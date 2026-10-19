L'attore statunitense, uno degli osservati speciali tra gli ospiti della prima fila, ha supportato con energia ed entusiasmo l'uscita della supermodella ungherese, tornata a sfilare a sei settimane dalla nascita della loro primogenita Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Non solo moda ma anche bellezza, gossip e celebrità. Il Victoria's Secret Fashion Show è uno degli eventi più discussi del mondo dello spettacolo da sempre, specie per il coinvolgimento di tante star, sulla passerella e fuori.

Da diversi anni, precisamente dal 2018, da quando sono una coppia, Dylan Sprouse è un osservato speciale della sfilata evento, insieme a Barbara Palvin, super star tra gli angeli del brand, nonché moglie dell'attore dal 2023.

Anche quest'anno Sprouse si è distinto tra gli ospiti della prima fila per l'entusiasmo con cui ha supportato l'uscita della supermodella ungherese in passerella.

Se negli anni passati si era fatto notare con applausi e baci indirizzati verso la moglie, quest'anno si è speso in cori e tifo scatenato quando lei è uscita inviando proprio a lui un bacio dalla passerella.

Per Palvin questa è una sfilata speciale: lo scorso settembre ha dato alla luce la prima figlia e dopo sei settimane è già tornata a brillare sotto i riflettori.

Il ritorno in passerella a 6 settimane dal parto Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono una delle coppie più amate dello showbiz per la spontaneità del loro amore, nato sotto i riflettori quasi dieci anni fa.

Sposati da poco più di tre anni, i due hanno accolto lo scorso 28 settembre la loro prima figlia, Sylvie, già idolo dei social media.

Quando i canali ufficiali di Victoria's Secret e quelli di Palvin hanno annunciato con un video il ritorno della supermodella ungherese in passerella per lo show di Los Angeles, gli utenti di Instagram hanno preso d'assalto il post per complimentarsi per la scelta del brand di far sfilare la neo-mamma a sole sei settimane dal parto.

Palvin, dal canto suo, è apparsa in passerella in tutto il suo splendore radioso di mamma, con la silhouette ammorbidita dalle rotondità della gravidanza portata avanti in forma smagliante, come provano le molte apparizioni pubbliche, dal Festival di Cannes (cornice della prima uscita col pancione), ai tanti scatti condivisi dalla modella sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Sprouse, il bacio e il tifo per la moglie Quando Barbara Palvin è uscita in passerella al Victoria's Secret Fashion Show 2026 è stata accolta da un boato e lei ha ricambiato l'affetto con i consueti sorrisi smaglianti e i baci indirizzati alle telecamere, dunque, ai milioni di spettatori della diretta dell'evento.

Un bacio è stato inviato a Dylan Sprouse che, seduto in prima fila tra gi ospiti vip dell'evento, è scattato in piedi e ha ricambiato il gesto commosso, con gli occhi colmi d'amore per la sua splendida moglie.

Sprouse, amato dai fan anche per il suo supporto costante alla carriera della supermodella, ha iniziato ad urlare facendo del vero tifo da stadio quando la supermodella è apparsa per due volte in passerella.

Le telecamere hanno colto i momenti più belli della calorosa accoglienza di Sprouse per Barbara Palvin.

"Trovate qualcuno che faccia il tifo per voi come Dylan Sprouse fa per sua moglie Barbara Palvin", questo è uno dei tanti commenti lasciati sotto al post col video (riportato in basso), pubblicato dall'account ufficiale di Victoria's Secret, brand che fa il tifo per la coppia di star.

Palvin sul rientro al lavoro: "Sto facendo quello che fanno tutti" Barbara Palvin era visibilmente emozionata per la sua sfilata per il brand di lingerie per cui ha sfilato ben cinque volte - la prima nel 2012.

La supermodella ha raccontato le sue emozioni nel backstage della sfilata nel quale si è detta felice e ha scherzato, augurandosi di non cadere.

Palvin ha parlato del suo ritorno al lavoro. Lei, a differenza di altre mamme, si è limitata a camminare in passerella e, in generale, avendo partorito ormai sei settimane fa, rientra nei tempi previsti dallo stato per il ritorno delle neo-mamme alle loro attività.

Page Six ha riportato le dichiarazioni della supermodella: "Dico a tutti: questo è normale. Il congedo di maternità è di sei-otto settimane, sono sei settimane domani, quindi sto solo facendo quello che fanno tutti. Io devo solo camminare su una passerella!".

I tempi sono piuttosto ristretti per le donne che hanno da poco avuto un bambino negli Stati Uniti e Palvin è certo una portavoce speciale della categoria, come ammette lei stessa.