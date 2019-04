Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 16 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 16 febbraio, in TV su Sky. Thriller, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

La vendetta di Viktor, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “La vendetta di Viktor”, un film di Philippe Martinez con Gérard Depardieu ed Elizabeth Hurley. Dopo aver scontato sette anni di prigione in Francia per una rapina finita male, Viktor Lambert ritorna a Mosca per scoprire la verità dietro all’omicidio di suo figlio Jeremy. Ad aiutarlo nell’impresa saranno la sua amante Alexandra e il suo ex partner criminale Souliman. Un thriller francese in cui forse manca un po’ d’azione, da vedere per l’interpretazione di Gérard Depardieu.

Cattive compagnie, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film di Curtis Hanson con Rob Lowe, James Spader, Lisa Zane, Marcia Cross. James Spader e Rob Lowe formano qui un'accoppiata vincente. Il primo è uno yuppie che viene ricattato dal secondo. Quest'ultimo trascinerà l'altro nell'abisso più nero, facendolo diventare un essere spregevole come lui. Film molto convincente sotto tutti i punti di vista, da vedere.

Atomica bionda, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Leitch. Un film con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Daniel Bernhardt. 1989, Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un thriller d’azione a ritmo serrato con una straordinaria Charlize Theron.

Film commedia da vedere stasera in TV

Suocero scatenato, ore 21:15 Sky Cinema +24

Comedy-drama diretto da Gavin Wiesen, con protagonisti J.K. Simmons ed Emile Hirsch. Un padre maniaco del lavoro va a trovare la figlia, ma scopre che è scomparsa. Scoppia così il finimondo e inizia la ricerca della ragazza insieme all'ex fidanzato. L’alchimia tra Simmons e Hirsch è perfetta e traspare in ogni scena in cui i due recitano insieme. Un film piacevole, d’intrattenimento, per passare un sabato sera in relax.

Una pallottola spuntata 2 ½ - L’odore della paura, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Secondo capitolo della trilogia “Una pallottola spuntata” per la regia di David Zucker, con Leslie Nielsen. Tra mille gag, l'imbranato tenente di polizia sventa un complotto ai danni del presidente degli Stati Uniti. La comicità americana portata sullo schermo dello strepitoso Leslie Nielsen, tra numerose citazioni, parodie e risate assicurate.

I Tenenbaum, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film di Wes Anderson, con Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Owen Wilson. Royal e Etheline Tenenbaum, newyorkesi dell'upper class, hanno avuto tre figli che sono stati bambini prodigio. Chas era un piccolo genio della finanza, Richie un giovane campione di tennis e Margot, figlia adottiva, una drammaturga depressa. Dopo anni di separazione, i tre fratelli, ormai adulti, si ritrovano a fare un tuffo nel passato della grande casa d'infanzia. Una commedia che è diventata un cult, un piccolo capolavoro per un ritratto di famiglia recitato da un cast d’eccezione.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Alessio Maria Federici, con Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrenti, Antonio Pennarella. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che finiscono col sottoporsi ad una terapia di coppia con il professor Malavolta (star di una trasmissione televisiva, con a sua volta problemi di relazione). Commedia italiana, per una serata tranquilla.

Quo Vado?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori, e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa. Storia accattivante, battute gustose e satira in musica.

Tu mi nascondi qualcosa, ore 20:30 Sky Cinema Uno +1

Una romantic comedy all’italiana per l’esordio alla regia di Giuseppe Lo Console. Nel cast Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales. Un film corale, commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita. Buona interpretazione da parte del cast. Da vedere per trascorrere una serata piacevolmente leggera.

