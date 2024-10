Sabrina Salerno torna in palestra dopo l'intervento per il tumore

La cantante, showgirl e attrice italiana torna alla normalità dopo l’operazione. La star è determinata a tornare alla normalità. Dopo aver annunciato su Instagram di essersi sottoposta a un intervento al seno per un nodulo maligno, Salerno ha condiviso sui social il percorso intrapreso a partire dalla diagnosi, senza mai nascondere la paura ma sottolineando sempre quanto risulti importante la prevenzione. E il suo esempio è anche quello dell’importanza di riprendere in mano la propria vita

In fondo a questo articolo potete guardare il post in cui Sabrina Salerno fa sapere di essere tornata alla quotidianità della palestra.

Pochi giorni dopo l’intervento, la star italiana è quindi tornata in palestra e ha voluto farlo sapere a tutti, per comunicare un messaggio. “Ritorno alla quotidianità”, ha scritto su Instagram nella didascalia a corredo di una carrellata di immagini che mostrano il suo allenamento e la visita a un mercatino di Venezia (potete vedere il post di Salerno in fondo a questo articolo).

Dopo aver annunciato su Instagram di essersi sottoposta a un intervento al seno per un nodulo maligno, Sabrina Salerno ha condiviso sui social il percorso intrapreso a partire dalla diagnosi, senza mai nascondere la paura ma sottolineando sempre quanto risulti importante la prevenzione. E il suo esempio insegna anche un’altra cosa: l’importanza di riprendere in mano la propria vita, ricominciando a godersi la quotidianità, la routine e tutto ciò che si è sempre fatto, partendo proprio dalle piccole cose di ogni giorno.

Sabrina Salerno ritorna alla normalità della sua vita quotidiana dopo l'intervento per il tumore al seno. La cantante, showgirl e attrice italiana è determinata a tornare alla normalità, e infatti ha condiviso sui social network un momento che fa parte proprio della normale quotidianità della sua vita: è tornata in palestra a fare attività fisica, esattamente come faceva prima dell’operazione.

La rivelazione del tumore e dell’operazione sui social



“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”, con queste parole Sabrina Salerno ha rivelato nelle scorse settimane su Instagram di avere un tumore al seno e di stare per essere operata.

Il motivo per cui ha deciso di condividere quel post è l’invito alla prevenzione, qualcosa che davvero può salvare la vita. Anche nel suo caso è stato così: “Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”, ha fatto sapere a tutti quanti Sabrina Salerno.



A pochi giorni di distanza dall’operazione, la showgirl è tornata sui social network condividendo nuovi attimi della sua vita, per far sapere a chi la segue come sta tentando di affrontare i giorni post intervento. “In questo momento sto cercando di elaborare tutto quello che mi è successo in questi mesi. Sono una donna allenata a parare i colpi, non sempre gentili, che la vita mi ha riservato, ma una cosa è certa: gli avvenimenti negativi nascondono sempre un significato speciale e importante”, ha scritto su Instagram.



E non manca di ricordare ancora una volta quanto sia importante la prevenzione: “È essenziale per me trasmettere quanto sia significativa questa parola: prevenzione. Faccio la mammografia ogni anno da quando ho compiuto 35 anni e, oggi, con determinazione e allo stesso tempo paura, sono pronta ad affrontare il mio percorso, che spero sia veloce e senza troppi intoppi. Un abbraccio a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate giornalmente. Ovviamente, non vedo l’ora di tornare in palestra e sul palco”. Detto, fatto.



Di seguito potete guardare il post in cui Sabrina Salerno fa sapere di essere tornata alla quotidianità della palestra.