Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 5 aprile

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

L'ultimo lupo, ore 21:14 Sky Cinema Due

Film d’avventura del 2015 e girato in Cina. Regia di Jean-Jacques Annaud, con Ba Sen Zha, Bu Shawn, Dou Feng, Shaofeng Baoyingexige e Shwaun Dou.Chen Zhen, giovane studente nella Cina della rivoluzione culturale, viene trasferito in Mongolia da Pechino per educare una comunità di pastori nomadi. In quella terra, piena di una bellezza selvaggia e vertiginosa, è tuttavia Chen Zhen ad apprendere qualcosa sugli uomini e sui lupi, che il governo comunista ha deciso di sterminare. Colpevoli di frenare l'avanzata del progresso della Cina di Mao, i lupi vengono abbattuti da cuccioli o dentro safari crudeli, che alterano l'equilibrio uomo-natura che le tribù mongole avevano conquistato nei secoli. Affascinato dai lupi, Chen ne alleva uno di nascosto, compromettendo a suo modo l'ordine naturale delle cose.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Avengers: Infinity War, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Un imperdibile film fantastico del 2018, con i grandi supereroi della Marvel. Regia di Joe Russo e Anthony Russo, con Robert Downey Jr., Benicio Del Toro, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow e Don Cheadle. Sei gemme elementari permettono a chi le possiede di raggiungere l'onnipotenza. È l'obiettivo di Thanos, che come correttivo alla sovrappopolazione, vuole sterminare metà dell'umanità. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno fermarlo.

Film commedia da non perdere stasera in tv

La grande fuga del nonno, ore 21:00 Sky Cinema Family

Su Sky Cinema Family alle ore 21:00, “La grande fuga del nonno”, un film di Elliot Hegarty con Tom Courtenay, David Walliams, Kit Connor, Samantha Spiro, Rafe Spall, Alice Nokes. Un ragazzo decide di aiutare suo nonno, un pilota della WW2 che adesso soffre di alzheimer, a scappare dall'ospizio in cui vive, che è gestito da una donna con secondi fini. Film tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di David Walliams, emozionante e toccante, da guardare insieme a tutta la famiglia.

Matrimonio con sorpresa, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia targata HBO, prodotta da Matt Damon e Ben Affleck, con Ed Weeks, Bruce Davison, Bridget Regan e Scottie Thompson. Un artista della truffa di nome William ha un solo obiettivo nella sua vita: sposarsi con una donna di una famiglia benestante e coronare il suo sogno. Cerca di ottenere questo risultato con Fiona e soprattutto fingendo di essere un uomo ricco di nome Charles. Tutto sembra funzionare perfettamente quando improvvisamente si presenta Leonard, fratello di sangue di William, che minaccia di far saltare tutto il piano. Ciò che rende la situazione ancora più complicata è il fatto che William inizia a innamorarsi di Fiona. Ora, più che mai, è importante che la futura sposa non scopra nulla delle sue reali intenzioni.

Vengo anch'io, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018 diretta e interpretata da Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato.

Il gusto dell’amore, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia sentimentale del 2010, diretta da David Pinillos, con Nora Tschirner, Unax Ugalde, Herbert Knaup, Giulio Berruti e Xenia Tostado. Il film racconta le vicende amorose di due chef e di un affascinante sommelier ambientate in un lussuoso ristorante di Zurigo. Una pellicola ideale per una serata in casa all’insegna del relax.

I 2 soliti idioti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Irriverente commedia italiana del 2012, diretta da Enrico Lando, con Gianmarco Tognazzi, Teo Teocoli, Rosita Celentano, Francesco Mandelli e Miriam Giovanelli. Sequel del film “I soliti idioti”, la pellicola mette in scena la strampalata coppia padre e figlio, protagonista di una serie di gag per rappresentare i peggiori vizi.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

China Salesman - Contratto mortale, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2017 per la regia di Tan Bing, con Dong-xue Li, Mike Tyson, Steven Seagal, Clovis Fouin e Janicke Askevold. Yan Jian, giovane ingegnere informatico cinese, si offre volontario per andare in Nordafrica a vincere un concorso per appropriarsi delle comunicazioni tra nord e sud del continente. La spia francese Michael ha lo stesso obiettivo. Insieme a lui c’è Lauder, grande mercenario africano, e insieme scopriranno la grande cospirazione che dovranno fermare prima che sia troppo tardi. Un film mozzafiato, ricco di colpi di scena, da gustare sul ciglio del divano.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman e la regia di Steven DeKnight. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

