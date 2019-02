Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 3 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione stasera in TV

Gangster Land, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2017 per la regia di Timothy Woodward Jr, con Sean Faris, Milo Gibson, Jason Patric e Jamie- Lynn Singer. Il racconto vivido dell’ascesa al potere del celebre gangster Al Capone, raccontata dal punto di vista del suo secondo, Jack McGurn. Una guerra spietata tra gang per raccontare un capitolo oscuro della storia dei sobborghi americani. Un film emozionante che lascia col fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma.

The Day After Tomorrow, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Film americano del 2004 per la regia di Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum. Il climatologo Jack Hall fa una scoperta terribile: il riscaldamento globale potrebbe innescare un catastrofico cambiamento climatico. La realizzazione avviene proprio mentre sulla terra cominciano a scatenarsi i primi fenomeni metereologici inspiegabili che metteranno a rischio ciò che Jack ha di più caro. Un blockbuster da popcorn per una serata tutta da gustare.

King Arthur, ore 21:15 su Sky Cinema Crime

Film americano del 2004 di Antoine Fuqua con Clive Owen, Keira Knightley e Ivano Marescotti. L’impero romano è caduto e stanno formandosi i primi regni periferici. I cavalieri della tavola rotonda devono difendere il paese dai Sassoni, e come Re sceglieranno Artù. Un film epico e affascinante, da non perdere.

Film thriller stasera in TV

Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Thriller americano del 2009 per la regia di Tony Scott, con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzman e Victor Gojcaj. Una banda di uomini armati prende in ostaggio un treno della metropolitana di New York ed esige il riscatto: le autorità avviano i negoziati, ma una serie di imprevisti complicano la faccenda. Un film adrenalinico per rimanere col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Film drammatici stasera in TV

Final Portrait – L’arte di essere amici, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film racconto biografico americano del 2017 per la regia di Stanley Tucci ispirato alla vita di Alberto Giacometti. Con Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub e Sylvie Testud. Parigi, anno 1964: Giacometti si imbatte in un vecchio amico, James Lord, e gli chiede di posare per un ritratto. Quando i giorni diventano settimane, e poi mesi, Lord si rende conto che la sua vita è stata dirottata dallo sregolato genio di un artista di fama mondiale. Un film emozionante per approfondire la storia della vita di un maestro dei nostri tempi.

The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema

Film americano drammatico del 2016 per la regia di Gavin O’Connor con Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson. Wolff è un genio della matematica con qualche problema a socializzare con le persone: lavora sotto copertura come contabile freelance per alcune delle organizzazioni criminali più pericolose del pianeta. Ben presto si ritroverà coinvolto in un affare da milioni di dollari che metterà a repentaglio la sua vita. Un film intenso per una domenica sera sul filo del rasoio.

Film commedia stasera in TV

Vita da camper, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia del 2006 per la regia di Barry Sonnenfield, con Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna “JoJo” Levesque e Josh Hutcherson. A causa di un’importante riunione di lavoro, Bob Munro, padre di famiglia, convince moglie e figli a mollare quella sempre sognata vacanza alle Hawaii per un on the road in camper sulle montagne rocciose del Colorado. Giunti a destinazione si ritroveranno nel bel mezzo di un raduno di appassionati di camper davvero particolare. Un film tutto da ridere per una domenica sera in famiglia.

Autumn in New York, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Film romantico americano del 2000 per la regia di Joan Chen, con Richard Gere, Winona Ryder ed Anthony LaPaglia. Lui ha 48 anni, lei 22. Lui è un prezzolato dongiovanni, lei ha una serie di difficoltà di apprendimento, ama le perline ed Emily Dickinson. Tra i due sboccerà un amore che vi farà commuovere. Un film da fazzoletto, con un Richard Gere intenso e da non perdere.

