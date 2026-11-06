Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga

Dopo la fuoriuscita di Pierpaolo Piccioli alla guida dello stile di Balenciaga, la nomina di Martine Rose era nell'aria. Il nome della designer britannica, infatti, era in cima alla rosa dei possibili candidati al posto di direttore creativo della Maison fondata da Cristóbal Balenciaga che si sta preparando a un riassetto in chiave sempre più contemporanea , secondo le intenzioni dei vertici di Kering e alle parole espresse dall'Amministratore delegato del Gruppo, Luca Di Meo nel comunicato rilasciato il 5 novembre. DI Meo sottolinea, nel giorno in cui dà il benvenuto a Martine Rose nelle nuove vesti, che la stilista "Incarna perfettamente questo spirito attraverso una visione nuova , coraggiosa e profondamente contemporanea ". “Balenciaga è sempre stata una Maison con una creatività radicale, capace di sfidare le convenzioni e ridefinire i confini della moda", si legge nel comunicato. Su Rose prosegue: " La sua nomina riflette la nostra ambizione di mantenere Balenciaga all’avanguardia dell’innovazione , della creatività e della cultura ".

Chi è Martine Rose

Martine Rose ha replicato con entusiasmo: “È un vero privilegio essere nominata Direttrice Creativa di Balenciaga, una Maison dal patrimonio straordinario e dallo spirito creativo audace. Prima di me, Balenciaga è stata plasmata da talenti creativi eccezionali. Sono determinata a onorare questa eredità e non vedo l’ora di scrivere il prossimo capitolo di questa storia ricca e meravigliosa.”

Martine Rose non è estranea a Balenciaga per cui ha collaborato per alcuni anni quando è iniziata l'era di Demna Gvasalia a Parigi.

Rose si era occupata del menswear, contribuendo a definire lo stil dell'abbigliamento maschile di un brand che ha influenzato l'intero panorama della moda per lui negli anni Dieci del Duemila.

Parallelamente, la stilista britannica le cui origini sono giamaicane, ha lavorato al suo brand personale fondato nel 2007, che nel 2023 è stato anche ospite di Pitti Uomo, kermesse che le ha assegnato il premio "British Menswear Designer of the Year".

Nel comunicato di Kering si riassumono le principali caratteristiche del suo gusto personale. Il suo linguaggio creativo tiene conto di influenze che inglobano le sottoculture, la musica e l'identità del panorama artistico londinese in cui è cresciuta.

Le sue creazioni si distinguono per un approccio al design che tiene conto di una visione personale di proporzioni, silhouette e materiali, accompagnata da una riflessione attenta sui temi del genere, del carattere e dell’identità.