Film horror da non perdere stasera in tv

Slumber - Il demone del sonno, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2017, diretto da Jonathan Hopkins, con Maggie Q, William Hope, Will Kemp, Sam Troughton e Sylvester McCoy. Da bambina Alice è stata testimone della morte del fratellino sonnambulo, preda di strane visioni. Adesso Alice, felice madre di famiglia, è una dottoressa e si occupa di disturbi del sonno in un ospedale specializzato. Una famiglia molto turbata, i Morgan, viene a chiedere il suo aiuto professionale. Uno dei loro figli è morto nel sonno e un altro, Daniel, cammina e parla nel sonno, a volte urla. Ma tutta la famiglia, compresa la sorellina di Daniel, soffre di turbe del sonno.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Le due vie del destino, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Colin Firth e Nicole Kidman sono i protagonisti di questa pellicola drammatica del 2013, firmata da Jonathan Teplitzky, con Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Sam Reid e Tanroh Ishida. “Le due vie del destino” è basato sul romanzo autobiografico “The Railway Man”, scritto da Eric Lomax e diventato un best seller internazionale. Nel 1942 migliaia di soldati vengono catturati dalle truppe nipponiche che invadono Singapore. Tra questi c’è Eric, ventunenne appassionato di treni. Spedito a lavorare alla costruzione della celebre linea ferroviaria thailandese, Eric diventa testimone di impensabili sofferenze. Colpevole di aver costruito di nascosto una radio, lui stesso viene percosso e torturato. Rimasto in vita per miracolo, torna a casa in un Paese che non può comprendere che cosa abbia subito. Ormai adulto e isolato dal mondo, Eric incontra Patti, donna affascinante che riesce per la prima volta a farlo ridere. I due si amano, ma gli incubi di Eric riemergono rendendolo delirante e rabbioso. Patti cerca di scoprire cosa lo tormenti e l’enigmatico ex commilitone Finlay le fa una scioccante rivelazione.

Barry Lyndon, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film drammatico del 1975, diretto da Stanley Kubrick, con Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton. Barry è un giovane di bell'aspetto ma dalle origini modeste. Rifiutato dalla donna che ama, intraprende la carriera militare dopo un duello con l'avversario in amore. Tra i capolavori di Kubrick, il film ha vinto quattro Premi Oscar. Imperdibile.

La signora dello zoo di Varsavia, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un intenso film drammatico, che ricorda le terribili vicende dell’olocausto. Diretto da Niki Caro, con Daniel Brühl, Michael McElhatton, Goran Kostic, Jessica Chastain e Iddo Goldberg. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, con le specie più belle e più esotiche. Nel ‘39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali. I coniugi riescono a fare un accordo con il capo zoologo del Reich che gli consente di restare ad accudire quello che rimane dello zoo. Non solo, la coppia riempirà la loro cantina e le gabbie rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far uscire in segreto dal ghetto di Varsavia.

Film biografici da non perdere stasera in tv

Speed Kills, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film biografico liberamente ispirato al libro di Arthur Jay Harris sulla vita del milionario Don Aronow, realmente esistito. Ben Aronoff è un ricchissimo campione di velocità nautica che conduce una doppia vita. Ma come ogni doppia vita che si rispetti, anche quella di Aronoff si rivelerà molto pericolosa, facendolo finire nei guai su più fronti. Ben si ritroverà a dovere fare i conti sia con la legge sia con i signori della droga, braccato da entrambi senza via di scampo. Diretto da John Luessenhop e Jodi Scurfield, con John Travolta e Katheryn Winnick.

Film polizieschi da non perdere stasera in tv

Tango & cash, ore 21:14 Premium Cinema

Film poliziesco del 1989, diretto da Andrei Konchalovsky, con Brion James, Kurt Russell, Jack Palance, Sylvester Stallone e Michael J. Pollard. Due poliziotti di carattere opposto e completamente diversi tra loro fanno coppia per bloccare un criminale della droga. Un film avvincente, per i fan di Stallone e dei film ricchi d’azione.

