Programmi TV da non perdere stasera, martedì 12 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 su Sky Uno torna “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con una nuova puntata della quinta stagione. Dopo l’esperienza di Sanremo, quattro ristoratori di Cremona - Milena, Francesca, Sergio e Andrea - si sfidano per stabilire chi tra di loro possiede il miglior ristorante di cucina di campagna. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da Alessandro Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita.

Rapita da un maniaco, ore 21:05 Crime investigation

In “Rapita da un maniaco”, Elizabeth Smart racconta la sua storia tragica: all’età di 14 anni è stata rapita e tenuta prigioniera per 9 mesi da un folle profeta religioso. Ripercorriamo la terribile vicenda insieme alla sua famiglia.

Inseparabili - Sognando con Marilyn, ore 21:15 Sky Arte HD

Carlo Lucarelli esplora storie insolite attraverso lo sguardo di un personaggio secondario, vissuto all'ombra del genio. Nella puntata “Inseparabili - Sognando con Marilyn”, raccontiamo la diva Marilyn Monroe attraverso il suo insegnante di recitazione Lee Strasberg.

Il banco dei pugni, ore 21:00 Blaze

Alle 21:00, su Blaze, canale 124, riprende la decima stagione di “Il banco dei pugni”, il reality show che segue il lavoro degli impiegati dell'American Jewelry and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Elisa Trevisol. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Elisa?

A caccia di auto, ore 21:00 Discovery Channel

Torna, con una nuova stagione di “A caccia di auto”, il collezionista e appassionato di automobili d'epoca Wayne Carini. Nella puntata di oggi, Wayne acquista una Lamborghini 400 GT del '67. Inoltre, vediamo un figlio che vuole regalare un pick up Chevy del 1960 per il 65esimo compleanno del padre.

Cina: il nuovo Impero, ore 20:55 National Geographic

Grazie alle moderne tecnologie, osserviamo i diversi paesaggi della Cina, scoprendo le sue grandi città e le sue enormi strutture. Scopriamo le tradizioni e le abitudini dei cinesi e analizziamo come il Paese abbia trasformato le sue infrastrutture senza dimenticare le sue origini.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo la costruzione della nuova ferrovia di Johannesburg.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History parte la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo people

In questo programma, raccontiamo la vita di chi lavora sulle navi da crociera durante tutto l’anno. L'imbarco e lo sbarco di 4.000 persone è un'operazione complicata che richiede un’organizzazione rigorosa.

Serie TV in onda stasera

The Bridge - La serie originale, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, va in onda la replica del settimo e ottavo episodio della stagione finale di “The Bridge - La serie originale”. La serie dano-svedese che si svolge tra Malmö e Copenaghen. Sul Ponte di Øresund, al confine tra la Danimarca e la Svezia, viene trovato un cadavere e a indagare vengono chiamate le rispettive unità di polizia.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox, il decimo episodio della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Harrow, ore 21.05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime riprendono gli episodi della prima stagione di “Harrow”, la serie con protagonista Ioan Gruffudd nei panni del dottor Daniel Harrow, un patologo legale con il totale disprezzo per le autorità e una totale empatia per i morti.

Hyde & seek, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime continuano gli episodi della prima stagione di “Hyde & seek”, la serie tv thriller australiana con protagonista il detective Gary Hyde. Quando il suo migliore amico viene ucciso a causa di un’esplosione, rischia il tutto per tutto per catturare i criminali, insieme alla sua compagna Claire McKenzie.

Girlfriends’ guide to divorce - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories vediamo i primi episodi della quinta stagione di “”Girlfriends’ guide to divorce”, la serie tv con protagonista la scrittrice quarantenne Abby McCarthy. Dopo il divorzio, inizia una nuova vita a Los Angeles facendosi aiutare da alcuni amici nella sua stessa situazione.

Hot & bothered, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi altri due episodi di “Hot & bothered”, la serie tv con protagonista Ana Sofia (interpretata da Eva Longoria), popolare attrice di telenovelas con una vita ancora più intricata delle scene che recita quotidianamente.

The Tomorrow People - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, il quindicesimo e sedicesimo episodio della prima stagione di “The Tomorrow People”, la serie televisiva incentrata su un gruppo di persone con poteri sovrannaturali. Remake dell’omonima serie del 1973, segue le vicende di Stephen Jameson, un emergente neo-membro dei Tomorrow People.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 21:00 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry - La favola dello schiaccianoci, ore 20:40 Boomerang

Jerry e Nibbles fanno squadra con Nelly, Lackey, il benefico Elfo di natale e Paulie. Insieme al potente esercito dei giocattoli lottano per sconfiggere il terribile Tom e il suo esercito di gatti.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

