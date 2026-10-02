L'uomo, 66 anni, si sarebbe finto fotografo amatoriale per attirare sette donne nella sua casa a Los Angeles, dove le avrebbe aggredite sessualmente. Dal 2022 è in carcere dal 2022 in attesa del processo per 23 capi d'accusa Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 1º ottobre 2026 la giuria ha appreso che lo sceneggiatore e produttore televisivo Eric Weinberg, 66 anni, che ha collaborato a serie tv come Scrubs, si sarebbe finto fotografo amatoriale per attirare sette donne nella sua casa di Los Feliz, a Los Angeles, in California, dove le avrebbe aggredite sessualmente. L’uomo è in carcere dal 2022 in attesa del processo per 23 capi d’accusa di presunti stupro e violenza sessuale. “L'imputato si era accuratamente costruito un'immagine di sé”, ha dichiarato il pubblico ministero Ariel Anson. “Queste donne credevano che l'imputato fosse un uomo di successo, gentile e padre di famiglia. Credevano che avrebbe rispettato i loro limiti...In realtà, le donne non sono mai state al sicuro”. Il processo a Weinberg dovrebbe durare dalle sei alle otto settimane, durante le quali le sette donne testimonieranno, accompagnate anche da cani per ricevere supporto emotivo. Testimonierà inoltre un’ottava donna, le cui accuse non sono però incluse del capo d’imputazione. “Poteva essere molto affascinante, amichevole e carismatico", ha proseguito Anson. "Usava con cura quella maschera e uno schema ben preciso, ripetendolo sistematicamente con queste donne, più e più volte”.

LE QUESTIONI APERTE L’avvocato di Eric Weiberg, Philip Cohen, ha riconosciuto che molto giurati potrebbero già considerare il suo cliente un “individuo inquietante”, ma ha anche aggiunto che questo non sarebbe sufficiente per garantire all’accusa un verdetto di colpevolezza. "Se si mettono da parte i pregiudizi, la compassione, l'inquietudine, e si guarda a ciò che la legge richiede, in questo caso hanno un problema", ha dichiarato il legale. "È un criminale? Questa è la domanda”. Gli avvocati hanno mostrato alla giuria foto esplicite delle accusatrici, scattate dallo stesso Weinberg. In un paio di scatti, la mano dello sceneggiatore sembra afferrare le donne per la gola. “Il motivo per cui possediamo queste fotografie è che l'imputato ha documentato e fotografato le aggressioni mentre si verificavano", ha dichiarato il pubblico ministero Ariel Anson. Dopo aver scattato le fotografie, Weinberg avrebbe consegnato alle donne le immagini. Alcune di loro gli avrebbero chiesto di cancellarle, mentre un’altra, che avrebbe voluto cancellarle lei stessa, ci avrebber poi ripensato, perché avrebbero potuto piuttosto costituire prove per la polizia. Cohen sostiene invece che, per dichiarare Weinberg colpevole di violenza sessuale, ora i giurati dovranno concludere che l'uomo fosse consapevole del fatto che le donne avessero paura. In alcune immagini, che mostrano il punto di vista di Weinberg, le donne sorridono. “Cosa stava pensando Weinberg?”, ha chiesto. “Non c'è il minimo indizio che Weinberg fosse a conoscenza delle paure altrui e ne abbia approfittato”. Approfondimento Halle Berry, accuse di abusi su minore da ex compagno Olivier Martinez