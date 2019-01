China Salesman, contratto mortale per Tyson e Seagal

Martedì 8 gennaio alle 21.00 va in onda su Sky Cinema Max la pellicola diretta da Tan Bing che vede un ingegnere cinese al centro di un complotto per vincere un appalto in Nord Africa. Nel cast anche il divo action Steven Seagal e l’ex pugile Mike Tyson

Metti sul piatto due veri duri come il divo-campione di arti marziali Steven Seagal e l’ex pugile Mike Tyson, e avrai un film action davvero degno di questo nome. E a China Salesman – Contratto mortale, film in prima visione tv martedì 8 gennaio alle 21 su Sky Cinema Max (canale 312) nell’ambito del consueto appuntamento con Max Action, gli ingredienti per essere un vero concentrato di adrenalina proprio non mancano.



La vicenda narrata nella pellicola diretta da Tan Bing si basa su una storia vera e segue le imprese di Yan Jian (Li Dongxue), un giovane ingegnere cinese in missione in Nord Africa per vincere, per conto della compagnia per cui lavora, un importante appalto per controllare le telecomunicazioni fra il nord e il sud del paese. Ovviamente, non si tratterà di un lavoro facile, perché il piatto in gioco è davvero ricco.



A intralciare i suoi piani, infatti, interviene una spia francese che lavora per conto di un competitor corrotto. Per aggiudicarsi l’appalto, questa è disposta a qualsiasi mezzo, compreso coinvolgere in un conflitto all’ultimo sangue un esperto e pericolosissimo mercenario di nome Lauder (Steven Seagal) e un brutale capo tribù locale di nome Kabbah (Mike Tyson).



Il risultato di questa miscela esplosiva, nel quale non può ovviamente mancare anche una bionda fatale (Janicke Askevold), è un film d’azione pura, in cui si incontrano diversi “stili” action, con un incontro vincente fra Oriente e Occidente.