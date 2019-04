Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 16 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Il ritorno dell’eroe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia del 2018 per la regia di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant e Feodor Atkine. Francia, 1809: il capitano Neuville è un grande seduttore che chiede la mano della giovanissima Pauline. Ben presto, però, lui viene chiamato al fronte e lei resta sola, lasciandosi andare per la disperazione. Sarà la sorella Elizabeth a intraprendere una corrispondenza epistolare con la sorella, fingendosi Neuville. Al ritorno del soldato, però, Pauline non riuscirà a capacitarsi della differenza che c’è tra l’uomo delle lettere e quello che ha davanti.

Una festa esagerata, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 va in onda “Una festa esagerata”, una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Vincenzo Parascandolo vive in una splendida casa con terrazzo con moglie e figlia quasi diciottenne. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa. Con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e la giovane Mirea Flavia Stellato. Per una serata “esageratamente divertente”.

Tully, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2018 per la regia di Jason Reitman, con Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston. Marlo è la madre di due bambini incinta del terzo che riceve, come regalo dal fratello, una tata che la aiuti durante le ore serali. Quello che ancora non sa è che questa ragazza, di nome Tully, è una collegiale dallo spirito libero pronta a cambiarle radicalmente la vita. Uno spaccato ironico e divertente della società borghese americana in tutti i suoi aspetti, e un film piacevole per una serata che vi strapperà un sorriso.

Io e lei, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Maria Sole Tognazzi, film del 2015 con Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Fausto Maria Sciarappa, Domenico Diele, Ennio Fantastichini. Marina e Federica sono una coppia stabile che convive da 5 anni. Marina è un'ex attrice e un'imprenditrice di successo che ha sempre saputo di essere lesbica, ma che per esigenze di lavoro ha aspettato qualche tempo a fare outing. Federica è architetto, è stata sposata, ha un figlio ormai adulto, e dopo il divorzio si è innamorata di Marina, la sua prima relazione omosessuale. Ma non si considera lesbica e non gradisce che la sua convivenza diventi di dominio pubblico. Quando Federica si imbatte in una figura del proprio passato il rapporto fra le due donne si incrina e vengono alla luce tutte le loro fragilità. Un tema delicato affrontato senza cadere negli stereotipi.

40 sono i nuovi 20, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale per la regia di Hallie Meyers-Shyer, con Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen, Lake Bell, Nat Wolff, Pico Alexander. L’amore tra una quarantenne fresca di divorzio e un aspirante regista ventisettenne. Da vedere perché, a dispetto del titolo, il film racconta il viaggio interiore di una donna che mette in discussione la propria vita, tra incertezze e colpi di testa.

La peggior settimana della mia vita, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Antonio Catania, Alessandro Siani. Paolo ha quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita ha trent’anni, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese. Commedia italiana senza troppe pretese, per una serata di relax.

Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film del 2014 per la regia di Dany Boon, con Dany Boon, Kad Merad, Judith El Zein, Alice Pol. A quant’anni, Romain è un uomo solo e senza moglie o figli. Lavora come fotografo per un dizionario medico online e per questo motivo ha sviluppato un’acuta ipocondria, per la quale il suo medico si rammarica molto. E sarà lui a cercare di tirarlo fuori da una vita monotona fatta di routine, cercando di trascinarlo in appuntamenti bizzarri e divertentissimi.

Immaturi, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2011 per la regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri e Giovanna Ralli. Un intoppo burocratico porta all’annullamento di un esame di maturità di 20 anni prima. E così sei uomini e donne quasi quarantenni devono riprendere in mano i libri di scuola e sostenere, ahimè di nuovo, la prova finale. Una situazione al limite del paradossale che riunirà amici di vecchia data.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

La forma dell’acqua, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quattro premi Oscar e il Leone d’Oro di Venezia per “La forma dell’acqua”, diretto da Guillermo del Toro del 2017, con la partecipazione straordinaria di Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlberg. Nel 1963, l’America segnata dalla guerra fredda vede l’incontro tra Elisa, operatrice in un ufficio di ricerca segreto, e un esperimento segreto, una creatura misteriosa di cui si innamorerà perdutamente. Un film immenso, tratto al raffinato genio di Del Toro, reinterpretazione noir della favola della Bella e la Bestia.

