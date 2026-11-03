Sabrina Salerno denuncia l'hater che le ha scritto: "Muori di cancro"

La cantante, showgirl e attrice ha reso pubblico un messaggio privato ricevuto su Instagram. Dopo aver affrontato un tumore al seno, torna a condannare la violenza verbale sui social: "Non intendo accettare questa deriva di disumanizzazione"
Un messaggio ricevuto in privato su Instagram da Sabrina Salerno l'ha spinta alla decisione di condividerlo pubblicamente per denunciare la violenza degli insulti online. "Muori di cancro", recita il messaggio in questione (in fondo a questo articolo trovate il post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram dall'artista).
La cantante, showgirl e attrice, 58 anni, ha risposto con parole dure, sottolineando la gravità di un augurio di morte rivolto a una persona che ha realmente affrontato la malattia.
Un episodio che riporta l'attenzione sul linguaggio d'odio che circola sulle piattaforme digitali e sui limiti di una comunicazione sempre più spesso priva di rispetto.
"«Muori di tumore». Questo è il messaggio che ho ricevuto in privato", ha scritto Sabrina Salerno il 1° novembre 2026 sui social. "Devo ammetterlo, sui social pensavo di aver letto di tutto. Ma c’è sempre qualcuno che riesce a sorprenderti. E non certo per la sua intelligenza. Non pretendo di piacere a tutti. Le critiche, i giudizi, persino le antipatie fanno parte della vita, soprattutto quando sei un personaggio pubblico. Ma augurare a qualcuno di morire di tumore non è una critica, non è libertà di espressione. È il segno di una disumanità che trovo profondamente inquietante".
Salerno ha proseguito con le seguenti parole: "Mi domando quanta miseria umana ci voglia per scrivere una frase del genere a una persona che nemmeno conosci.
E la cosa peggiore è la naturalezza con cui certe persone esprimono tanta cattiveria, come se dietro uno schermo gli esseri umani smettessero di esistere. Il tumore non è un insulto. È una malattia che porta sofferenza nella vita di milioni di persone e delle loro famiglie. E merita rispetto. Io a questa deriva di disumanizzazione non intendo abituarmi. E soprattutto non intendo accettarla sui miei social. Quanto a chi mi ha scritto, sappia che sto valutando le opportune iniziative legali. Perché una cosa è non piacere a qualcuno. Un’altra è augurargli di morire. E se questa è diventata la normalità, allora abbiamo un problema molto più grande dei social".
Salerno: "Il tumore non è un insulto"
Sabrina Salerno ha chiarito di non pretendere di piacere a tutti e di considerare le critiche e le antipatie parte della vita pubblica. Diverso, però, è augurare a qualcuno di morire a causa di una malattia. Per l'artista, il messaggio ricevuto non può essere liquidato come una semplice provocazione né giustificato in nome della libertà di espressione.
La cantante si è interrogata sulla "miseria umana" che può portare una persona a rivolgere parole tanto crudeli a qualcuno che neppure conosce. Ha quindi ricordato che il tumore è una patologia che provoca sofferenza a milioni di persone e alle loro famiglie, e non può essere trasformato in un insulto.
"A questa deriva di disumanizzazione non intendo abituarmi. E soprattutto non intendo accettarla sui miei social", ha dichiarato, ribadendo la volontà di non normalizzare comportamenti di questo tipo. Secondo quanto riportato, Salerno starebbe valutando anche la possibilità di rivolgersi a un legale per tutelarsi.
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La diagnosi di tumore al seno e l'intervento nel 2024
Le parole della cantante assumono un significato particolare alla luce della sua esperienza personale. Nel luglio 2024, durante una mammografia di controllo, Salerno aveva scoperto una lesione maligna al seno. A settembre dello stesso anno aveva annunciato sui social che si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.
L'artista aveva scelto di raccontare pubblicamente alcune tappe del percorso, condividendo con i follower le paure legate alla diagnosi e alle cure. Dopo l'operazione, ha affrontato anche la terapia ormonale e la radioterapia.
Nel febbraio 2025, ospite del programma televisivo Verissimo, aveva ripercorso il periodo difficile vissuto dopo la scoperta della malattia, soffermandosi sullo choc della diagnosi e sull'apprensione per gli esami. Il suo racconto aveva contribuito a riportare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e dei controlli periodici.
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Il problema della violenza sui social
La denuncia di Salerno non riguarda soltanto un attacco personale. Il caso solleva nuovamente la questione della responsabilità con cui si utilizzano i social network e della facilità con cui, dietro uno schermo, si arriva a rivolgere minacce o auguri di morte.
La possibilità di esprimere un'opinione non elimina la responsabilità delle proprie parole, soprattutto quando colpiscono una persona facendo leva su una malattia che coinvolge direttamente lei e i suoi familiari. Rendendo pubblico il messaggio, la cantante ha scelto di non lasciarlo confinato nella sfera privata e di contestarne apertamente il contenuto.
Il punto, nella sua risposta, è netto: la sofferenza legata a una patologia non può diventare uno strumento per ferire. E l'abitudine agli insulti, anche quando avvengono online, non deve trasformarsi in accettazione della disumanità.
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