Il grande dittatore (VERSIONE RESTAURATA), ore 21:15 Sky Arte

In onda su Sky Arte “Il grande dittatore”, grande capolavoro di Charlie Chaplin, in versione restaurata. Con Jack Oakie, Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Daniell, Reginald Gardiner, la storia del piccolo barbiere ebreo che somiglia tantissimo a uno dei più grandi dittatori della storia. L'indimenticabile discorso finale è valso a Chaplin la candidatura all’Oscar come miglior attore. Un cult da vedere e rivedere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Vita di Pi, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Regia di Ang Lee, con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu, Adil Hussain. La storia del giovane Pi Patel, cresciuto a stretto contatto con lo zoo di famiglia. Per esigenze economiche, il padre sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può sapere cosa lo attenderà nelle vastità oceaniche. La loro nave affonda per colpa di una tempesta, lasciando Pi con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. Un’avventura tra sogno e realtà per un film tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize). Come sempre ottima la regia di Ang Lee, che approda alle tecniche 3D. “Vita di Pi” ha ottenuto 13 candidature e vinto 5 Premi Oscar.

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film di Peter Berg con Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Dwayne Johnson, Ewen Bremner. Beck, uno spietato recuperatore di crediti di Los Angeles, viene mandato alla ricerca di Travis, un ragazzo che sta cercando un tesoro nascosto nella foresta amazzonica insieme a Mariana, che conosce i segreti della foresta, e a Hutcher, un tiranno pazzo che sfrutta la giungla per trarne profitto. Un film che mescola commedia e azione con delle belle sequenze degne dei migliori action-movie.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

La principessa e il ranocchio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film Disney del 2009 per la regia di Ron Clements. Naveen, principe trasformato in ranocchio dal malvagio Facilier, vuole disperatamente tornare umano. Durante una festa da ballo scambierà Tiana, bella cameriera che sogna di aprire il ristorante dei suoi sogni, per una principessa e implorerà da lei un bacio. Ed ecco l'imprevedibile: sarà lei a trasformarsi in una graziosa ranocchia. Un divertente film d’animazione per trascorrere una piacevole serata con tutta la famiglia.

A Bug’s Life – Megaminimondo, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Una produzione Disney/Pixar, diretto da John Lasseter, trasferisce l’azione in una dimensione dove le misure sono microscopiche. I protagonisti sono variopinti e divertenti insetti che ruotano attorno a una comunità di formiche minacciata dall’invasione di cavallette. Servirà il coraggio di Flick, formica dal genio incompreso, per conquistare la libertà. Un film ben riuscito e adatto anche a un pubblico adulto, da vedere in famiglia. Ottima la caratterizzazione dei personaggi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Black Panther, ore 21:00 Sky Cinema Max

Diretto da Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman. Il film racconta le vicende di T'Challa, re del Wakanda, nazione africana tra le più avanzate. La ricomparsa di uno storico nemico lo mette a dura prova, sia come re che come Black Panther. Un supereroe Marvel poco conosciuto in Italia protagonista di un film ben fatto, con un’eccellente colonna sonora e un’ottima scenografia. Da non perdere per gli amanti del genere.

Scontro tra titani, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen. Il viaggio di Perseo, figlio di Zeus, e della sua battaglia contro Medusa e il Kraken per salvare la principessa Andromeda. Film del 2010, “Scontro tra titani” è tornato sul grande schermo dopo 29 anni, peccando di poca originalità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Prima e dopo, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Barbet Schroeder, un film con Meryl Streep e Liam Neeson. Ben e Carolyn vivono coi loro due figli in una cittadina del Massachusetts. Tutto sembra andare bene finché Jacob, il maschio sedicenne, viene accusato di aver ucciso la sua ragazza. Ben si trasforma in complice del figlio, bruciando prove e giurando il falso, mentre la madre mantiene la propria integrità e racconta la verità, saputa dal figlio stesso. Un dramma con al centro la famiglia, che offre spunti interessanti. Da non perdere per l’interpretazione della meravigliosa Meryl Streep.

Now is good, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ol Parker, con Dakota Fanning, Olivia Williams, Paddy Considine, Susan Brown, Kaya Scodelario. Tessa ha diciassette anni e ama la vita. Le hanno diagnosticato una malattia terminale, decide così di usare ogni momento per compilare un elenco di ciò che una normale teenager dovrebbe fare. Con l'aiuto di un’amica, comincia a portare a termine la lista, ma innamorarsi del vicino di casa Adam non era nei programmi. Film intenso e commovente sulla voglia di vivere intensamente ogni giorno donatoci dalla vita.