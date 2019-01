Film stasera in tv da non perdere oggi, venerdì 4 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in tv

C’esta la vie – Prendila come viene, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Eric Toledano, Oliver Nakache, film del 2017 con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Eye Haidara. Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio. L'ultima corvée è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del diciassettesimo secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un'équipe fedele quanto incompetente. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell'evento finiranno loro malgrado per boicottarlo. Commedia in prima tv godibile, che schiva il rischio del “già visto” con una regia sapiente ed originale.

Suburbicon, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di George Clooney, film del 2017 con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro, per aiutare in casa. L'apparente tranquillità della cittadina entra in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino dell'età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. L'intera comunità di Suburbicon s'infiamma e si adopra per ricacciare indietro "i negri" con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono nottetempo nell'abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose. Una commedia a sfondo morale e tinte dark nella quale Clooney prende in mano una sceneggiatura dei fratelli Coen.

Benedetta follia, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Carlo Verdone, film del 2018 con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro. C’è tanto di autobiografico nell’ultimo lavoro di Verdone, che si guarda allo specchio e vede un uomo lontano dal “coatto” degli anni Ottanta.

Lo stagista inaspettato, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Regia di Nancy Meyers, film del 2015 con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells. Ben, pensionato settantenne e vedovo, le ha provate tutte per ingannare il tempo, ma non riesce a rimanere senza amore né lavoro. Decide così di ripartire dalla gavetta, approfittando di un insolito programma di stagisti senior promosso dalla start-up “About The Fit”, un e-commerce di abbigliamento. A Ben viene assegnato il ruolo di assistente della fondatrice dell'azienda, Jules, più giovane di lui di 40 anni. Jules è una perfezionista, incapace di rimanere con le mani in mano, ma la sua vita privata ne risente; ma la sua iniziale diffidenza verso Ben si tramuta gradualmente in rispetto e ammirazione. Commedia accattivante nel segno di due grandissimi attori come De Niro e la Hathaway.

Forever Young, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Fausto Brizzi, film del 2012 con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è evidentemente quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza. Un’amara riflessione sulla vita nell’età di mezzo.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:15 Sky Cinema HD Hits

Regia di Mike Mitchell, film del 2010 con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Walt Dohrn, John Cleese. Shrek è ormai felicemente sposato con Fiona, padre amorevole ed impegnato e le sue giornate si ripetono tutte uguali a se stesse. Insoddisfatto ed incastrato in una routine che sente tarpargli le ali, l'orco desidera unicamente poter tornare alla sua vecchia vita, quella in cui era temuto e lasciato in pace. Pane per i denti di Tremotino, che gli propone uno dei suoi terribili accordi: rivivere la sua vecchia vita in cambio di un giorno a caso (ma non tanto) del suo passato. La scelta lo catapulterà in una realtà in cui non è mai nato, dunque non ha mai salvato Fiona e gli orchi sono cacciati proprio da Tremotino il quale, grazie a quei cambiamenti, ha preso il potere del regno. Quarto ed ultimo capitolo della saga dell’orco verde, ideale per una tranquilla serata in famiglia.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Stardust, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Matthew Vaughn, film del 2007 con Claire Danes, Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly. Da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore. Il ragazzo decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. La stella, Yvaine, è una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano. Il suo cuore immacolato è bramato da Lamia, una strega crudele che vorrebbe strapparlo e divorarlo per riconquistare la giovinezza. Sul petto di Yvaine batte il rubino che permetterebbe ai sette principi, rivali e litigiosi, di regnare su Stormhold. Braccata dai desideri dei malvagi, spetterà a Tristan proteggere lo splendore di Yvaine. La favola che tutti vorrebbero leggere e anche vedere, visti i grandiosi effetti speciali.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Con Air, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Simone West, film del 1997 con Nicholas Cage, Monica Potter, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Nick Chinlund, Colm Meaney, Ving Rhames, Josè Zuniga, Jesse Borrego, Danny Trejo. La Con Air è la divisione del servizio federale americano addetta al trasporto aereo dei detenuti da una parte all'altra del paese per i motivi più diversi. Cameron Poe, appena scarcerato per buona condotta, viene imbarcato su uno di questi voli. E' atteso dalla moglie Tricia e dalla figlioletta che non ha mai visto e vuole pensare solo al proprio futuro, ma purtroppo per lui si trova a viaggiare insieme ai peggiori delinquenti del sistema penale statunitense. Quando il volo è cominciato da poco, Cyrus Grissom, genio criminale, mette in atto un dirottamento meticolosamente progettato. Un classico del cinema d’azione per una serata ad alta carica adrenalinica.

