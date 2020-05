Gisele Bundchen e la challenge col marito su TikTok

Seduti sul divano, i due hanno risposto alle domande dei fan prendendosi in giro. Chi si scusa per primo, dopo una litigata? Entrambi sostengono di essere i primi a cedere. Aiutati (o forse ostacolati) dal figlio Benjamin, si scopre che la più divertente tra Gisele e Tom è Gisele, che la prima ad aver detto “Ti amo” è stata Gisele , che in quanto a testardaggine si danno filo da torcere, che Tom quando è malato si trasforma in un “bambinone”. Ma non solo: Brady è un fanatico dello shopping, si allena di più e richiede più attenzioni. E, entrambi, pensano di non sbagliare mai.

L’isolamento di Gisele Bundchen

Gisele Bundchen si trova in isolamento in Florida con la sua famiglia, per via del lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): la villa in cui si sono ritirati è di proprietà di Derek Jeter, ex giocatore di baseball e capitano dei New York Yankees dal 2003 al 2014. Prima che la pandemia scoppiasse, infatti, Tom Brady aveva lasciato i New England Patriots approdando nel team dei Tampa Bay Buccaneers.

La modella brasiliana, che si sta dedicando molto allo yoga e alla meditazione, ha spiegato che sta facendo del suo meglio per rimanere positiva in questo periodo difficile. Ha anche condiviso una lista di associazioni a cui ha donato, chiedendo ai suoi followers di fare tutto ciò che possono per aiutare le persone in difficoltà. “Ognuno può trovare il proprio modo di fare del bene. L'importante è prendersi cura l'uno dell'altro nel miglior modo possibile” aveva scritto su Instagram.

Perché, oltre che belli e simpatici, Gisele e Tom sono anche (molto) generosi.