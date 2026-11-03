Sabrina Salerno denuncia l'hater che le ha scritto: "Muori di cancro"

Un messaggio ricevuto in privato su Instagram da Sabrina Salerno l'ha spinta alla decisione di condividerlo pubblicamente per denunciare la violenza degli insulti online. "Muori di cancro", recita il messaggio in questione (in fondo a questo articolo trovate il post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram dall'artista).

La cantante, showgirl e attrice, 58 anni, ha risposto con parole dure, sottolineando la gravità di un augurio di morte rivolto a una persona che ha realmente affrontato la malattia.

Un episodio che riporta l'attenzione sul linguaggio d'odio che circola sulle piattaforme digitali e sui limiti di una comunicazione sempre più spesso priva di rispetto.



"«Muori di tumore». Questo è il messaggio che ho ricevuto in privato", ha scritto Sabrina Salerno il 1° novembre 2026 sui social. "Devo ammetterlo, sui social pensavo di aver letto di tutto. Ma c’è sempre qualcuno che riesce a sorprenderti. E non certo per la sua intelligenza. Non pretendo di piacere a tutti. Le critiche, i giudizi, persino le antipatie fanno parte della vita, soprattutto quando sei un personaggio pubblico. Ma augurare a qualcuno di morire di tumore non è una critica, non è libertà di espressione. È il segno di una disumanità che trovo profondamente inquietante".

Salerno ha proseguito con le seguenti parole: "Mi domando quanta miseria umana ci voglia per scrivere una frase del genere a una persona che nemmeno conosci.

E la cosa peggiore è la naturalezza con cui certe persone esprimono tanta cattiveria, come se dietro uno schermo gli esseri umani smettessero di esistere. Il tumore non è un insulto. È una malattia che porta sofferenza nella vita di milioni di persone e delle loro famiglie. E merita rispetto. Io a questa deriva di disumanizzazione non intendo abituarmi. E soprattutto non intendo accettarla sui miei social. Quanto a chi mi ha scritto, sappia che sto valutando le opportune iniziative legali. Perché una cosa è non piacere a qualcuno. Un’altra è augurargli di morire. E se questa è diventata la normalità, allora abbiamo un problema molto più grande dei social".