Pacific Rim – La Rivolta, ore 21:14 Premium Cinema

Regia di Steven DeKnight, film del 2018 con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman. Jake Pentecost, il figlio dell'eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao. Una prima tv con un sequel ad alto voltaggio.

Safe house – Nessuno è al sicuro, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Daniel Espinosa, film del 2012 con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard. Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all'organizzazione deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l'inizio dell'interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce però a fuggire insieme al suo custode. Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto tra le fughe di quest'ultimo e un gioco sporco in cui il volto dei buoni e dei cattivi paiono confondersi sempre di più. Il volto del thriller all’americana per eccellenza, quello di Denzel Washington, al servizio di un film di genere che tiene inchiodati alla poltrona.

Il collezionista di ossa, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Phillip Noyce, film del 1999 con Denzel Washington, Michael Rooker, Angelina Jolie, Queen Latifah, Luis Guzman. In seguito a un incidente sul lavoro, Lincoln Rhyme, brillante detective della Polizia di New York, ha perso l'uso delle braccia e delle gambe. Costretto in un letto, non ha più molto per cui vivere. Amelia Donaghy è una poliziotta intelligente e grintosa. Alla vigilia del trasferimento a un lavoro di ufficio, la sua ultima chiamata di pattuglia la porta a scoprire un cadavere orribilmente mutilato. Sulla scena di questo crimine raccapricciante la giovane donna si distingue per coraggio e prontezza di riflessi. I colleghi di Rhyme tentano di convincerlo a occuparsi del caso e risolvere il mistero che si cela dietro questo efferato omicidio, ma il detective li liquida affermando che si tratti di un crimine di facile risoluzione e che, pertanto, non risveglia in lui alcun interesse. Quando però esamina le cartelle contenenti i rilevamenti effettuati sul luogo e le relative fotografie, Rhyme nota qualcosa che suscita la sua attenzione. Thriller che cita i classici del passato trovando in Washington e Jolie due perfetti interpreti.

Film drammatici da vedere stasera in tv

L’uomo che sussurrava ai cavalli, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Robert Redford, film del 1998 con Robert Redford, Sam Neill, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Chris Cooper. Una ragazzina viene investita da un camion. Stava cavalcando con un'amica. Ci rimette una gamba e il cavallo sta per essere abbattuto, ma si salva pur con grandi menomazioni. La madre dell'adolescente porta figlia e cavallo in un ranch del Montana dove viene curato da Tom Booker, un cowboy con un particolare rapporto coi cavalli. L'esperienza mette a nudo certi rapporti familiari ed è inevitabile che la madre, scocciatrice sentimentale, si innamori dell’uomo. Film sentimentale a sfondo ecologico in perfetto stile Redford, per una serata a base di emozioni.

The Circle, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di James Ponsoldt, film del 2017 con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt. Mae Holland è figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre è affetto da sclerosi multipla e non può permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center ed è rassegnata a un'odissea di precarietà e invisibilità sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume cento nuovi dipendenti alla volta. Mae supera il colloquio ed entra in un un campus popolato da migliaia di giovani che lavorano insieme e frequentano le attività ludiche e sportive incessantemente organizzate dai due direttori dell'azienda. Una pellicola che riflette sui temi di grande attualità sollevati delle evoluzioni della tecnologia.

Film western da vedere stasera in tv

Il grande Paese, ore 21:00 Sky Cinema Classic

Regia di William Wyler, film del 1958 con Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carroll Baker, Burl Ives. Un armatore navale, Jim, si reca nel West per sposare la bella figlia di un ranchero. Ma il futuro suocero è immerso in una guerra privata con il suo vicino. L'armatore, uomo pacifico, rifiuta di schierarsi da una parte o dall'altra e allora il fidanzamento viene rotto. Poco male: l'armatore, a guerra privata finita, si sposerà una simpatica maestrina. Un classico del genere western, con due colossi del cinema del dopoguerra come Gregory Peck e Charlton Heston, che è relegato in secondo piano ma accettò comunque la parte in cambio della promessa del ruolo di protagonista in “Ben Hur”.

Film horror da vedere stasera in tv

Intervista col vampiro, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Neil Jordan, film del 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater, Stephen Rea. San Francisco. In una stanza d'albergo un giovane giornalista ascolta la storia di Louis: ricco proprietario terriero tormentato dalla perdita della moglie e della figlia, dopo esser stato morso da un vampiro, riemerge dalle acque del Mississippi. Siamo nel 1791. Sulle rive del fiume, abbandonato da qualche parte fra la vita e la morte, il narratore della vicenda ammira lo splendore dell'alba per l'ultima volta. Lestat, questo il nome dell'assalitore, ben presto diviene suo maestro e compagno di caccia. Capolavoro del cinema vampiresco con un cast stellare e una storia malinconica e poetica.