C’eravamo tanto odiati, ore 21: su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 1994 per la regia di Ted Demme, con Judy Davis, Denis Leary e Kevin Spacey. È la vigilia di Natale a Old Baybrook. Gus, rapinatore sfortunato, sta avendo una delle sue tipiche giornate: il colpo salta e riesce a mettersi in salvo per un pelo. Troverà rifugio in casa di Caroline e Lloyd, che vorrebbe sfruttare come ostaggi. Quello che non si aspetta è che sarà lui a divenire ostaggio delle loro dinamiche di famiglia. Un film tutto da ridere che ricorda un po’ “Mamma ho perso l’aereo”: da vedere.

Soap opera, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2014 per la regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi e Diego Abatantuono. A poche ore dal capodanno si incroceranno le storie emotive, di amore e odio, dei bizzarri residenti di un palazzo. Un film divertente, stralunato, per una serata insieme a tutta la famiglia.

Sliding Doors, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film cult e amatissima commedia inglese di Peter Howitt del 1998, con Gwyneth Paltrow, John Lynch, John Hannah e Jeanne Tripplehorn. Per Helen è una giornataccia: dopo essersi presentata in ritardo al lavoro viene licenziata in tronco, e quando torna a casa becca suo marito con un’altra donna. Due film e due storie parallele con gli stessi protagonisti, due ipotesi di percorso per capire quello che sarebbe successo se fosse andata diversamente. Una magnifica Paltrow agli esordi in un film classico, da vedere almeno una volta nella vita.

Se mi lasci non vale, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2019 per la regia di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Paolo Calabresi. Vincenzo e Paolo sono appena stati lasciati dalle loro compagne quando si incontrano al bar, per caso. I due fanno amicizia e condividono il dolore del rifiuto insieme, ma non si lasceranno scoraggiare facilmente: decidono di organizzare un piano di vendetta tutto da ridere. Un film energico e vibrante per una serata domenicale in pieno relax.

Vengo anch’io, ore 20:25 su Sky Cinema Uno +1

Commedia italiana del 2018 per la regia di Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante da gustare comodamente seduti sul divano di casa.

Prom – Ballo di fine anno, ore 20:15 su Sky Cinema Family +1

Film americano del 2011 per la regia di Joe Nussbaum con Aimee Teegarden, Thomas McDonell, DeVaughn Nixon e Danielle Campbell. Il ballo di fine anno è il momento più atteso dell’anno scolastico americano: Nova vuole andarci con Brandon, e per essere sicura che tutto sia perfetto ha deciso di inserirsi nell’organizzazione. Purtroppo, un brutto incendio distrugge le decorazioni e per riuscire a preparare tutto il tempo dovrà chiedere l’aiuto di Jesse, il ribelle della scuola di cui si innamorerà perdutamente. Una commedia teen leggera e piacevole.

Film horror stasera in TV

Rosemary’s Baby, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film americano del 1968 per la regia di Roman Polanski con John Cassavetes, Mia Farrow e Ruth Gordon. Guy è un attore teatrale, sua moglie si chiama Rosemary ed è in attesa di un figlio. Il film che ha gettato le basi per l’horror moderno. Capolavoro di Polanski con una Ruth Gordon da premio Oscar come attrice non protagonista: una pellicola fondativa del cinema dei nostri tempi.

The conjuring, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film horror americano del 2013 per la regia di James Wan con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston e Lili Taylor. Una famiglia del New England ha degli incontri ravvicinati con degli spiriti crudeli e vendicativi: per liberarsi di queste presenze, chiederanno aiuto a Ed e Lorraine, due investigatori del paranormale. Un film da brivido, apertura di una delle saghe più inquietanti dei nostri tempi.

Film d’animazione stasera in TV

Ballerina, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Film d’animazione del 2016 per la regia di Eric Summer ed Eric Warin. Nel 1879 una bambina orfana coltiva il sogno nel cassetto di diventare una ballerina. Decide così di fuggire dalle campagne per rifugiarsi a Parigi, dove riuscirà a entrare nel balletto dell’Opera nazionale. Un film emozionante e commovente che spiega ai più piccoli l’importanza di continuare a sognare.

