella terribile esperienza, ricostruisce cosa è accaduto il 6 aprile 2009.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:00 Nat Geo Wild

Partiamo per un avventuroso viaggio in Africa, alla ricerca degli animali più pericolosi del continente. Dal Serengeti al Deserto del Namib, scopriamo quali sono le tecniche usate da alcune creature per mimetizzarsi.

Fuori dal mondo, ore 20:55 Nat Geo People

In “Fuori dal mondo” seguiamo la vita di cinque coraggiosi sognatori che hanno deciso di vivere in zone remote sopravvivendo solo con quello che riescono a produrre con le loro forze. Vivendo come primitivi, devono procurarsi il cibo cacciando, sfidando il freddo dell’inverno.

Serie TV in onda stasera

Strike Back - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic altri due episodi di “Strike Back”, la serie spy-action che segue un team dell'Intelligence in lotta contro il crimine mondiale, arrivata alla sesta stagione. Fra la Malesia e la Russia, tre membri della Sezione 20 indagano su un aereo precipitato nell'oceano.

Le regole del delitto perfetto - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox riprende “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della terza stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

American woman - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Continua su Premium Stories “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Riverdale ore 21:44 Premium Stories

Alle 21:44 su Premium Stories, rivediamo la terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Anche su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Superstore, ore 21:40 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:40, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

New girl, ore 20:50 Fox Comedy

Alle 20:50 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:05 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Violetta, ore 20:30 Disney Channel

Alle 20:30 su Disney Channel un altro episodio di “Violetta”, la telenovela argentina che racconta la storia di Violetta, una ragazza di 16 anni che frequenta una scuola di canto, ballo e recitazione a Buenos Aires.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

