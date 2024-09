Sabrina Salerno operata per un tumore al seno

La cantante, attrice e showgirl si è aperta sulle sue condizioni di salute a poche ore da un intervento chirurgico programmato. La diagnosi le è stata comunicata prima dell'estate. "Sono stati mesi accompagnati da tanta paura"



Sabrina Salerno ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno, una forma maligna di cancro per la quale in queste ore sarà operata all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso.

L'amatissima attrice italiana e cantante italiana si è aperta online usando Instagram, piattaforma su cui è seguita da un milione e trecento mila follower, per raccontare le sensazioni che accompagnano queste ore difficili.

"Tra poche ore entrerò in sala operatoria", ha scritto Salerno sotto a uno scatto che la ritrae nella sua stanza di ospedale. E ha aggiunto "never give up" come hashtag, per ricordare a tutti che, anche in questo momento, non le mancano la speranza e la voglia di reagire.



La scoperta del tumore con una mammografia “Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”, ha scritto Sabrina Salerno nel post in cui ha parlato per la prima volta di come sono stati per lei i mesi da quando ha scoperto di avere un nodulo maligno al seno. La cinquantaseienne icona del mondo dello spettacolo italiano nello scatto è in piedi, accanto al letto, pronta per entrare in sala operatoria e iniziare il suo percorso di guarigione. Dalla maglietta, in trasparenza, si scorge una medicazione, segno di indagini svolte in precedenza per valutare lo stadio della malattia. A luglio aveva effettuato una mammografia, un esame di controllo a cui, evidentemente, si sottoponeva con regolarità. Da lì, la scoperta del tumore e la necessità di rimuoverlo chirurgicamente.

leggi anche Bianca Balti operata per tumore ovaie: "Lo sconfiggerò"

Salerno: “Prevenzione e diagnosi precoce può salvare la vita” Sabrina Salerno non è abbattuta, bensì piena di speranza. La showgirl ha deciso di raccontare quello che le sta succedendo per sollecitare i suoi fan e tutti quelli che la seguono a sottoporsi a controlli periodici perché la prevenzione può salvare davvero la vita.

Sotto al suo post, inutile dirlo, i fan si sono radunati per darle sostegno e coraggio per il percorso che dovrà affrontare.

I messaggi, scritti in tutte le lingue, arrivano da tutto il mondo perché lei è conosciuta e amata nel nostro Paese ma anche all'estero.

Solo qualche giorno fa un altro post su Instagram con foto e video di un duro allenamento in palestra: “Questo settembre sarà per me un mese importantissimo!!! Sono pronta”, scriveva.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie