Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 12 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il palazzo del Viceré, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2017 per la regia di Gurinder Chadha, con Gillian Anderson, Hugh Bonneville, Lily Travers, Michael Gambon, Simon Callow, Manish Dayal e Huma Qureshi. La Viceroy House di Delhi è da sempre la casa dei governatori britannici in India. Per 6 mesi nel 1947 Lord Mountbatten assume l’incarico di ultimo dei Viceré con obiettivo di consegnare l’India, di nuovo, alla sua gente. Insieme a figlia e moglie, vive nella Viceroy House circondata da sikh e indiani del subcontinente, ma ben presto si scatenerà un conflitto che coinvolgerà tutti quanti. Un film confezionato con amore con una Gillian Anderson senza tempo, da non perdere per nessun motivo.

Una canzone per te, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2010 per la regia di Herbert Simone Paragnani, con Michela Quattrociocche, Emanuele Bosi, Martina Pinto, Agnese Claisse e Gabriele Galli. David, liceale, è un ragazzo di successo, sfrontato e sicuro. Si è fidanzato con Silvia, bellissima, ed è il leader dei Nais Nois, gruppo musicale scolastico. Il suo sogno è quello di sfondare con la musica, ma un brutto giorno perde tutto: successo, fidanzata, musica. Quando si rende conto di poter rivivere la giornata e rimettere tutto a posto, ha inizio la sua avventura rocambolesca che lo porterà a rivalutare ciò che possiede. Un film che, nella sua struttura vista e rivista, riesce ad emozionare.

Ghost – Fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Pellicola cult del 1990 per la regia di Jerry Zucker con Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn. Sam viene ucciso da un ladro inesperto, ma ha una seconda chance: può rimanere nel mondo dei vivi sotto forma di fantasma per saldare il conto e, soprattutto, proteggere l’amatissima moglie. Vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe, è uno dei film più acclamati dei suoi tempi: da vedere almeno una volta nella vita.

I seicento di Balaklava, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film britannico del 1968 per la regia di Tony Richardson con Trevor Howard, Vanessa Redgrave, John Gielgud, David Hemmings e Harry Andrews. 1854: Inghilterra e Francia combattono contro la Russia nella Guerra di Crimea. 600 leggendari cavalleggeri britannici vanno al massacro nella piana di Balaklava in un gesto di estremo (e controverso) eroismo. Una rilettura della storia nazionale britannica in chiave polemica e antimperialista.

Cinquanta sfumature di grigio, ore 21:15 su Premium Cinema

Film drammatico del 2015 per la regia di Sam Taylor-Johnson con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Rita Ora, Luke Grimes e Marcia Gay Harden. La vita della giovane studentessa universitaria Anastasia Steele cambia per sempre quando incontra, durante un’intervista, il giovane miliardario Christian Grey. Christian è un giovane piacente con più di uno scheletro nell’armadio: una storia d’amore fatta di dominazione e sottomissione che ha incantato milioni di spettatrici al mondo.

Saturno contro, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film italiano del 2007 per la regia di Ferzan Ozpetek con Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Stefano Accorsi, Ambra Angiolini e Luca Argentero. Davide è disperato a causa della malattia del compagno Lorenzo. Gli amici accorrono per dargli sostegno e salvarlo dalla depressione. Nel frattempo anche loro si troveranno però ad affrontare alcuni problemi. Un film emozionante e intenso per una serata indimenticabile.

L’ultima discesa, ore 20:20 su Sky Cinema Uno +1

Film americano del 2017 di Scott Waugh con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Durmont e Kale Culley. Un discesista in cerca dell’adrenalina si perde nel mezzo della tempesta delle montagne del Sierra Nevada, e dovrà combattere contro se stesso e Madre Natura per sopravvivere alla sfida più importante della sua vita. Un film intenso e ricco di colpi di scena.

Film commedia da vedere stasera in TV

House party, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 1990 per la regia di Reginald Hudlin con Christopher Reid, Robin Harris e Tisha Campbell. Il suo nome è Peter ma tutti lo chiamano Play. Minorenne di colore, per una volta ha a disposizione casa per una serata intera, e non può fare a meno di organizzare la festa più grandiosa di sempre. Naturalmente, non mancheranno esilaranti imprevisti. Un film tutto da ridere da gustare con una ciotola di popcorn.

Ex, ore 21:00 su Comedy Central

Commedia italiana del 2009 per la regia di Fausto Brizzi con Alessandro Gassman, Cécile Cassel, Claudia Gerini, Angelo Infanti, Cristiana Capotondi e Silvio Orlando. Storie che si intrecciano e che hanno un solo filo conduttore: la fine dell’amore in tutte le sue forme. Ex coniugi, ex fidanzati, ex amanti. Un film divertente che fa riflettere e riesce ad emozionare.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Solo: A Star Wars Story, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Film fantascientifico del 2018 per la regia di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton. Han Solo è il protagonista di una serie di avventure nel profondo e pericoloso sottobosco criminale del mondo di Star Wars: in questo episodio incontrerà il suo futuro amico e copilota, Chewbecca, e il noto scommettitore Lando Calrissian. Una pellicola interamente dedicata al passato di Han Solo, tra fughe rocambolesche e avventure spaziali da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Baby Boss, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Film d’animazione del 2017 per la regia di Tom McGrath. Tim è un bambino di sette anni a cui nasce un fratellino che si rivela essere decisamente fuori dal normale: il piccolo è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. con lo scopo di investigare sulla Puppy Co. che vuole sostituire tutti i neonati con dei cuccioli. I due fratelli, così diversi, collaboreranno per salvare il mondo. Un film d’animazione esilarante adatto a tutta la famiglia.

Emoji, Accendi le emozioni, ore 20:30 su Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2017 per la regia di Anthony Leondis. Nello strano mondo di Messaggiopolis, il paese dove vivono gli emoji delle applicazioni di messaggistica, vivono i protagonisti di questa strana avventura. Ogni emoji ha una sola espressione tranne Gene, che vuole diventare come tutte le altre e chiederà aiuto all’amico Gimme-5 e all’hacker Rebel per trovare il Codice e salvare Gene. Un film divertente per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’infiltrato, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film d’azione americano del 2017 per la regia di R. Ellis Frazier con Dolph Lundgren, Corbin Bernsen, Louis Mandylor e Isaac C. Singleton Jr. Un team di ladri fa irruzione in una prigione di massima sicurezza messicana per combattere un noto signore della droga. Azione, violenza, fucili, combattimenti e corruzione in un unico film adrenalinico da gustare sul ciglio del divano.

Tutta colpa di Sara, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2002 per la regia di Reginald Hudlin, con Matthew Perry, Vincent Pastore, Elizabeth Hurley e Bruce Campbell. Joe fa un lavoro molto particolare: manda avvisi di garanzia a miliardari e mafiosi, tentando di incastrarli per conto del fisco. Sara è la sua prossima vittima, ma quando capisce cosa la attende darà battaglia per tenersi ciò che le spetta. Una commedia brillante con due protagonisti in piena sintonia.

Chinese Zodiac, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione americano del 2012 per la regia di Jackie Chan, con Jackie Chan, Shu Qi, Sang-woo Kwon, Daniel Wu e Laura Weissbacker. Nel 1860, eserciti francesi e britannici si appropriarono di dodici preziose teste di statue custodite nel Palazzo d’Estate di Pechino. Il cacciatore Asian Hawk viene incaricato col suo team di recuperarle: un’avventura da capogiro dall’altra parte del mondo.

Homefront, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2013 per la regia di Gary Fleder con Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth. Phil è un ex agente dell’antidroga ritiratosi a vita privata che si è trasferito in un posto tranquillo con la sua famiglia. Ben presto, però, si ritroverà nel vecchio giro, dovendo fare i conti con un locale gestito da un temuto signore della droga che minaccerà anche la vita dei suoi cari. Un film mozzafiato per rimanere col fiato sospeso fino alla fine.

Lara Croft: Tomb Raider, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Film americano del 2001 per la regia di Simon West con Angelina Jolie, Jon Voight e Iain Glen ispirato al celebre videogioco Ubisoft. Lara ha ereditato dal padre archeologo molti beni preziosi, tra cui anche un orologio magico, che ha da sempre custodito perché gli Illuminati non se ne impadronissero. Un’avventura mozzafiato con un’Angelina Jolie che non potrebbe essere più azzeccata nei panni dell’eroina dei videogames.

Film horror da vedere stasera in TV

Madre!, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film del 2017 per la regia di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Domhnall Gleeson. Un gruppo di ospiti si presenta a casa di un uomo e una donna, mettendo a durissima prova la loro relazione. Una corsa a perdifiato verso la fine del mondo, in una battaglia tra pregiudizi, differenze e lotte per difendere uno status quo che fa comodo solo a qualcuno. Un film molto particolare da gustare lasciandosi sorprendere dalla profondità dei temi trattati e della caratterizzazione dei personaggi.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv