Cantina Simonetti, Castelli Romani: 4 cose da sapere

CANTINA SIMONETTI

Location: tipica

Conto: 20 €

Servizio: informale

Menù: tipico e con prodotti di Frascati

La location di questa cantina è una tipica fraschetta antica con tutti gli elementi storici di una volta. L’arredo è caratterizzato da tavoloni in legno, tovaglie di carta, prosciutti appesi alle pareti e vini esposti. Oggi, come è avvenuto per tutte le fraschette “moderne” si è aggiunta la piccola cucina e l’immancabile bancone a vista per salumi e formaggi. Lo staff è composto da ragazzi giovani. Secondo Fabrizio, tutto ciò che compone Cantina Simonetti la rende una vera e propria fraschetta dei Castelli.

Fabrizio Simonetti, 54 anni, nato a Roma, è il titolare dell'omonima fraschetta. Ha aperto il suo locale nel 2009 nella piazza più bella di Frascati. Non gli piace avere camerieri professionisti, in quanto c’è già lui che sente e vede tutto: Cantina Simonetti è lui e non gli serve altro. Pratico e sicuro di sé, è uno che decide da solo se il piatto gli è uscito come Dio comanda. Competitivo, critico, pensa di vincere senza problemi con chiunque e non è interessato a quello che fanno gli altri suoi concorrenti. La sua cucina è genuina, autentica e verace. I piatti tipici castellani proposti sono: gricia, cacio e pepe, schiaffoni alla frascatana, polpette, trippa e abbacchio. Ovviamente nel bancone dei salumi non può mancare la porchetta.