Wonder Woman, ore 21:10 su Premium Cinema

Alle 21 su Premium Cinema, “Wonder Woman” di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis. Decisa a salvare il mondo dalla catastrofe, la principessa delle Amazzoni Diana abbandona la sua terra e si trasforma in Wonder Woman. Film da vedere perché Wonder Woman rappresenta un’eroina che non ha nulla a che vedere con il modo di agire degli eroi.

La guerra dei mondi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Steven Spielberg. Un film del 2005 con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin, Tim Robbins, Rick Gonzalez. La guerra dei mondi di Steven Spielberg è nelle sue linee essenziali onestamente fedele al racconto di H. G. Wells, che pubblicato nel 1898 è legittimamente attualizzato. Spielberg si pone dalla parte del pubblico con la sua capacità favolistica, nella quale il divo Cruise è perfettamente a suo agio. Si tratta di un film di impressionante spettacolarità.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Ritorno all’isola che non c’è, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2002 per la regia di Robin Budd e Donovan Cook. Il protagonista è sempre Peter Pan, osteggiato dal temibile Capitan Uncino. Questa volta, però, è Jane, figlia adolescente di Wendy, a essere presa in ostaggio e portata sull’Isola che non C’è. Saranno il folletto verde e i Bimbi Sperduti ad aiutarla a tornare tra le braccia della mamma. Un lungometraggio da mostrare ai bambini per una serata indimenticabile.

Film thriller da vedere stasera in TV

47 metri, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller inglese del 2016 per la regia di Johannes Roberts, con Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Yani Gellman, Chirs J. Johnson. Le sorelle Kate e Lisa sono pronte per la vacanza della loro vita in Messico. Uno dei loro sogni è quello di immergersi nell’oceano per vedere gli squali bianchi, ma l’escursione prende una piega imprevista: la gabbia si rompe e cade nel fondo dell’oceano. Le due hanno meno di un’ora di ossigeno per salvarsi e tornare in superficie nonostante l’acqua infestata dagli squali. Un film adrenalinico e opprimente.

Run All Night, una notte per sopravvivere, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2015 per la regia di Haume Collet-Serra, con Liam Neeson, Ed Harris, Jel Kinnaman, BoydHolbrook e Vincent D’Onofrio. A Brooklyn, un killer soprannominato “Il Becchino” non è al top della forma. A tormentarlo sono i suoi crimini e un detective sulle sue tracce ormai da un pezzo. La sua vita in bilico cambierà nel corso di una notte, quando si troverà a dover prendere le difese del figlio perduto Mike. Un film adrenalinico per rimanere col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’uomo d’acciaio, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Diane Lane, Laurence Fishburne, Kevin Costner, Russell Crowe e Harry Lennix recitano in questo film d’azione diretto da Zack Snyder. Il pianeta Krypton, esaurite le risorse naturali, è condannato a implodere. A pochi giorni dalla fine e nei giorni del colpo di stato del generale Zod, nasce un bambino destinato a cambiare la vita di un pianeta più giovane e lontano. Figlio di Jor-El, scienziato e luminare di Krypton, Kal viene imbarcato su una navicella e lanciato nello spazio con il codice genetico del suo popolo. Atterrato in Kansas e sopravvissuto ai genitori, Kal viene recuperato dai coniugi Kent, che lo educano con amore e senso etico. Molto presto però la natura aliena e formidabile di Clark prende il sopravvento emarginandolo dal mondo. Diventato uomo dentro al corpo di un dio, lascia la casa paterna in cerca delle proprie origini.

Hardball, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano del 2001 per la regia di Brian Robbins, con Keanu Reeves, Diane Lane, John Hawkes e D.B. Sweeney. Indebitato fino al collo, Connor è costretto ad accettare la proposta di un amico: fare corsi di baseball a dei bambini di 10 anni. L’idea non lo fa impazzire, e gli ostacoli non sono pochi. Ma insieme a Elizabeth, insegnante di quartiere, la sua vita cambierà per sempre. Una storia di riscatto e amore da non perdere.

