Tanti auguri Gisele Bündchen la top model brasiliana compie 40 anni

La supermodella di origini tedesche è nata nel Rio Grande do Sul il 20 luglio del 1980. Angelo di Victoria’s Secret per diversi anni, moglie del campione Nfl Tom Brady, madre di due figli, ambasciatrice Onu e donna impegnata nel mondo dell’ecologia, ha fatto di se stessa un vero e proprio marchio diventando la top più pagata nella storia. E ha scelto di festeggiare il suo compleanno proprio in nome dell'ambiente. "Ho deciso di piantare 40.000 alberi chiedendo aiuto ad amici e parenti" ha scritto su Instagram