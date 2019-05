La vendetta di Viktor, giustizia rosso sangue

Gérard Depardieu è il protagonista assieme ad Elizabeth Hurley del thriller in prima visione tv sabato 16 febbraio su Sky Cinema Uno, in cui un ex carcerato si reca a Mosca per trovare gli assassini di suo figlio.

Non c’è pace per Gérard Depardieu, almeno non nei panni di Viktor Lambert, sventurato protagonista di La vendetta di Viktor, thriller franco-russo in prima visione tv sabato 16 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Il Viktor in questione è un criminale che, dopo una rapina finita male, si ritrova a scontare ben sette anni in prigione. Una volta uscito dal carcere, l’uomo ha però ben altro in testa che rifarsi una vita: quello che gli interessa, infatti, è la vendetta.



Mentre era in prigione, suo figlio Jeremy è stato brutalmente ucciso. Viktor si mette così sulle tracce dei suoi assassini e ritorna a Mosca, città che conosce molto bene. Qui ad aiutarlo ci saranno la sua amante, la sensuale Alexandra, e il suo ex complice Souliman, che nel frattempo è diventato un famoso coreografo.



Cupo e teso, La vendetta di Viktor si fonda sulla bravura del suo protagonista, il francese Gérard Depardieu, qui affiancato da dei capaci comprimari come l’attrice e modella inglese Elizabeth Hurley e l’israeliano Eli Danker.