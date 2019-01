Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 4 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Su Sky Uno, la replica della prima puntata della quinta stagione di “4 ristoranti”. Alessandro Borghese è a Milano dove cerca il ristorante straniero con il miglior cenone di Capodanno. 4 ristoranti in sfida, 4 categorie da votare: location, menù, servizio e conto. Un voto da assegnare da 0 a 10 e un bonus di 5 punti per una categoria speciale.

Un tè con le regine ore 21:15 Sky Arte

Quattro tra le più grandi attrici inglesi si raccontano davanti a una tazza di tè. Judi Dench, Joan Plowright, Eileen Atkins e Maggie Smith si soffermano sulla loro carriera, amori e qualche pettegolezzo cinematografico.

Profondo nero di Carlo Lucarelli, ore 21.05 Crime investigation

Carlo Lucarelli torna a parlare dei delitti più efferati commessi in Italia. In questa puntata, ripercorriamo il caso di Milena Sutter, una 13enne scomparsa il cui corpo viene poi trovato in mare meno di un mese dopo. Prima di essere gettata in acqua, era stata strangolata.

Top Shot: pallottole spuntate, ore 21:00 Blaze

Torna su Blaze “Top Shot: pallottole spuntate”, il reality competition in cui 16 tiratori coraggiosi si sfidano a colpi di pallottole. Ogni concorrente deve perfezionare l’esecuzione, il tiro e la mira per superare il turno e andare avanti nella sfida.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella terza puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Glasgow, dove visitano un wrestler con un forte dolore al naso, un magazziniere reduce da un cancro all'intestino e un ex poliziotto con un prepuzio stretto.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:00 Discovery channel

Su Discovery Channel le nuove puntate di “La mia nuova casa sull’albero”. Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti ambiziosi. In questa puntata, devono costruire una casa con dispositivi parlanti, passaggi nascosti e stanze segrete.

Area 51 - X Files, ore 20.55 National Geographic

L'Area 51 è uno dei siti più segreti del pianeta. Dopo anni di misteri, la CIA ha declassificato molte informazioni legate alle missioni che si sono svolte nella struttura durante il corso degli anni.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster ci racconta il progetto colossale da 12 miliardi di dollari per trasformare Las Vegas in una fiorente metropoli.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Anche su Discovery travel & living vediamo Peter Nelson e il suo team chiamati a costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone. In questa puntata, Pete realizza una casa sull'albero per la riserva “For-Mar Nature” nel Michigan, per aiutare la comunità ancora alle prese con la crisi dell'acqua del 2014.

La storia delle armi, ore 21:00 History

In questa puntata de “La storia delle armi”, andiamo a vedere come le armi invisibili hanno rivoluzionato i conflitti. La possibilità di attaccare il nemico durante un'imboscata è un grande vantaggio in guerra.

Nelle fauci dell’Anaconda, ore 21.00 Nat Geo Wild

In un viaggio ricco di avventure, scopriamo la verità sull’anaconda, uno dei serpenti più temibili dell'intero pianeta. Straordinarie immagini ci mostrano il suo comportamento e ci consentono di sfatare numerosi miti su questa creatura.

La clinica degli animali, ore 21:00 Nat Geo People

Seguiamo il Dr. Julian Norton e il suo collega Peter Wright a lavoro allo Skeldale Veterinary Centre. La clinica veterinaria fondata da Herriot si trova a Thirsk, nel Nord dello Yorkshire e ogni giorno si riempie di pazienti, sia a due che a quattro zampe.

Serie TV in onda stasera

Das Boot - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Da stasera, su Sky Atlantic, parte la nuova serie “Das Boot”, ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Le Bureau - Sotto copertura, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1 rivediamo il finale di stagione di “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie televisiva francese con protagonista Guillaume “Malotru” Debailly, funzionario dell'intelligence francese della DGSE. Dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura, continua a usare l'identità con la quale ha vissuto in Siria.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, il secondo e il terzo episodio della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life un altro episodio, in prima tv, della quarta stagione di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, altri due episodi di “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della terza stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

“Krypton” è una serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Untraditional, ore 21:00 Comedy Central

Fabio Volo è il protagonista di “Untraditional”, uno show “non tradizionale”, girato tra Milano e New York. Volo interpreta se stesso: un giovane uomo in eterno equilibrio tra vita professionale e privata.

Will & Grace, ore 20:50 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:50, la sesta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 20:40 Fox Animation

Durante tutto il periodo delle festività natalizie, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale è animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Zig & Sharko, ore 20:50 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

La banda di Becca, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr un nuovo divertente show animato per i più piccini, “La banda di Becca”. La protagonista è Becca, un uccellino che vive a Wagtail Woods con i suoi inseparabili amici, Russell, Sylvia e Pedro. Insieme, affrontano mille entusiasmanti avventure.

Il grande colpo, ore 20:20 Nickelodeon

Alle 20:20 su Nickelodeon “Il grande colpo”, un film tv interpretato da Noah Crawford, Chris O'Neal, Jennette McCurdy, Noah Munck e Ariana Grande. Ben trova una vecchia figurina e il suo amico Griffin lo porta da un collezionista, il signor Swindell. I due ragazzi la vendono per 350 dollari ma il giorno dopo avranno una sorpresa.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo e il fantasma rosso, ore 20:40 Boomerang

I ragazzi vengono invitati all'inaugurazione del resort dello zio di Fred. Ma nel bel mezzo dell'evento appare il Fantasma Rosso a mettere scompiglio.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Frozen: la magia delle luci del nord, ore 20:50 Disney Channel

Ad Arandelle, quando le Luci del Nord non compaiono come ogni anno, Anna, Elsa, Kristoff, Sven e Olaf si dirigono fino all'estremo Nord del regno per ritrovarle. In questo episodio speciale vediamo il meglio delle loro avventure.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man invita Octopus a sorvegliare le strade insieme a lui e a Kid Arachnid. Ma poi si rende conto che Octopus non è portato per il lavoro di squadra.

