Programmi TV da non perdere stasera, domenica 3 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 3 febbraio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con la replica della puntata dello scorso martedì. Quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da Alessandro Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.05 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Comedy Central presenta… Gabriele Cirilli, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro San Babila va in onda lo spettacolo di Gabriele Cirilli dal titolo “Evviva la felicità”. Uno show travolgente, comico e pieno di riflessioni.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi, ritroviamo alcuni pazienti gravi. Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento, e Mike e Sara, scopriamo come se la cavano dopo le drastiche procedure bariatriche.

Big Fish Man, ore 21:00 Discovery channel

Jakub è alla ricerca del più grande pesce d'acqua dolce dell'Amazzonia. L'esperto va a caccia negli stagni più profondi e nelle lanche, luoghi pieni delle creature che vuole catturare.

Il tesoro di Tutankhamon, ore 20:55 National Geographic

Nel 1922, la scoperta della tomba di Tutankhamon ad opera di Howard Carter ha consentito di scoprire nuove verità sul potente faraone. Grazie alle nuove tecnologie, gli scienziati potrebbero svelare altri misteri.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Adidas contro Puma, ore 21:00 History

Nel dopoguerra, dopo aver lavorato nel calzaturificio di famiglia, i fratelli Adolf e Rudolf Dassler si separarono. Il primo fondò l'Adidas, il secondo la Puma. Da allora, la sfida continua.

L’isola ai confini del mondo, ore 21:00 Nat Geo wild

Il filmmaker Bertie Gregory parte per un’avventura straordinaria verso un territorio ai confini del mondo: la Georgia del Sud e le Isole Sandwich Australi. Nella zona, vivono creature straordinarie.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in India, alla scoperta di tutto ciò che questo Paese ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

The Bridge - La serie originale - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, va in onda il terzo e quarto episodio della stagione finale di “The Bridge - La serie originale”. La serie dano-svedese che si svolge tra Malmö e Copenaghen. Sul Ponte di Øresund, al confine tra la Danimarca e la Svezia, viene trovato un cadavere e a indagare vengono chiamate le rispettive unità di polizia.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Continuano, su Fox, le repliche degli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

The Orville, ore 21:50 Fox

Su Fox alle 21:50 rivediamo il quarto episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo il tredicesimo e quattordicesimo episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, altri due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

The good place, ore 21:15 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il decimo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo va a Hollywood, ore 20:40 Boomerang

Su Boomerang alle 20:40 “Scooby-Doo va a Hollywood”. Shaggy e Scooby cercheranno di lanciare una serie Tv tutta loro.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

