Torna su Sky Atlantic la serie action più adrenalinica del piccolo schermo. Stiamo ovviamente parlando di Strike Back , in onda ogni lunedì alle 21.15 con due episodi a partire dall'11 marzo . Rivedremo dunque in azione Thomas “Mac” McAllister (Warren Brown), Samuel Wyatt (Daniel MacPherson) e Gracie Novin (Alin Sumarwata). Insieme a loro troveremo Katrina Zarkova (Yasemin Allen), un'agente segreta russa affidabile ma fino a un certo punto. Cosa succederà dunque nella sesta stagione? Quando un areo militare russo si schianta nel Mar Cinese Meridionale, gli agenti della Sezione 20 sono chiamati a rapporto per indagare sui fatti. Arrivati in Malaysia, la strada dei nostri si incrocia con quella di Zarkova: ci si potrà fidare di lei? Sotto gli ordini del Colonnello Alexander Coltrane, la Sezione 20 si mette alla ricerca del carico dell'aereo. Ovviamente non mancheranno gli imprevisti, e Mac, Wyatt e Novin, in collaborazione con la polizia malese, si troveranno ad avere a che fare con un pericoloso gruppo criminale locale a Kuala Lampur. Lì scopriranno che in ballo c'è veramente qualcosa di grosso: un ricco nazionalista indiano ha infatti intenzione di prendere possesso del Parlamento e ribaltare una delle democrazie più grandi del pianeta. In Myanmar, la squadra si scontrerà con un gruppo di potenti spacciatori e con dei signori della guerra intenzionati a trarre profitto dal caos che potrebbe crearsi a livello mondiale. Riuscirà la Sezione 20 a evitare l'ennesima catastrofe globale? Sfoglia la gallery con le foto di Strike Back 6.