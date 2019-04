Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 26 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 26 marzo, in TV su Sky. Commedie, animazione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quo vado?, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Quo vado?” per la regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno. La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo. Una storia accattivante e gustose risate assicurate.

Penelope, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di Mark Palansky, con Christina Ricci, James McAvoy e Reese Witherspoon. “Penelope” è una ragazza alla ricerca del vero amore per spezzare la maledizione che l'ha fatta nascere con un muso da maialino. Una favola moderna da guardare con tutta la famiglia.

Amore e inganni, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale diretta dal maestro del genere Whit Stillman e liberamente tratta dal romanzo breve di Jane Austen “Lady Susan”. Con protagonisti Kate Beckinsale, Chloë Sevigny e Xavier Samuel. Nell'Inghilterra dell'800, una vedova usa il fascino e l'astuzia per trovare un ricco marito per sé e per sua figlia. Una commedia brillante che fa del romanticismo un pretesto per raccontare un interessante capitolo di commedia umana.

Il dittatore, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Larry Charles, con Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, Jason Mantzoukas, Megan Fox, John C. Reilly. Un dittatore è disposto tutto pur di impedire che la democrazia trionfi nel proprio paese. Giunto a New York per rispondere delle sue azioni alle Nazioni Unite, inizia però a scoprire i piaceri della libertà. Irresistibile commedia di successo con l'irriverente Sacha Baron Cohen.

Ricomincio da noi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 2017 di Richard Loncraine, con Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley. Sandra è una borghese rispettabile che si vede costretta a lasciare casa sua quando scopre che suo marito (ormai da 40 anni) ha una relazione con la migliore amica. La donna si rifugia dalla sorella “alternativa” Bif, e con lei scopre una scuola di ballo e un nuovo amore davvero speciale. Una commedia romantica che insegna a vivere e a sperare anche quando, ormai, sembra troppo tardi.

Parto col folle, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips, con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx. Peter Highman prende il primo volo per fare ritorno a Los Angeles. Sull'aereo, però, una serie di equivoci con un passeggero piuttosto irritante fanno sì che venga scambiato per un terrorista costringendolo a scendere. Senza soldi e senza documenti Peter cerca comunque di partire, ma l'unico con cui può viaggiare è proprio la causa dei suoi guai: Ethan Tremblay, un aspirante attore con cane e ceneri paterne al seguito. Un film buddy/buddy tra comicità pesante e note di malinconia.

Confusi e felici, ore 21:00 Comedy Central

Massimiliano Bruno regista, sceneggiatore e attore in “Confusi e felici”, una commedia con Claudio Bisio, Marco Giallini, Pietro Sermonti, Paola Minaccioni. Uno psicanalista depresso abbandona la professione, ma i suoi pazienti decidono di fargli cambiare idea a tutti i costi. Una commedia piacevole, per una serata in relax.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

L’isola dei cani - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film d’animazione firmato Wes Anderson. Giappone, 2037: un dodicenne affronta un’epica odissea per ritrovare il suo cane esiliato per via di un'influenza canina. Con l'aiuto nuovi compagni a quattro zampe, proverà a sovvertire le regole del sistema. Miglior regia a Berlino per Wes Anderson e candidatura all'Oscar 2019 per l'animazione. Un fantasioso film in stop motion, da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Agatha Christie: La serie infernale – Ep. 2, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Andrew Grieve, con David Suchet, Hugh Fraser, Donald Sumpter, Nicholas Farrell, Philip Jackson. Tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie del 1936, questa miniserie ha per protagonista Hercule Poirot, il personaggio più famoso creato dalla fervida immaginazione della scrittrice britannica, qui ritratto in pensione dalla sua attività di investigatore, che si vede recapitare una serie di lettere tanto minacciose quanto misteriose, firmate solamente ABC. Alle lettere fanno seguito degli efferati omicidi, per fermare i quali sembra esserci un’unica soluzione: individuare il mittente delle missive. Da non perdere per gli appassionati del genere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

After Earth – Dopo la fine del mondo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di M. Night Shyamalan. Un film con Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz, Isabelle Fuhrman, David Denman. Il futuro la razza umana è minacciato da una specie aliena di natura animale, potente ma cieca, che rileva la presenza degli uomini fiutandone la paura. Solo una classe di militari, i "ranger", sono in grado di combatterli perché addestrati a non provare più alcun sentimento di terrore. Il figlio di uno dei ranger più noti e stimati dovrà dimostrare al padre di essere all'altezza del suo titolo. Will e Jaden Smith, padre e figlio, recitano di nuovo insieme in questo film scifi, dopo “La ricerca della felicità”. Il film si sviluppa a ritmo incalzante, nella stessa forma dei film d’azione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Boston - Caccia all'uomo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons e Michelle Monaghan nel resoconto dei fatti accaduti durante la maratona di Boston il 15 aprile 2013. Il clima festivo in città è interrotto dall'esplosione di due bombe che uccidono tre persone e ne feriscono 264. In tempi rapidi la videosorveglianza permette di identificare i colpevoli, e per FBI e polizia comincia una serrata caccia all'uomo. Un film per ricordare, attraverso un potente racconto, lo straordinario coraggio dimostrato dalla città di Boston, protagonista assoluta del film.

Kick-Ass 2, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Jeff Wadlow. Un film con Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage, John Leguizamo. Kick Ass è felice di essersi unito ad una squadra di supereroi, nonostante Hit Girl manchi all'appello. Ma un'altra squadra, capitanata dal paranoico The Mother Fucker, lo cerca per ucciderlo. Sfacciataggine pop e colori saturi per il sequel di “Kick-Ass”.

The Warriors Gate, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Matthias Hoene e scritto da Luc Besson e Robert Mark Kamen. Nel cast: Mark Chao, Ni Ni, Uriah Shelton, Dave Bautista, Francis Ng, Sienna Guillory, Ron Smoorenburg, Dakota Daulby. La storia di un teenager ossessionato da un videogame e amante della bicicletta. Il ragazzo riceve un regalo magico da un misterioso uomo asiatico, e viene trasportato in un mondo nel quale deve diventare il Salvatore del regno e di una bellissima principessa. Reale, virtuale e magia si mescolano in questa co-produzione internazionale (tra Cina, Francia e Canada).

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mal di pietre, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Nicole Garcia, con Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du Bois. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle conosce la vera passione quando incontra l'ufficiale André. Marion Cotillard e Louis Garrel in una febbrile storia d'amore dal bestseller di Milena Agus.

The 33, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Patricia Riggen. Un film con Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, James Brolin, Óscar Núñez. La sceneggiatura è basata sulla storia di Jose Rivera e sull'acclamato libro "Deep Down Dark" di Hector Tobar. Basato sulla vera storia del salvataggio dei 33 minatori cileni intrappolati mezzo miglio sotto la superficie della miniera di San Jose, per 69 giorni. Una pellicola che racconta un’esperienza agghiacciante, svelando dettagli che non sono mai stati resi pubblici.

Film biografici da vedere stasera in TV

Escobar – Il fascino del male, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. Un film biografico che racconta la storia di Escobar sotto una nuova ottica.

Film horror da vedere stasera in TV

Ouija – L’origine del male, ore 21:15 Premium Cinema

Film del 2016 per la regia di Mike Flanagan, con Henry Thomas, Eve Gordon, Ele Keats, Lin Shaye, Elizabeth Reaser. Una vedova e le sue due figlie fanno false sedute spiritiche che un giorno destano un vero spirito maligno. Prequel del film del 2014, “Ouija”.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv