Scrubs, il nuovo teaser trailer della nuova stagione. VIDEO

ABC ha diffuso un nuove immagini del revival, la cui nuova stagione parte negli USA il 30 settembre. J.D (Zach Braff) è il paziente dell'Allegro Chirurgo. Il medico del Sacro Cuore è nelle mani dei suoi più cari amici, Elliot e Turk, gli attori Sarah Chalke e Donald Faison. In Italia lo show arriverà prossimamente in streaming su Disney+

Conto alla rovescia per i nuovi episodi di Scrubs che torna in autunno con le nuove avventure della seconda stagione revival, oppure stagione dodici, se consideriamo il prodotto come un sequel dello storico show ideato da Bill Lawrence.

Dopo il successo del pubblico della prima stagione del revival, in onda dallo scorso marzo a sedici anni dalla conclusione della serie (in Italia lo ha trasmesso Disney+, con episodi visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick), riprendono le avventure dei medici e dei pazienti del Sacro Cuore, in tempi rapidissimi, dal momento che il cast è tornato sul set nella seconda metà di luglio.

Si riparte in tv negli Stati Uniti il 30 settembre, data già comunicata dalla produzione in estate, con due episodi che presto arriveranno anche in Italia in streaming su Disney+.

La data è ribadita nel nuovo teaser trailer - un promo del canale ABC, in realtà - nel quale tornano gli storici protagonisti: i dottori John Dorian, Elliot Reid e Christopher Turk.

Il teaser e il poster ispirati a L'Allegro Chirurgo

J. D. (Zach Braff) è disteso su un tavolo operatorio a tinte vivaci che gli appassionati de l'Allegro Chirurgo (il popolare gioco da tavolo che in America si chiama Operation) non faticheranno a riconoscere.

L'Allegro Chirurgo rivisto con dettagli buffi che fanno riferimento alle vecchie trame della serie, è anche il tema del poster ufficiale della nuova stagione di Scrubs che promette ai fan il ritrono alle atmosfere comedy che da sempre hanno conquistato gli appassionati dello show.

Elliott e Turk competono per il cuore di J.D. ma questo i fan di Scrubs lo sanno già. La sfida tra i due non è una vera gara: Elliott e J.D. hanno divorziato e anche il rapporto tra quest'ultimo e Turk è cambiato adeguandosi alla vita adulta di entrambi.

I tre sono comunque una squadra e anche nella prossima stagione sono chiamati a dimostrarlo.

Il nuovo teaser trailer svela la chiave: nessuna operazione è impossibile se c'è armonia, collaborazione e, soprattutto, se c'è divertimento.

Il cast: chi resta, chi torna e chi va via

La nuova stagione del revival di Scrubs è pronta a riportare sullo schermo gli storici membri del cast della sitcom medical che ha cambiato le regole del genere nei primi del Duemila diventando un paradigma per le produzioni successive.

Il gruppo di specializzandi introdotto nella precedente stagione torna compatto con Ava Bunn (la specializzanda Sam Tosh) promossa a membro del cast regolare.

Non tornerà Joel Kim Booster, che aveva dato il volto all'antagonista di J.D., Dottor Park, come X Mayo, attrice che ha recitato nei panni dell'infermiera Raymond.

Dal passato, invece, rientra Scott Foley, che era stato per diversi episodi uno dei più grandi amori di Elliott, Sean Kelly.

Le prime scene tra i due sono state svelate via social nel corso dell'estate con dei post dedicati.